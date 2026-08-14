¿Te animás a una pared o un piso con figuras geométricas? Ideas para sumar diseño y personalidad

Rombos, hexágonos, dameros y patrones que parecen verdaderas obras de arte. Aunque no sean una tendencia dominante, son un recurso capaz de transformar un ambiente y llenarlo de identidad Mercedes Lombardo 14 de agosto de 2026 08:32 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Si alguna vez te detuviste frente a un piso calcáreo antiguo o admiraste una pared revestida con dibujos geométricos, seguramente pensaste lo mismo: “Me encanta, pero no sé si me animaría en mi casa”.

En el baño en suite, calcáreos geométricos para el piso (Compañía Argentina de Pisos) y para las paredes, en tono crudo y formato espina de pez (Noi Estudio). Pompi Gutnisky

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Hicimos una selección de ambientes que demuestran que las figuras geométricas pueden funcionar de muchas maneras. Algunas se convierten en protagonistas absolutas y otras aparecen más discretamente, aportando profundidad, movimiento o simplemente un detalle inesperado.

No hace falta intervenir toda la casa

Quizás el mayor prejuicio que existe en torno a los patrones geométricos es creer que obligan a hacer una apuesta radical. Pero muchas veces alcanza con un sector puntual: una pared detrás de la cama, el frente de una chimenea, una galería, un baño o un pequeño hall.

El juego óptico en tonos pálidos actualiza el diseño inspirado en los mosaicos calcáreos, típicos de la Barcelona de principios del siglo pasado. Foto: gentileza Enrique Menossi

Lo interesante es que, cuando están bien utilizadas, estas superficies dejan de actuar como un mero revestimiento. Se vuelven parte esencial de la decoración, casi como si se tratara de una gran obra de arte integrada a la arquitectura.

Cuando el piso es la estrella

Hay ambientes en los que el piso concentra toda la atención. Los hexágonos, rombos y composiciones tridimensionales generan efectos visuales que cambian según desde dónde se los mire y aportan una riqueza que no necesita demasiados complementos.

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Foto 1 (gentileza Francis Amiand): El piso ‘Bianco Lasa’ tiene un dibujo logrado al sumar mármoles más oscuros, además de la guarda en ‘Nero Marquina’. Lámpara colgante de bronce ranurado (Humbert & Poyet). Foto 2 (Magalí Saberian): piso de mosaicos calcáreos modelo ‘Colmena’ (Terra Calcáreos). Banquetas tipo ‘Mar del Plata’. Se reemplazó la pared por una estructura traslúcida (Vulcano), en una remodelación e interiorismo a cargo de la arquitecta Trinidad Reina.

La apuesta más interesante en esta reforma fue abrir la cocina y animarse a poner calcáreos (‘Ábaco’ de Noi Estudio) tan actuales en un contexto tan tradicional. Hubo dudas, pero la certeza de Jill pudo más y el resultado está a la vista. La gran isla de petiribí (Jill Lewis en colaboración con Bonarda) une visualmente la cocina con el comedor devenido living. Fotos: Pompi Gutnisky

Paredes que parecen obras de arte

En otros casos, el dibujo se traslada a las paredes. Los patrones repetidos, las combinaciones de color y las formas geométricas crean superficies que podrían confundirse con enormes murales o instalaciones artísticas.

Chimenea revestida con calcáreos ‘Hex Knot’ (Popham Design) y lámpara colgante ‘Vertigo’, de Constance Guisset. Gentileza Bureaux

La intervención con figuras geométricas pintadas y cuerdas elásticas suma volumen y movimiento. Diseño de Masquespacio, responsable de la reforma y del interiorismo. Sillas de resina azul y roja de la serie ‘J 77’, de la firma nórdica Hay. LUIS BELTRAN

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El secreto: encontrar la dosis justa

Como ocurre con cualquier recurso potente, el éxito suele estar en el equilibrio. Un patrón bien elegido puede transformar un ambiente común en un espacio memorable. Y justamente por eso no siempre hace falta usarlo en todos lados.

En la paleta de los grises que surge de los muebles bajomesada, la estrella es el piso calcáreo hecho a pedido por la arquitecta y artista plástica Renée Rossouw para la casa de sus padres. Gentileza Bureau