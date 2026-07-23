Cómo ubicar la tele en el living para hacerlo convocante sin perder elegancia

23 de julio de 2026 00:00 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Cuando no existe “el cuartito de la tele” ni un playroom, la ubicación de la pantalla se suele dirimir entre el dormitorio o el living, como mal menor. Ahí, por supuesto, entran a jugar los hábitos y las prioridades, los criterios estéticos o de higiene del sueño.

¿Por qué llevar la tele al living? Porque hoy ya no la usamos tanto para ver el noticiero sino películas, porque el tabú perdió fuerza, porque allí suele estar el sillón más cómodo y, sobre todo, porque los espacios hoy se piensan de modo versátil, para varios usos, y a nadie le gusta ver ese living tan lindo vacío la mayor parte del día (si no todo).

En el centro

“Siempre pensé esta casa a partir de la conexión entre todos los ambientes sociales, con el área del sillón y la TV como centro, y la cocina y la terraza como órbitas”, nos dijo la joven arquitecta Martina Romano hablando sobre su dúplex en Belgrano.

Pared con acabado en hormigón visto (Quimtex Llana) y obra de Martín Enricci. Sofá modular con funda en tussor (Casa Ibra). Espectacular mesa ratona de hormigón armado (Estilo Ribera). Javier Picerno

Muchas veces, no poner la tele en el living pasa por la falta de una pared libre y lógica para hacerlo, más que por otra cosa.

Una delgada columna de placa de yeso ayuda a definir el sector de la TV. La escalera tiene peldaños de hormigón con terminación en laca mate. Javier Picerno

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Función privada

En el caso de esta reforma llevada a cabo por el arquitecto Martín Gallino, socio fundador de Estudio Nodo, ubicar la tele en el living no pasó por la falta de otros espacios, sino por el particular modo de vivir la casa que tienen sus dueños. Mejor motivo, imposible.

La tele, sobre un mueble vintage, bien combinado con las aberturas de cedro, que fueron restauradas en obra (Herrería Clandestina) para liberarlas de varias capas de pintura. Javier Picerno

El proyecto planteó una gran cocina que también aloja el único comedor de la casa (no dejen de verla haciendo click acá) donde transcurren las celebraciones y el flujo social más nutrido. El living a la calle, por su lado, se reserva para reuniones chicas y el uso de la pareja. ¿El resultado? Un departamento donde cada ambiente vive y se aprovecha en su plenitud.

Sofá en L (Laboratorio de Objetos). Obra (Amparo Viau). Alfombra comprada en la Casa de Indalecio Gómez (Salta) confeccionada por tejedores que integran El Camino de los Artesanos. Javier Picerno

Con su style

Andrés Baglivo es el dueño de la marca de indumentaria Roberto Sánchez y, también, de un PH lleno de ideas que pueden volver a ver haciendo click acá.

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Los cajones que enmarecan la tele, laqueados en dos colores, son diseño del dueño de casa, igual que el sillón. Santiago Ciuffo

“La gente que viene siempre me pregunta si soy fanático del azul, ¡la verdad que no! Solamente me gustó y lo hice así”. Dentro del patrón geométrico que creó para el lugar de guardado, la tele queda bien ubicada tanto funcional como estéticamente.

La mesa ratona era una mesa alta que Andrés compró en el Ejército de Salvación. No solo le cortó la base, sino que además la revistió con espejos. Santiago Ciuffo

"El sillón de ladrillos de vidrio fue una idea mía. Pero realmente no sé si lo vi en algún lado o simplemente se me ocurrió". Santiago Ciuffo

Inmejorable

“La sentimos como una casa de campo. Es muy silenciosa y tiene mucho verde”, nos dijo Melissa Domit, creadora de la marca homónima de blanquería para hogares y hoteles, sobre su casa en Olivos. Esa sensación primera habla de una informalidad muy cálida, donde la reunión es el objetivo que prima.

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Sillones para todos, deco acogedora y el placer de tener la chimenea cerca al momento de ver una película. Santiago Ciuffo

Abajo, les mostramos una gran idea del diseñador de interiores Sebastián Salazar para el living de una gran familia ensamblada.

Dos sofás idénticos, diseñados a medida, con almohadones de tonos, estampas y tamaños variados (Salazar Casa). Alfombra (Rugit). Santiago Ciuffo

El Estudio Salazar desarrolló un revestimiento especial para la boca de la chimenea, que quedó alineada a las dimensiones de la TV.

Grilla de programación

Lucas Geya, arquitecto y fundador de Estudio Geya proyectó esta impactante casa en Ituzaingó de grandes dimensiones materializadas en hormigón y madera. Para darle a cada espacio un espíritu clásico, contemporáneo y, sobre todo, cálido (el gran desafío) convocó a su pareja, Mariana Cantero, al frente del estudio de diseño Muc.

“En el living trabajamos una estantería en madera de incienso, que oculta el aire acondicionado detrás del varillado en la pare superior. Es una grilla en la que está la tele con artefactos de iluminación de bronce” Luis Barandiarán

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En el mismo sentido va la biblioteca de Érica Heidenreich, creadora de la marca de interiorismo Solsken, en su casa de Tigre.

La biblioteca de guatambú se funde con el machimbre de la pared para que en cada nicho se destaquen las piezas decorativas. Maia Croizet

Cuando el nicho destinado a la tele se ajusta bien a sus medidas (lo que se puede prever con estantes móviles, en caso de futuros cambios), el resultado es mucho más discreto y elegante.

Todos juntos

El motor de la reforma que emprendió el estudio Mazzinghi-Sánchez en esta casa de los años 70 de La Horqueta fue reemplazar una distribución antigua –que hacía de cada actividad una isla– por un esquema que favoreciera la interacción entre los miembros de la familia.

La TV integrada a una biblioteca negra y mesa ratona de raíz de piopo ‘Balzac’ (Duveen) Pompi Gutnisky

Para eso crearon un living íntimo que se encuentra integrado a la cocina, pero en el paso hacia el living-comedor formal. “Optamos por integrar este espacio plenamente para estimular el encuentro”, describe Mazzinghi. Pero, muy importante, no cedieron nada de estilo ni lo ocultaron.

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Sillones a medida, proyectados por Luchi Arrechea, responsable de todo el interiorismo. Lámpara de pie ‘Tatou’, una creación de la española Patricia Urquiola en acero y policarbonato (Iluminación Agüero). Pompi Gutnisky

Camuflaje

Para los que no quieren ir tan a fondo, disimular la tele es la opción. Así como en el ejemplo de arriba la biblioteca negra la disimula cuando está apagada, muchos dirigen la imaginación a esconderla dentro de un mueble.

El tríptico de Catalina Ruiz enmarcado por Chou Taller de Marcos oculta la tele en una reforma en Recoleta comandada por Estudio Método. Pompi Gutnisky

También, a asociar su forma con lo que la rodea.

En nuestra edición de julio, sale este living en Suecia. Con cuadros comprados en mercados de pulgas rodearon la TV, que pasa desapercibida con una imagen del mismo estilo en modo stand by. Bastante bien, ¿no? nicole castillo g

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A medida

Estas imágenes corresponden al PH de la diseñadora de interiores María Eugenia Bagnardi, tras la refacción general que emprendió junto con Inés Coviello, su socia en el Estudio Cántaro Bardó.

Una intervención importante de la reforma fue la ampliación de todas las ventanas. Impensable no aprovechar cada día este living-comedor amplio y lleno de luz.

“La identidad, los gustos y las reuniones de la familia fueron las premisas del proyecto".