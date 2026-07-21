Un elegante departamento a metros del Parque del Retiro encontró gestos modernos en su vieja estructura

Inés Beato Vassolo 21 de julio de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

“Aprovechamos el beneficio de la luz natural para apostar a una paleta masculina y oscura, que transmite fuerza, presencia y elegancia”, nos cuenta el arquitecto e interiorista argentino Manuel Acevedo, fundador de Gioja Estudio, radicado desde hace unos años en Madrid.

Desde su Estudio, Manuel Acevedo, trabaja al detalle en reformas de viviendas y de locales gastronómicos Gentileza: Estudio Gioja

Pero si hoy abunda la claridad en este departamento a dos cuadras del parque de El Retiro, es porque Acevedo ideó un giro de 180° sobre un espacio antiguo y compartimentado. A eso se sumó el desafío de también comandar una reforma sin conocer al cliente final, ya que fue un proyecto que hizo para la empresa Segma, especializada en promover desarrollos inmobiliarios de alto nivel.

El hall de entrada anticipa temas y materiales que se repetirán a lo largo de la obra: el círculo, el color negro y el uso del empapelado. Gentileza: Octavian Craciun

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En esta reforma se priorizó el confort y la calidad visual. Lo conseguimos con buen mobiliario, piso de madera natural, iluminación de diseño y electrodomésticos de alta gama.” — Arq. Manuel Acevedo, fundador de Gioja Estudio y responsable de este proyecto de interiorismo

Lámpara colgante (Wever & Ducré). Gentileza: Octavian Craciun

“En línea con una propuesta de planta integrada y moderna, decidimos dejar a la vista la estructura de hormigón original, lo mismo que algunas columnas metálicas que aparecieron en los cuartos”.

La columna, aprovechada con estantes que le dan apoyo a la tan bienvenida luz de abajo en el living. Gentileza: Octavian Craciun

“Como en toda obra, hubo obstáculos para sortear: apareció una bajante en medio del living-comedor que no podía correrse, así que la vinculamos a la pared cercana con estantes metálicos”.

Sofá (Eneas by Xirivella). Lámpara de pie 'Tolomeo' (Artemide). Pintura (Cuadros Sils). Gentileza: Octavian Craciun

Revelaciones

Puffs verdes (Blasco & Vila). Gentileza: Octavian Craciun

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“Hago mucho foco en la iluminación, tanto en la curaduría de lámparas como en la combinación de luces generales, puntuales e indirectas. El juego te permite crear distintas atmósferas y elevar la calidad del producto terminado. También, acentuar detalles arquitectónicos como, en este caso, el de las vigas de hormigón”.

El modelo de mesa con centro giratorio se remonta a la Gran Bretaña del siglo XVIII y se terminó de popularizar en Estados Unidos dos siglos después, bajo el nombre de “Lazy Susan”. Gentileza: Octavian Craciun

En la imagen de arriba y en la de abajo, la evidente incidencia de una iluminación bien pensada para realzar las columnas.

Vista desde la mesada de la cocina integrada. Con puertas de vidrio e iluminación interior, el vajillero permite dar luz al sector de cocina aún cuando el resto de los artefactos estén apagados. Gentileza: Octavian Craciun

Con elegancia y buen tino, se eligió una alfombra circular para acompañar la mesa de comedor.

Colgante lineal (Santa & Cole). Gentileza: Octavian Craciun

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La mayor parte del frente de cocina se paneló en blanco roto, como reflejo de su pared opuesta. Otro recurso para vincular los ambientes fue usar el mismo porcelanato negro para la isla, el bar y el recibidor.

Electrodomésticos (Miele). Banquetas (Zara Home). Gentileza: Octavian Craciun

Los dormitorios

Como se hizo en el hall de entrada y en el bar, en el dormitorio se volvió a apelar al empapelado. No solo para vestir las paredes, sino también para complementar las texturas del mobiliario.

La influencia de la columna remachada se extiende a los colores de los textiles, cuadros y empapelado en una versión más suave. Gentileza: Octavian Craciun

En el cuarto principal también quedó una columna metálica al descubierto.

Con piso de madera, el sector de las bachas se separó de la zona húmeda, habilitando el uso simultáneo del baño. Gentileza: Octavian Craciun

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La columna de hormigón, una vez más, protagonista. Acá, como eje central del baño en suite, que se divide en dos compartimentos iguales para la ducha y los sanitarios, y dos mesadas espejadas afuera.

En el segundo cuarto, las luces colgantes ayudan a destacar el techo de tres metros de altura y a despejar espacio en las mesas ratonas.

Lámparas colgantes (Tooy). Mesas de luz (Vical). Gentileza: Octavian Craciun

El espacio debajo de la ventana se aprovechó para colocar un estante, laqueado, igual que el cajón de vanitory. Gentileza: Octavian Craciun

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