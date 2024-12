Tiempo de celebraciones: tres mesas para inspirarte en estas Fiestas

Fin de año es tiempo de encuentros y celebraciones, una época soñada para quienes disfrutan de recibir en casa y poner una linda mesa. Junto a Mariana Krachowil, directora de Living, convocamos a tres estilistas para armar sus mesas de Navidad, Janucá y Año Nuevo.

Mariana Kratochwil y Mercedes Lombardo Por Escuchar Nota

Poner una linda mesa es siempre un gesto de cariño y atención, pero cuando se trata de celebraciones tenemos además una gran oportunidad para poner en marcha la creatividad y dejarnos llevar por el espíritu del festejo. Pensando en el fin de año y su agenda de fiestas religiosas y encuentros, traemos algunas propuestas de mesas para que sirvan de inspiración a la hora de intercambiar ideas y armar una propia.

Mariana Krachotwil, directora de Living, terminando de poner la mesa en la mágica terraza de NH Hotel Buenos Aires. Santiago Ciuffo

Con el entorno de lujo que ofrece la terraza del Hotel NH Collection Centro Histórico armamos tres mesas con sello personal: una mesa de Navidad, otra de Janucá y la de Año Nuevo.

Tradición navideña

“La Navidad es la celebración que más me gusta -cuenta Mariana Kratochwil, directora de Living- Por eso me dio tanto placer sumarme con Gabriela para armar una mesa”. Su amiga Gabriela Klein, de Klein & Co, fue su dupla creativa a la hora de dar forma a esta mesa navideña para la que tomaron de inspiración un viaje a Austria.

El mantel rojo y celeste se combinaron con servilletas de género intercaladas rojas y crudas. "Lo hicimos así por dos motivos: por un lado, porque es difícil tener muchas iguales y por otro, para hacer un ritmo menos rígido". Santiago Ciuffo

"El año pasado viajamos juntas a los mercados de Navidad en Viena y volvimos alucinadas con vivir el espíritu navideño allá. El despliegue y la magia que se pone en la previa de esa celebración es una experiencia muy emotiva." Arq. Mariana Krachotwil, directora de Living

El papá noel de chocolate sobre las servilletas es un detalle de la Navidad tradicional que además es un lindo regalito. Los cartelitos para ubicaciones son siempre una solución o una oportunidad para mezclar un poco a los invitados. Santiago Ciuffo

“La mesa está inspirada en ese viaje a la navidad europea, pero combinado con nuestra manera de festejar y nuestro clima”, cuenta Gabi. De esas noches de verano y mesas al aire libre surgió la idea del el centro de mesa con hiedras, algo muy sencillo de conseguir y resistente.

El mantel rojo es un guiño al color tradicional navideño, pero se combinó con un celeste fresco. Las rodajas de troncos aportan un toque rústico y fresco en una ocasión en la que se suele usar la vajilla “buena”.

Cómo guiño a la inspiración austríaca, vasitos de porcelana con el perfil vienés (@manodesgnwien) con adornos artesanales ( Klein and Co). "Son una actividad ideal para calmar la ansiedad de los niños durante los días previos a la llegada de papá Noel y darles un rol preciso". Santiago Ciuffo

Los candelabros y farolitos acompañan la comida con un luz tenue y festiva, además de alumbrar “de adentro” las hiedras. El detalle del cascanueces hace un guiño a esta identidad de la Navidad europea.

Una mesa navideña donde se expresan las tradiciones, aunque fusionadas con nuestro clima. Santiago Ciuffo

La Fiesta de las Luces

Janucá, también conocida como la “Fiesta de las Luces”, es la festividad judía en la que se conmemora la victoria de los macabeos sobre el ejército seléucida y la re edificación del Segundo Templo de Jerusalén después de que lo profanaran. “El milagro que se celebra, es el de la pequeña cantidad de aceite que -según la tradición- debía durar un sólo día pero se mantuvo durante ocho”, nos explica Karina Contini.

Como parte de su mesa, Contini llevó unas sufganiot (donas rellenas de mermelada) del chef Daniel Zimmermann. "Se popularizaron como un símbolo de Jánuca en muchas comunidades judías". Santiago Ciuffo

“Este evento simboliza la fe, la esperanza y la resistencia frente a la adversidad”, reflexiona. Aunque la fecha de Janucá varía de año a año, en este 2024 coincide con la Navidad católica, ya que inicia la tarde del 25 de diciembre y se extiende hasta el 2 de enero.

En su versión de la mesa festiva, la estilista combinó los tradicionales candelabros con velas de Bohemia Velas. Santiago Ciuffo

Hay tres símbolos que se representan en la celebración que Carina incluyó en esta mesa festiva.

La luz. “Representa el triunfo de la espiritualidad sobre la oscuridad, la justicia sobre la opresión, y la continuidad de la identidad judía frente a la asimilación”, asegura. En la mesa, la luz se hace presente en el Janukiá, un candelabro de nueve brazos .

“Representa el triunfo de la espiritualidad sobre la oscuridad, la justicia sobre la opresión, y la continuidad de la identidad judía frente a la asimilación”, asegura. En la mesa, la luz se hace presente en el Janukiá, un . El milagro del aceite. Según la tradición destaca la importancia de lo espiritual y la confianza en los milagros y se trae a la mesa en una serie de alimentos fritos .

Según la tradición destaca la importancia de lo espiritual y la confianza en los milagros y se trae a la mesa en una serie de . La resistencia. “Celebra la valentía de mantener las tradiciones y la fe en circunstancias difíciles”, explica la estilista. En este caso, se lo representa con el Dreidel, un juguete que recuerda cómo los judíos practicaban la Torá en secreto.

Todos los textiles son de Petite Affaire. Santiago Ciuffo

“Encendemos la janukiá al anochecer para recordarnos que basta una pequeña luz para disipar la oscuridad”, explica Contini. En su caso, las velas que eligió son gota de miel artesanales y se combinaron con manteles, servilletas e individuales en blanco y celeste que le dan un estilo fresco a la mesa.

El ramo de hortensias y las servilletas dan un estilo fresco, típico de ciudad balnearia a la mesa de Janucá estival. Santiago Ciuffo

Rebelión

“Me gustó la idea de crear una mesa en donde el verde y las flores fueran tomando parte; fusionándose con la calidez y la simpleza de un género de algodón puro con una vajilla contrastante pero delicada”, asegura la interiorista Natalia González, fundadora de Belle Table.

Además del estilismo, Natalia fue quien hizo el mantel y servilletas, esta vez teatrales y puros. Santiago Ciuffo

Me gusta apostar por propuestas versátiles que puedan reutilizarse en el tiempo: es un distintivo de mi marca al momento de crear mesas para las fiestas.

Especialista en el arte de armar mesas, en este caso eligió colores con presencia que escaparan de la paleta tradicional navideña.

La vajilla en color negro y fumé de líneas redondeados y simples (Compañía Nativa) le da un toque elegante y delicado. Santiago Ciuffo

El guiño navideño vino con el color borravino tanto en las velas como en los servilleteros y los candelabros en dorado que hacen brillar la mesa.

Las anémonas de papel artesanales de Maru (@byflorecer) son las grandes protagonistas de la mesa. Santiago Ciuffo

Mirá el video de los armados

Agenda

Para los que prefieren salir a festejar con una propuesta exclusiva, NH tiene propuestas especiales para la noche de Navidad y Año Nuevo. En Noche Buena, el festejo de NH Collection Crillon, ubicado sobre la Plaza San Martín, incluye mesas de fiambres, platos fríos, calientes y postres, mientras que, para Año Nuevo, en NH Buenos Aires City la invitación incluye un menú de pasos y música el resto de la noche.

Más info: 011 4310 2000 / mc.casasco@nh-hotels.com.ar