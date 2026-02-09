7 restaurantes en las afueras de la ciudad para escaparse y disfrutar de la buena mesa sin apuro

A una hora de la ciudad o un poco más lejos, son excusas para subirse al auto y alejarse para comer sabroso en Carnaval

1. Colorado

San Antonio de Areco

El bello salón de Colorado MAXIMILIANO AMENA

Cansado de la vida urbana, en 2018 Ignacio Ortiz de Rosas decidió instalarse en San Antonio de Areco, anticipándose a la tendencia post-pandemia de buscar refugio en la naturaleza y en ciudades más pequeñas. Pero, con 30 años de experiencia como gastronómico, su espíritu emprendedor no se aplacaba fácil. Así fue que enseguida concibió la idea de montar un restaurante que rompiera un poco los moldes de la oferta arequera.

Ignacio Ortiz de Rosas, el creador de Colorado Restaurante Maximiliano Amena

Luego de dos años reformando la propiedad, Colorado abrió sus puertas, en diciembre de 2023, con un salón que no oculta ciertas referencias nórdicas y rebosa de buen gusto. “Es un recorrido de lo que fui aprendiendo en el mundo, no es cocina de autor, pero son recetas que tienen mi toque”, aclara. Hay chow mien, pastel de cordero con puré de papas, ñoquis de sémola, ribs de cerdo con salsa BBQ. Excelentes pavlova con frutos rojos y flan con crema, entre los postres.

Dumplings en Areco. MAXIMILIANO AMENA

Jueves, noche; viernes y sábado, mediodía y noche. Domingo, sólo mediodía. Arellano 22. WS: (11) 4188-0005IG: @coloradoareco

2. La Mancha

Capitán Sarmiento

El restaurante fue construido con materiales de reciclado MAXIMILIANO AMENA

Carlos Más es médico pediatra, pero sobre todas las cosas, un apasionado de la cocina. Y esa pasión, latente mientras no cesa en la práctica de su profesión, fue el motor que lo llevó a cumplir su sueño: tener su propio restaurante. El piso cruje con décadas de uso, las vigas muestran cicatrices, las tolvas se transformaron en lámparas. “Quería un lugar de contrastes, que desde afuera no pareciera lo que es, y que, al entrar, la sorpresa te haga querer quedarte” dice.

“Quería un lugar de contrastes. Que desde afuera no pareciera lo que es, y que al entrar, la sorpresa te haga querer quedarte”, dice Carlos. MAXIMILIANO AMENA

La cocina es abierta y visible desde cualquier rincón. El fuego es la herramienta principal: parrilla, horno y dos cocinas a leña que marcan el pulso. La carta combina tradición con giros inesperados: carnes de cocción lenta, pescados de río, verduras de estación. No busca extravagancias, sino honestidad. “No hace falta servir una empanada en un vaso para innovar”, asegura. También hay ricas pastas (por ejemplo, los agnolottis rellenos de cabutia asado, queso parmesano, cebolla caramelizada y frutos secos con salsa de hongo de pino y hierbas).

Uno de los platos de Mancha MAXIMILIANO AMENA

Viernes y sábados, noche. Alfredo Palacios s/nWS: (2478) 52-1020. IG: @lamanchacocina

3. Bajo Llave 929

Concepción del Uruguay, Entre Ríos

El chef entrerriano Quique Sobral está al frente de Bajo Llave Gentileza: Bajo Llave

La dirección llega al hacer la reserva, con un mínimo de 24 horas de anticipación. Esta es la casa del chef entrerriano Quique Sobral y su mujer Floppy Martino. Él se formó en el IAG, trabajó en el restaurante que Ferran Adrià tuvo en la Hacienda Benazuza, en las afueras de Sevilla. Una vez de regreso, pasó por varias cocinas, hasta que, en 2017, decidieron abrir esta propuesta a puertas cerradas.

Bajo llave 929 Estrella Herrera

Chipá, mbejú, los pescados del río Uruguay, los hongos y las nueces de la región son protagonistas del menú de seis pasos que él explica personalmente a cada una de las tres mesas, separadas entre sí para que la intimidad de la ceremonia sea total. “Es un viaje a la Mesopotamia”, le gusta decir a Quique, que privilegia siempre el producto regional, la utilización de materias primas locales y técnicas culinarias que minimicen el impacto ambiental. Por eso, entre otras cosas, Bajo Llave 929 quedó seleccionado entre los tres finalistas del Prix Baron B Édition Cuisine en 2023.

De jueves a martes, noche. WS: (3442) 58-1234 T: (3442) 42-4840. bajollave929.com.ar

4. Casa Quinta

Balcarce

Casa Quinta ofrece platos a base de productos de cercanía Belén Grosso

Del chef balcarceño Matías Di Marco, abrió hace seis años en zona residencial. Formado y con experiencia en Mar del Plata, el anfitrión agasaja a los visitantes en una bellísima casa antigua que decoró con cuadros señoriales, objetos de época y luz tenue.

Cocina con productos locales, de estación y de buena calidad. Amante del pescado fresco, le llega directamente del puerto marplatense y se nota su experiencia en cómo lo prepara. Su propuesta consiste en ofrecer un menú fijo que incluye amuse bouche, entrada, plato principal –hay dos opciones para elegir– y postre que cambia cada fin de semana.

El salón Casa Quinta en Balcarce Belén Grosso

Tienen carta de vino acotada, por eso aceptan que cada comensal lleve su propia botella. Cada tanto hay opción de menú oriental. En algunas ocasiones, los postres son de la pastelería Jockey Delicias. Es una propuesta superadora y diferente a todo lo que hay en la ciudad.

Viernes y sábados por la noche. Con reserva. Calle 59 n° 950. T: (2266) 47-2053.

IG: @casaquinta.resto

5. Mamma mia

Concepción del Uruguay, Entre Ríos

La pizza estilo napolitana de Mamma Mia Estrella Herrera

Fernando Gabioud es cocinero, panadero y pastelero. Hace más de 20 años se dedica a la gastronomía, pero hace 12 decidió abrir Mamma mia, como forma de honrar el lado italiano de sus raíces. Al principio estaba abierto todo el día, con oferta de panadería y pastelería incluidas. Con el tiempo se fue quedando con la noche solamente y la versión de pizzería napoletana solamente (y sin delivery).

Mamma Mia Estrella Herrera

Tuvo que lograr que la gente conociera el producto, pero recibió buena aceptación, especialmente a partir de 2019. Le costó también conseguir algunos insumos de charcutería por lo que se juntó con dos amigos y resolvieron hacerlos ellos mismos: porchetta di Ariccia, spianata, guanciale, bresaola son parte de su pizza “ruota di carro” (la grande que se sale del plato, y es la clásica napoletana, no la contemporánea).

Las pizzas más pedidas son la de durazno con Gorgonzola, almendras y miel; la de pesto genovés y burratina piccola y la de lomito horneado a las finas hierbas, hongos y azul ahumado. Sólo con reserva.

Martes a sábado, de 20.30 a medianoche. España 160. WS: (3442) 57-1967.

IG: @mamma.miacdelu

6. Tierra de Azafranes

Tandil

La esquina de Tierra de Azafranes. Mariana Eliano

Arroces, pescados y mariscos son el orgullo y razón de ser de esta esquina centenaria que abrió en 2009 y se ha vuelto un referente en la ciudad de Tandil. Las paredes –pintadas de un rojo furioso– lucen gran cantidad de fotos de los famosos que han visitado el lugar, creado por Ricardo Camgros y su mujer, Paz Vázquez. Juntos organizan en el salón las cenas de pasos con maridaje y degustación guiadas con bodegas de todo el país que anuncian en su IG y le dieron forma también a la próxima “Tienda de Azafranes” (donde venden productos locales y otras delikatessen).

El salón de Tierra de Azafranes, en Tandil Mariana Eliano

Hay opciones de pastas y carnes para quienes no son fans de los platos de mar.De miércoles a lunes, mediodía y noche. Martes cerrado.

San Martín 1002. T: (249) 443-6800. WS: (249) 449-9446. IG: @tierradeazafranes

7. Casa Jaf

Gualeguaychú, Entre Ríos

Casa Jaf, Gualeguaychú

Nuevo emprendimiento de Antonia Ferroni y Florencia Igoa: ofrecen experiencias culinarias itinerantes una o dos veces por mes, y lo anuncian por su IG. La dirección se mantiene secreta hasta último momento. Puede ser en Gualeguaychú o en la vecina localidad de Pueblo Belgrano.

Le pusieron Casa Jaf, porque empezaron siendo tres: Jona, Antonia y Florencia, pero al cabo de un año de arrancar, Antonia y Florencia fueron afinando la propuesta y continúan con gran éxito. Proponen un menú de seis pasos con maridaje de vinos, y clima de hogar. Les gusta decir que tienen invitados, no clientes, ni comensales.

Los platos pueden ser espuma de coliflor, verdeo y panceta crocante; molleja asada marinada en mandarina con puré de cabutia y maracuyá; o pasta rellena de salmón con crema de lima. La idea se le ocurrió a Florencia al ver que Antonia cocinaba por pasos para sus familiares e iba subiendo todo a sus redes. “¿Por qué no ampliar el alcance?”, se preguntó. Y en eso están.

IG: @somoscasajaf