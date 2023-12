Con talento natural para descubrir objetos únicos, Fernanda Malvitano abrió una tienda en San Telmo donde compartirlos. Muebles, textiles y cerámicas nacionales de autor son parte de su selección exquisita.

Fernanda Malvitano nunca compartió esa creencia argentina de que “acá no se consigue nada”. Amante de los muebles y objetos de diseño, su experiencia le demostraba que, contrario a lo que se piensa, la Argentina tiene excelentes productos: lo que hace falta es saber dónde buscarlos. De ese principio nació Intervista, Curaduría de Objetos, su local a puertas cerradas en San Telmo.

Las sillas Cesca originales de Marcel Breuer y la BKF, pieza única del diseño argentino, se combinan con piezas contemporáneas como el tapiz de Caucus Lab y candelabros de Blau Co. Maia Croizet

"Mi idea era hacer una tienda en la que se replicara esa costumbre de pasarnos datos que tenemos con mis amigos." Fernanda Malvitano, creadora de Intervista

“Por mi relación con el mundo de los objetos, muchas veces me obsesionaba con esta idea de que, en nuestro país, uno puede conseguir productos buenos, honestos y nobles en casi todos los rubros”, asegura Fernanda. Sabía que quería hacer algo con eso, pero el qué tardó más de una década en madurar. Finalmente, en 2019, con más ganas de concretar que certezas, encontró un espacio en San Telmo y se lanzó a vender sus primeros muebles restaurados.

El sillón giratorio de rattán es una pieza original vintage al igual que la mesa, las piezas de gres son de Blau Co.

Primero, concepto; después, tienda

“Cuando empezamos, la idea era que el espacio físico fuera algo secundario: un lugar donde exhibir las cosas para mostrarlas como yo las veía; tal vez hacer fotos o funcionar como showroom una vez por semana, pero no mucho más”, confiesa. En tiempo de redes sociales y venta online, el corazón del negocio apuntaba a ese modelo, y fue esa modalidad la que los sostuvo durante 2020, cuando en pleno confinamiento pudo seguir creciendo a pesar de haber abierto hace poco. Sin embargo, pasado el confinamiento, las visitas a la tienda empezaron a sumar cada vez más público y su tiendita a puertas cerradas cobró protagonismo.

Una edición limitada de tarros de cerámica de gres estampada con fotografías de Julieta Escardo, de Criollo Utilitarios, una tetera de arcilla negra firmada por Atilio López y platos y bowls también de Criollo Utilitarios. Maia Croizet

Como si fuera una versión boutique de esas tiendas departamentales donde se consigue desde el sillón hasta la crema para manos, la selección de Malvitano en Intervista se fue ampliando hasta cubrir casi todos los frentes.

“Arrancamos como una colección de muebles de época que restaurábamos con un lenguaje más bien contemporáneo y, de a poco, casi sin buscarlo, fuimos sumando otros productos que completaran la propuesta”, cuenta. Cristalería de Ríes, tapices de Caucus Lab, textiles de Conberge, piezas de gres de Blau Co, cerámicas de Dinastía y la cosmética natural de La Rosa están entre la lista de elegidos que Fernanda fue haciendo siguiendo sus propios estándares.

Todo el mobiliario de Intervista fue elegido con el foco puesto en la atemporalidad de los buenos diseños. Las piezas contempoáneas se enfocan en diseño argentino, como las piezas de Blau co. Maia Croizet

Textiles orgánicos del Chaco, tejidos hechos a mano y piezas únicas en gres y cerámica acompañan la colección propia de muebles de época curados y restaurados con la que empezó Intervista.

Un juego de sillones vintage restaurados se acompañó con piezas únicas como la lámpara de Dinastía. Maia Croizet

El barrio a medida

En pleno resurgir del barrio de San Telmo, sería injusto ubicar a Malvitano entre esa oleada atraída por los bajos alquileres. Hace más de ocho años que la dueña de Intervista se mudó al barrio y, desde entonces, se enamoró de su dinámica que tiene mucha bohemia pero todavía está muy poco gentrificada. “Yo crecí en Boedo, un barrio en el que todavía nos manejamos por recomendaciones. Aunque después pasé por mil barrios, todavía me encanta eso, y creo que San Telmo, si bien tiene lugares increíbles, todavía funciona así”, asegura. Anticuarios, galerías de arte y restaurants son parte de la oferta cultural, pero conviven con almacenes, verdulerías y otros comercios en cada cuadra.

Malvitano, la cara detrás de Intervista. En un rincón, tres piezas de vidrio soplado opalina de Dinastía, un tapiz de conberge, una lámpara de pie cedro torneado a mano y una alfombra formoseña hecha en telar. Maia Croizet

“San Telmo es un barrio muy honesto, no hay mucho lugar para el `biri biri’. Continuamente abren nuevos lugares, pero sobreviven los que ofrecen algo bueno, y eso aplica desde la verdulería al restaurant más sofisticado”.

Almohadones de algodón orgánico del Chaco de Conberge y cerámicas de Dinastía: la propuesta incluye objetos chicos llenos de valor. Maia Croizet

Tener ojo

“No estudié interiorismo. Sí creo tener una noción de cómo crear espacios según las necesidades y funciones de un lugar, pero nunca diría que soy decoradora”, aclara Fernanda. En tiempos de exhibición desmedida y búsqueda de reconocimiento, su perfil bajo es desconcertante. Sin embargo, los arquitectos y clientes que conocen su trabajo no parecen necesitar de los títulos: confiados en lo que ven, continuamente la empujan a diseñar espacios. El más emblemático tal vez, por su valor patrimonial, fue el que el editor Hernán Bisman le encomendó en su atelier dentro de la Casa de Estudios para artistas firmada por Antonio Bonet.

Sillas Cesca, de Marcel Breuer, y mesa Tulip, dos clásicos que no pueden faltar. Maia Croizet

“Lo que la naturaleza no da, Salamanca no presta” dice el refrán español: en el caso de Fernanda, el don natural va acompañado de una inquietud y humildad que sin dudas contribuyó al éxito de su propuesta. “Aunque no venía del palo del diseño, todo se dio muy espontáneamente y fui una esponja”, confiesa. La creencia de que el crecimiento tiene que ser conjunto, algo que se traduce en el espacio y la visibilidad que da a cada emprendedor que suma, también contribuyeron a su crecimiento. “El crecimiento es necesariamente en conjunto: vos no podés romperla con una obra de teatro sin que eso le de visibilidad al actor”, explica Malvitano. Algo de esa política tiene que haber funcionado porque en cuatro años, y a fuerza de trabajo, Intervista se abrió un lugar en el mundo del diseño local.

Al fondo de la tienda, un jardín inesperado. Maia Croizet