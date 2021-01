Vista a la laguna. En la casa de una interiorista, espacios orientados hacia lo mejor del paisaje

“Siempre habíamos querido un lote a la laguna grande”, cuenta Sol Palou, y cuando se presentó la oportunidad, no la dejaron pasar. “Si bien ya éramos de estar en contacto con la naturaleza, esto cambió nuestro estilo de vida: desayunamos en la galería , comemos en la galería… es el lugar que más usamos. Y los chicos se meten más a la laguna que a la pileta. Ganamos un montón”, resume.

Los dueños querían los sillones orientados al exterior, sin obstáculos a la vista. Para más deleite, los ventanales portantes se abren por completo y fueron acompañados por gasa pañalera. Económica, traslúcida y con mucha caída, tapa las columnas y enmarca el paisaje.

El sector del playroom, el comedor diario y la cocina se completa con la escalera (tras la pared del comedor) que lleva a los cuartos.

La cocina fue diseñada por Grupo Pauta, el estudio del arquitecto Christian Boix Mansilla, marido de Sol, dueño de casa y responsable de la obra. Tiene mesadas de Silestone ‘Blanco Zeus’ (Navarro Ache) con isla y muebles enchapados en roble de Eslavonia, bacha (Johnson) con grifería monocomando (Robinet) y horno eléctrico (Ariston). La campana de techo empotrada permite los estantes sobre el anafe y se esconde para no alterar la armonía del conjunto.

En un mismo nivel y sin cortes, el piso de todos los ambientes es de cemento alisado, incluso afuera, donde tiene un llaneado para que no resbale.

La galería con sillones de exterior en petiribí (Sol Palou Deco) es un mirador de privilegio para esperar el atardecer. El cielo raso encofrado se prolonga hacia afuera y agranda el espacio interior uniéndolo con el exterior.

Con el primer invierno llegó el disfrute de la suite y sus vistas a las dos lagunas. “Todavía no me acostumbré –reconoce Sol–; es algo que me sigue impactando.