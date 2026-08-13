La directora de Living comparte su editorial celebrando los 27 años de la revista de deco más leída de Argentina

Durante una producción para Living, la dueña de casa me pregunta: “¿Tomás un café? ¿Nespresso, Volturno o prensa francesa?”. Acto seguido, despliega la oferta dentro un mueble que ya tiene nombre propio: “coffee station” o “estación de café”. Gano tiempo frente a la duda que me dejó picando la terna cafetera mientras me cuenta que venía viendo este módulo en las distintas ediciones de Experiencia Living y, ahora que lo tiene, entiende por qué es tan valorado: en vez de sacar el café de un mueble, las tazas de otro, el azúcar de otro, tener todo en un mismo lugar le resulta más cómodo y eficiente. Y sí; la verdad, tiene sentido.

“Volturno, por favor.”

Uno de los lujos de la edición aniversario de Living: una larga conversación con el arquitecto argentino Luis Laplace, que nos abrió las puertas de su casa, entre otras muchas. Ambroise Tézenas

Los cambios de época se manifiestan en arquitectura, desde luego; también, en la decoración y, sobre todo, en los hábitos. Por ejemplo, en su casa de Palermo Chico, Victoria Ocampo mostró su deseo de simplificar y expandir la vida uniendo lo que antes hubieran sido salas, salitas y antesalas, eliminando la ornamentación excesiva y pesada, priorizando la luminosidad y la tranquilidad visual y –principalmente– adecuándose a las costumbres modernas.

Un PH con una reforma fresca e ingeniosa contada en primera persona: todos esos temas que nos apasionan encontramos en casa de Ornella y Violeta. Magalí Saberian

Desde que empezamos Living hace 27 años, hemos sido testigos de enormes transformaciones: hojeando los primeros números, notamos cómo se fueron integrando las cocinas, cómo evolucionó la iluminación, ¡ni hablar de la tecnología!, que hay menos bibliotecas con libros, más baños por cuarto, lavaderos bellísimos… y estaciones de café. Pero la esencia es la misma: siempre buscamos que nuestra casa sea ese hogar al que queremos llegar.

El espíritu federal de Living, siempre presente. Y el ansia de entrar en casas maravillosas, como esta que proyectó el Estudio Alric-Galíndez en Bariloche. Gentileza Gastón Schouabs

El gran diseñador inglés Terence Conran (1931-2020) escribió en uno de sus libros: “Siempre creí que uno de los mayores cumplidos que un invitado puede hacerle a una casa consiste en sacarse la campera espontáneamente, demostrando con ese gesto que se siente cómodo”. De observar cómo se comportan nuestras visitas podemos interpretar mucho. Es más, podemos observarnos a nosotros mismos cuando salimos: ¿nos sentamos rectos y solemnes o nos manejamos con confianza? ¿Qué hace que actuemos de una u otra manera? ¿La decoración? ¿Los muebles? ¿La luz? Edición tras edición, seguimos indagando. Y yo tengo mi respuesta.

Festejando nuestros 27 años, no podía faltar un monoambiente bien diseñado, uno de nuestros grandes clásicos. Acá, uno reformado por la arquitecta Sara Plazibat. MAIA_CROIZET

(Pero, antes, el recuerdo de un fotógrafo que le dio mucho a nuestra Living y con quien hicimos notas memorables que habrán disfrutado. En cada producción, repetía invariablemente un gesto que él seguramente no notaba, pero que yo anticipaba, divertida: mientras se apoyaba una mano en la panza y con la otra se desparramaba el jopo sobre la frente, lanzaba esta manifestación al universo: “¡Cómo me tomaría un café!”. La reacción a ese detalle –que para él era un deseo profundo, un antojo inevitable que marcaba su rutina– revelaba, como ninguna, a la persona que nos estaba recibiendo.)

Entonces, acá va mi respuesta: es la casa, la decoración, los muebles, la luz. Pero el factor principal son las personas.

Más allá de arquitectos y diseñadores, nos encanta visitar a gente creativa de todos los campos: sus casas nunca defraudan. En agosto, los llevamos a la de la talentosísima chef Julieta Oriolo. Santiago Ciuffo

Al igual que a las casas, a Living la hacemos personas. Un equipo maravilloso que trabaja para acercar inspiración y acompañar ese anhelo tan simple como universal: vivir mejor. Porque si las tendencias cambian, los espacios evolucionan y hasta el café encuentra su propio rincón, hay algo que sigue siendo irremplazable: ustedes.

De personas a personas (siempre dispuestas a dar o recibir un café), gracias por acompañarnos todos estos años. ¡Feliz aniversario!