Tras la venta de la propiedad familiar, le encomendó a su hija arquitecta su nueva casa

Daniela Rossi 10 de junio de 2026 06:05 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Este proyecto nació a partir de un momento muy especial para nuestra familia. Mamá había vendido la casa de toda la vida, donde crecimos junto a mis hermanos, y ahora empezaba una nueva etapa. Necesitaba una casa pensada para ella”, cuenta la arquitecta Agustina Fara, directora de Estudio Fara. Inicialmente, la idea era construir desde cero, pero era difícil dar con un innegociable: el terreno debía tener muchos árboles.

Después de vender la casa familiar donde crió a sus hijos, la dueña de casa buscaba un hogar pensado para ella, rodeado de naturaleza y conectado con aquello que más valora: la tranquilidad. Gentiliza Estudio Fara

Fue en Susana, una pequeña localidad vecina a Rafaela (la ciudad en la que siempre vivió la familia), en donde se dio el hallazgo. “Encontramos una verdadera joya: una casona de 1950 implantada en un lote amplio, con una enorme variedad de árboles. El contrafrente estaba orientado al norte, exactamente como ella siempre había soñado. Apenas la vimos, imaginamos el proyecto completo”, cuenta Fara.

Este pórtico de ingreso era el original de la casa. Allí, instalaron una puerta nueva. Las luminarias son macetas invertidas y pintadas de blanco. Estudio Fara

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El proyecto –liderado por Estudio Fara junto al arquitecto Federico Antonio, al frente de Grupo Arq– respetó el 100% de la estructura existente. La intervención se concentró en reorganizar los espacios mediante tabiquería interior liviana y en aprovechar una habitación de gran altura incorporando un entrepiso.

Los muros, antes de ladrillo a la vista, fueron renovados con revoque y las divisiones resueltas con construcción en Steel Framing (Nero). Sillón realizado en obra, con almohadones a medida (Interiores Sillones). Estudio Fara

“Durante la obra, pusimos en valor elementos originales que considerábamos fundamentales, como las aberturas de vidrio repartido y los techos de tejuelas, que quedaron a la vista”

Piso de porcelanato (ILVA). Mueble bajo mesada, estantes e isla (Estudio Fara) construidos en material y pintada con resina epoxy. Banquetas de petiribí (Ceiba Home). Cortina roller traslúcida (Rodo Perotti). Estudio Fara

Gracias a la reforma, la casa incorporó nuevos ambientes muy prácticos: una despensa –oculta tras dos puertas–, un lavadero con salida al exterior y un toilette.

Ubicada en un lateral de la cocina, la despensa aumentó considerablemente el espacio de guardado sin cargar visualmente el ambiente. Estudio Fara

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Calma

“La calma fue el concepto rector de la reforma; queríamos que se pudiera experimentar a través de todos los sentidos”, cuenta Agustina.

Ventanal de vidrio repartido, original de la casa, con cortina roller (Rodo Perotti). Estudio Fara

“Visualmente, imaginábamos una paleta suave, con tonos claros. Auditivamente, queríamos escuchar los pajaritos. Desde el tacto, incorporamos fibras naturales y mucha madera. En el olfato, aparecen la leña de la salamandra y el perfume de los árboles del jardín. Y, por supuesto, en el gusto están los budines caseros que tanto la representan”, cuenta Agustina.

Mesa hecha a medida (Estudio Fara) con sillas 'Margarita' (Ceiba Home) con estructura de petiribí. Lámparas de techo (Raffia Home Deco). Estudio Fara

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“Nuestra intención fue crear espacios cálidos y contenidos, sin recurrir a ambientes excesivamente grandes”, cuenta Fara.

Bacha de mármol pulido (Don Pica) sobre mesada construida en obra. Ventanal de vidrio repartido, original de la casa, con cortinas de gasa (Rodo Perotti) colgadas de rieles ocultos previstos durante la obra. Estudio Fara

Con los sentimientos a flor de piel

“El vínculo emocional fue lo más desafiante de este proyecto. No trabajábamos para una clienta más, sino para mi mamá”, asegura la arquitecta.

Idearon un ante dormitorio, con espacio de guardado y acceso al baño en suite. Estudio Fara

“Hoy vemos el resultado y sentimos que la casa refleja exactamente quién es ella y cómo quería vivir esta nueva etapa”

Buscaron que la naturaleza estuviera siempre presente, potenciando el ingreso de luz natural y la vista al jardín desde distintos puntos de la casa. Estudio Fara

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A medida

Gracias a la altura generosa de la propiedad, crearon un sector tipo loft que cumple dos funciones. En el piso superior, ubicaron una habitación para recibir visitas.

Lámparas de techo (Raffia Home Deco). Estudio Fara

En la planta baja armaron una segunda cocina, una respuesta directa a una pasión de la dueña de casa. “Ella disfruta cocinar, es un hobby, y quería tener un espacio para hacerlo sin interferir con la dinámica cotidiana de la casa”, cuenta la arquitecta.

Esta segunda cocina sigue el manual de estilo de la principal.

“Fue un desafío encontrar el equilibrio entre lo profesional y lo personal, pero también fue una experiencia muy gratificante”.