Orlando en clave épica: todo lo que hay que saber para recorrer el nuevo parque temático

Cómo sacarle el jugo al flamante Universal Epic Universe: los tips para un viaje exitoso

Llegamos para conocer Epic Universe, la última gran apertura de Universal, que prácticamente duplicó la superficie del resort. Del otro lado de la torre Chronos nos espera este parque, inaugurado en mayo de 2025, el primero de gran escala construido en Florida en los últimos años. La entrada está a la altura de las circunstancias y anticipa lo que viene: un portal –el primero– que conduce a distintos mundos temáticos, entre ellos Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter-Ministry of Magic, Dark Universe, Super Nintendo World y How to Train Your Dragon-Isle of Berk.

Celestial Park y las cúpulas de cobre del hotel Helios (Foto: Federico J. García)

Como si la emoción del estreno fuera poca, seguimos la flecha del cartel que indica VIP Entrance. Vamos a recorrer Epic a través de la VIP Experience, un tour guiado con acceso sin filas, áreas exclusivas (backstage) y otra serie de beneficios. La buena noticia es que para tener coronita en estas pampas no hace falta ser una estrella, sino contar con algo de holgura en el presupuesto. La inversión se compensa con creces en el tiempo que se ahorra.

El recorrido comienza en Celestial Park, el corazón de Epic. Las vistas incluyen jardines, fuentes, una gran oferta gastronómica, un carrusel y las cúpulas cobrizas del Helios, el único –y muy lujoso– hotel ubicado dentro de un parque. Acá la protagonista es Stardust Racers, una montaña rusa de doble lanzamiento que alcanza los 99 km/h y los 40 metros de altura, y simula una carrera entre un cometa y un cohete. Dicen que es la más intensa de Universal. Los más valientes se arrojaron al cosmos en sus dos variantes y probaron el carril verde y el amarillo.

Por las calles de Place Cachée aparecen objetos encantados y criaturas mágicas para interactuar y lanzar hechizos con la varita

Desde este hub se abren los portales hacia los otros mundos y la transición, trabajada a partir de colores, aromas y sonidos, logra una inmersión total. Decidimos seguir por The Wizarding World of Harry Potter-Ministry of Magic, con destino a Le Cirque Arcanus. El show, con actores, animatronics y efectos especiales, dura 20 minutos y tiene funciones cada 50. Es cierto que los fanáticos de la saga de J.K. Rowling captan cientos de detalles que para muchos muggles pasan inadvertidos, pero caminar por la París de los años 20 ya es un espectáculo en sí mismo.

Por las calles de Place Cachée aparecen objetos encantados y criaturas mágicas para interactuar y lanzar hechizos con la varita –a la venta en la tienda Cosme Acajor Baguettes Magique–, un accesorio que, aunque cuesta unos cuantos dólares, eleva la experiencia. El plato fuerte de este mundo es Harry Potter and the Battle at the Ministry, una de las atracciones más impactantes de esta apertura. A través del Metro Floo, el sistema de transporte mágico –con sus espectaculares polvos verdes; cámaras listas, por favor: es momento de video–, viajamos en el tiempo a la década del 90 y llegamos al Ministerio de la Magia para participar del juicio a Dolores Umbridge. El despliegue tecnológico y escenográfico es de primer nivel.

Fila en Harry Potter en The Battle of the Ministry, en The Wizarding World of Harry Potter (Foto: Federico J. García)

De ahí pasamos al Dark Universe, el mundo que homenajea a los monstruos clásicos. El castillo alberga Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, la atracción del momento. La premisa es simple: la Dra. Victoria Frankenstein libera a los monstruos y nos pone cara a cara con Drácula, el Hombre Lobo, la Momia, el Monstruo de la Laguna Negra y otros personajes de esta pandilla. El ride es un simulador de movimiento (como el del castillo de Harry Potter and the Forbidden Journey en Islands of Adventure, pero con tecnología de 2025 y una calidad visual muy superior). Seguimos con The Curse of the Werewolf, una montaña rusa breve pero intensa, en la que los carros giran sobre su propio eje: un golpe de adrenalina de efecto inmediato.

Cosplay y un postre escalofriante en The Stakehaus. El castillo es el escenario de Monsters Unchained: The Frankenstein Experiment, la atracción más destacada del momento. (Fotos: Federico J. García)

Super Nintendo World es el reino de la nostalgia y el color. La música de la clásica Family Game de los años 90 activa el modo juego desde el primer paso. Aquí estrenamos la Power-Up Band, un accesorio que se compra aparte –online o en las tiendas– y convierte la visita en una experiencia de videojuego inmersiva. La pulsera se sincroniza con la app de Universal y permite recolectar monedas y premios virtuales en un entorno lleno de desafíos. En Super Mario Land probamos Mario Kart: Bowser’s Challenge con realidad aumentada y en Donkey Kong Country la divertidísima Mine Cart Madness, que simula salirse de los rieles a toda velocidad y se gana un lugar entre los imperdibles. Hay juegos infantiles y encuentros con Mario y Luigi.

Para los nostálgicos, Super Nintendo World (Fotos: Federico J. García)

Cerramos el tour en How to Train Your Dragon-Isle of Berk, el mundo de Chimuelo. Además de ver de cerca al adorable dragón, Dragon Racer’s Rally propone un simulador de vuelo sobre dragones con vistas panorámicas; Fyre Drill es una batalla acuática entre barcos que se disparan chorros –refrescante en días de calor, aunque conviene llevar poncho–; y Hiccup’s Wing Gliders es una de las montañas rusas más logradas, ideal para sobrevolar el parque como un dragón. El espectáculo en vivo The Untrainable Dragon es un must para los fans de la peli.

Acción acuática en Fyre Drill (Foto: Federico J. García)

Los tres clásicos

El viaje amerita una puesta al día por el núcleo original de Universal Orlando Resort, y acá van algunos favoritos de sus parques principales. Islands of Adventure se organiza en distintas islas temáticas, entre ellas The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade, Jurassic Park, Skull Island: Reign of Kong, Toon Lagoon, Marvel Super Hero Island y Seuss Landing. Hoy, y porque concentra la fila más demandada, conviene arrancar temprano con Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure en Hogsmeade. Es una atracción que lo tiene todo: velocidad, escenografía, tecnología, narrativa y sorpresas. Vale madrugar, esperar, repetir.

Para los fanáticos de la saga, la fila dentro del castillo de Harry Potter and the Forbidden Journey es un recorrido en sí mismo, se suban o no al simulador.

En Jurassic Park, el hotspot es Jurassic World VelociCoaster, la montaña rusa más rápida de Universal, que acelera a 113 km/h en 2,4 segundos en el área de los raptors. Muy cerca, Jurassic Park River Adventure propone un clásico y divertido encuentro acuático con el T. rex. Para mojarse en serio, la parada es Toon Lagoon: Popeye & Bluto’s Bilge-Rat Barges, familiar y muy graciosa, pero implacable. En Marvel, The Incredible Hulk Coaster sigue entre las favoritas de los expertos en montañas rusas, mientras que Seuss Landing es un área pensada para los más chicos.

Raptor Encounter en Jurassic Park, y la poderosa The Incredible Hulk Coaster en Marvel (Fotos: Federico J. García)

Volcano Bay es el parque acuático inspirado en culturas del Pacífico que recrea una isla tropical. Se organiza en cuatro aldeas: Rainforest Village, River Village, Wave Village y el Volcán. La vedete es la Krakatau Aqua Coaster, una montaña rusa acuática que rodea el volcán a toda velocidad. También hay ríos rápidos y tranquilos, playas con olas, arena real para descansar y numerosos toboganes para disfrutar en grupo.

¿Qué hay que saber? Los grupos se distribuyen por peso y tamaño, sin excepciones. En los gomones circulares, los más grandes suelen ir de espaldas –la posición más vertiginosa– y en los toboganes en fila, los más livianos van adelante.

El alquiler de una cabaña es un lujo que puede valer la pena. Más allá del confort y las amenidades –canasta con snacks, servicio de concierge y reposeras acolchadas–, lo que realmente suma es contar con un espacio seguro, con sombra y cómodo para dejar las pertenencias. Tener agua y toallas secas también mejora la experiencia.

Volcano Bay es el parque acuático que recrea una isla tropical. La vedete es la Krakatau Aqua Coaster, una montaña rusa acuática que rodea el volcán a toda velocidad. También hay ríos rápidos y tranquilos, playas con olas y arena real para descansar y disfrutar en grupo. (Fotos: Federico J. García)

La alternativa más económica es llevar toallas propias y alquilar un locker, ya que no se puede subir a los juegos con objetos en las manos ni en los pies. Hay reposeras gratuitas y otras premium disponibles. En las tiendas se consigue todo lo necesario: desde protector solar y trajes de baño hasta cámaras sumergibles. Si está abierto –según el clima–, Volcano tiene bien merecido su lugar en el itinerario.

Universal Studios Florida homenajea al cine y la TV y se organiza en ocho áreas: The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley, Illumination’s Minion Land, DreamWorks Land, Springfield, USA: Home of the Simpsons, Hollywood, San Francisco, New York y World Expo. En poco tiempo se puede pasear por versiones recreadas de grandes ciudades y sumergirse en distintos universos. Es habitual cruzarse con Doc Brown y Calamardo, o mantener una charla desopilante con el Burro y Shrek. Probablemente sea el parque más fotogénico y el más disfrutable para recorrer con calma.

La magia de Diagon Alley empieza incluso antes de entrar. Al tocar la puerta en el 12 de Grimmauld Place, la casa ancestral de los Black, Kreacher –el elfo doméstico– se asoma por la ventana. La atracción principal es Harry Potter and the Escape from Gringotts, un ride con simulación en 4D. En Ollivanders, el show que recrea la elección de la varita mágica sigue siendo uno de los momentos más logrados. Desde King’s Cross parte el Hogwarts Express hacia Hogsmeade (¡ideal para registrar en video el paso por la plataforma 9 ¾!).

En New York, Revenge of the Mummy es una de las montañas rusas indoor más queridas. Enfrente está prevista para 2027 Fast & Furious: Hollywood Drift, una de las grandes apuestas del parque, y la expectativa es total. A pocos pasos, Race Through New York Starring Jimmy Fallon propone un recorrido en 3D a toda velocidad por la Gran Manzana. En Hollywood, The Bourne Stuntacular combina dobles de riesgo, cine, teatro y efectos especiales en un show muy logrado.

Universal Studios homenajea al cine y la TV y se organiza en ocho áreas: aquí el Doc Brown en Hollywood, y Weasleys´ Wizard Wheezes en el Diagon Alley (Fotos: Federico J. García)

9 consejos para un viaje exitoso

Hospedarse en uno de los 11 hoteles de Universal. El sistema de beneficios exclusivos para huéspedes mejora muchísimo la experiencia en los parques y representa un ahorro de tiempo y dinero: entrada anticipada a Volcano Bay y a los mundos de Harry Potter en cada parque (siempre es necesario contar con entrada válida), transporte gratuito a los parques y a Universal CityWalk durante todo el día, y entrega en el hotel de las compras realizadas en los parques dentro de las 24 horas, para evitar cargarlas durante la jornada.

El sistema de beneficios exclusivos para huéspedes mejora muchísimo la experiencia en los parques y representa un ahorro de tiempo y dinero: entrada anticipada a Volcano Bay y a los mundos de Harry Potter en cada parque (siempre es necesario contar con entrada válida), transporte gratuito a los parques y a Universal CityWalk durante todo el día, y entrega en el hotel de las compras realizadas en los parques dentro de las 24 horas, para evitar cargarlas durante la jornada. Invertir en el mejor ticket que permita el presupuesto. Principalmente en Epic, donde todo es novedad, el tiempo vale oro y la inversión cobra más sentido: hay mucho para ver y las esperas en algunas atracciones alcanzan los 150 minutos. Un Express Pass –que también se compra aparte del ticket regular– puede reducir esos tiempos a 20 o 30 minutos en los juegos de mayor demanda.

Principalmente en Epic, donde todo es novedad, el tiempo vale oro y la inversión cobra más sentido: hay mucho para ver y las esperas en algunas atracciones alcanzan los 150 minutos. Un Express Pass –que también se compra aparte del ticket regular– puede reducir esos tiempos a 20 o 30 minutos en los juegos de mayor demanda. Armar una mochila inteligente: protector solar, impermeable y abrigo liviano (el aire acondicionado en los espacios cerrados suele estar fuerte). Zapatillas muy cómodas para caminar y subir a las montañas rusas, que no permiten calzado abierto. Para los juegos de agua de Islands of Adventure, llevar ojotas: nadie quiere pasar el resto del día con el único par de zapatillas y las medias mojadas.

protector solar, impermeable y abrigo liviano (el aire acondicionado en los espacios cerrados suele estar fuerte). Zapatillas muy cómodas para caminar y subir a las montañas rusas, que no permiten calzado abierto. Para los juegos de agua de Islands of Adventure, llevar ojotas: nadie quiere pasar el resto del día con el único par de zapatillas y las medias mojadas. Descargar la app antes de viajar y familiarizarse con ella . Es clave para gestionar reservas de hotel, consultar mapas y tiempos de espera, hacer pedidos en restaurantes, ver menús y comprar tickets y adicionales. También brinda información específica sobre cada atracción: requisitos y restricciones (como altura mínima), tipo de asiento, recorrido y si cuenta con child swap, la opción que permite a padres con niños pequeños turnarse sin hacer la fila dos veces.

. Es clave para gestionar reservas de hotel, consultar mapas y tiempos de espera, hacer pedidos en restaurantes, ver menús y comprar tickets y adicionales. También brinda información específica sobre cada atracción: requisitos y restricciones (como altura mínima), tipo de asiento, recorrido y si cuenta con child swap, la opción que permite a padres con niños pequeños turnarse sin hacer la fila dos veces. Llevar una botella de agua propia . Puede recargarse gratis en máquinas y restaurantes de todos los parques y hoteles.

. Puede recargarse gratis en máquinas y restaurantes de todos los parques y hoteles. Planificar días de descanso. Las filas, la adrenalina, las largas caminatas, las pantallas y la sobrecarga sensorial entusiasman, pero también agotan. La fórmula ideal, si el clima y el presupuesto lo permiten, es alternar un día de parque con uno más relajado: pileta del hotel, paseo por la ciudad o Volcano Bay.

Las filas, la adrenalina, las largas caminatas, las pantallas y la sobrecarga sensorial entusiasman, pero también agotan. La fórmula ideal, si el clima y el presupuesto lo permiten, es alternar un día de parque con uno más relajado: pileta del hotel, paseo por la ciudad o Volcano Bay. No suspender por lluvia ni abandonar el parque . Los chaparrones son frecuentes, pero pasajeros. Si no se cuenta con un ticket que permita cambiar de parque, conviene esperar en una cafetería o tienda hasta que pase.

. Los chaparrones son frecuentes, pero pasajeros. Si no se cuenta con un ticket que permita cambiar de parque, conviene esperar en una cafetería o tienda hasta que pase. Tener en cuenta que, para viajar en el Hogwarts Express –el tren que une Hogsmeade (Islands of Adventure) y Diagon Alley (Universal Studios)–, es necesario contar con un ticket Park to Park , que permite visitar distintos parques el mismo día. Este pase también es útil para ajustar la estrategia según el clima: Islands of Adventure concentra la mayoría de las montañas rusas abiertas y varias atracciones acuáticas, mientras que Universal Studios ofrece más opciones bajo techo.

–el tren que une Hogsmeade (Islands of Adventure) y Diagon Alley (Universal Studios)–, , que permite visitar distintos parques el mismo día. Este pase también es útil para ajustar la estrategia según el clima: Islands of Adventure concentra la mayoría de las montañas rusas abiertas y varias atracciones acuáticas, mientras que Universal Studios ofrece más opciones bajo techo. Llevar cargador de celular y aprovechar cada pausa para recargarlo. No hay batería que aguante.

Hogsmeade, en The Wizarding World of Harry Potter (Foto: Federico J. García)

Datos útiles

Por sus dimensiones e intensidad, para conocer los cuatro parques de Universal se recomienda un mínimo de siete días.

Cómo moverse

Universal tiene un sistema de autobuses desde y hacia todos los hoteles, sus parques y el CityWalk que es gratuito para los huéspedes del resort. Tienen muy buena frecuencia y wifi a bordo. Algunos hoteles, además del bus, tienen taxi acuático. Los autos de aplicación funcionan muy bien. La app Lyft es rápida y eficiente, siempre hay que tener en cuenta los puntos de encuentro.

Universal Orlando Resort Central de reservas: (+1) (888) 273-1311. IG: @universaldestinationslatino

Dónde dormir

Todos los hoteles de Universal Orlando Resort tienen wifi, piscina, gimnasio, área de juegos, restaurante y market con víveres, su propio Starbucks y una tienda estilo gift shop con ropa, golosinas, merchandising de todas las franquicias de Universal y productos básicos para los parques como protector solar y medicamentos de venta libre. Todas las habitaciones estándar tienen dos camas queen, TV, cafetera, frigobar, caja de seguridad, baño con ducha y amenities.

Universal Endless Summer Resort - Dockside Inn and Suites 7125 Universal Boulevard. (+1) (407) 503-8000. Gran opción para largas estadías y familias numerosas porque tiene suites muy bien equipadas para hasta seis personas y por su relación precio-calidad. La ubicación junto a la International Drive es un plus para conectar con otros puntos de la ciudad. Es súper completo y una apuesta segura. Desde u$s 131 + impuestos.

7125 Universal Boulevard. (+1) (407) 503-8000. Gran opción para largas estadías y familias numerosas porque tiene suites muy bien equipadas para hasta seis personas y por su relación precio-calidad. La ubicación junto a la International Drive es un plus para conectar con otros puntos de la ciudad. Es súper completo y una apuesta segura. Desde + impuestos. Universal Cabana Bay Beach Resort 6550 Adventure Way. (+1) (407) 503-4000. De estilo retro inspirado en los resorts vacacionales de los años ‘50 y ‘60, este gigante colorido, completo y funcional es otro de los BBB family style, con enormes habitaciones para hasta seis personas. Tiene piscina con tobogán y río lento, música de la época que suena bajo el agua y acceso exclusivo al parque acuático Volcano Bay desde el hotel a través de un sendero peatonal. Desde u$s 157 .

6550 Adventure Way. (+1) (407) 503-4000. De estilo retro inspirado en los resorts vacacionales de los años ‘50 y ‘60, este gigante colorido, completo y funcional es otro de los BBB family style, con enormes habitaciones para hasta seis personas. Tiene piscina con tobogán y río lento, música de la época que suena bajo el agua y acceso exclusivo al parque acuático Volcano Bay desde el hotel a través de un sendero peatonal. Desde . Universal Terra Luna Resort 5500 Epic Boulevard, Orlando. (+1) (888) 430-4999. Es uno de los nuevos, y junto a su vecino y hermano mellizo –el Universal Stella Nova Resort– fue parte de la gran expansión del 2025. Es moderno, luminoso, la deco espacial es preciosa y es un placer que absolutamente todo esté a estrenar. De los de Epic, es el más accesible, pero se ubica en el segmento intermedio. Desde u$s 190.

Universal Terra Luna Resort y Universal Helios Grand Hotel (Fotos: Federico J. García)

Loews Sapphire Falls Resort 6601 Adventure Way, Orlando. (+1) (407) 503-5000. Elegante y de estética caribeña, es uno de los favoritos por su inmensa piscina estilo laguna (la más grande de todo Universal) y porque la flota de transporte gratuito a los parques incluye un barquito exclusivo que lleva a sus huéspedes desde el muelle propio hasta Universal Studios y Islands of Adventure. También tiene un acceso peatonal a Volcano Bay. El desayuno buffet es top. Desde u$s 398 .

6601 Adventure Way, Orlando. (+1) (407) 503-5000. Elegante y de estética caribeña, es uno de los favoritos por su inmensa piscina estilo laguna (la más grande de todo Universal) y porque la flota de transporte gratuito a los parques incluye un barquito exclusivo que lleva a sus huéspedes desde el muelle propio hasta Universal Studios y Islands of Adventure. También tiene un acceso peatonal a Volcano Bay. El desayuno buffet es top. . Universal Helios Grand Hotel, a Loews Hotel 8505 South Kirkman Road, Universal Epic Universe, Orlando. (+1) (689) 218-1000. De súper lujo, es la joya más nueva y exclusiva del resort. Está ubicado en el corazón de Celestial Park, dentro del Universal Epic Universe, convirtiéndose en el primer hotel que Universal inaugura en un parque temático. Los huéspedes tienen su entrada propia y temprana a Epic. Además de las suites temáticas inspiradas en Cómo entrenar a tu dragón, se destacan su bar en la terraza con vistas 360 y propuesta gastronómica (el desayuno buffet es memorable). Desde u$s 592.

Dónde comer

A través de la app Universal Orlando Resort se puede reservar, ubicar los restaurantes en el mapa, consultar horarios y hacer los pedidos con el celular. Además, están disponibles los menús actualizados, que detallan los alérgenos en cada caso.

Das Stakehaus Dark Universe, Universal Epic Universe. (+1) (407) 224-4233. El restaurante del mundo de los monstruos es una posada gótica construida sobre catacumbas y propone un menú para vampiros, con colores y texturas “espeluznantes”. Si bien el pedido es desde el celular, hay servicio a la mesa y la vajilla es de verdad, un detalle que cambia totalmente la experiencia. Hay opciones veganas. De 11 a 20 hs.

Dark Universe, Universal Epic Universe. (+1) (407) 224-4233. El restaurante del mundo de los monstruos es una posada gótica construida sobre catacumbas y propone un menú para vampiros, con colores y texturas “espeluznantes”. Si bien el pedido es desde el celular, hay servicio a la mesa y la vajilla es de verdad, un detalle que cambia totalmente la experiencia. Hay opciones veganas. De 11 a 20 hs. Toadstool Cafe Super Nintendo World, Universal Epic Universe. (+1) (407) 224-4233. Reproduce la estética de los videojuegos en los platos y todos son fotogénicos y con sello mediterráneo. La ensalada Piranha Plant Caprese es fresquísima y el postre favorito es el Block Tiramisú. De servicio rápido, pero no es el más indicado para dietas muy restrictivas. Domingos a sábados de 9 am a 9 pm.

Super Nintendo World, Universal Epic Universe. (+1) (407) 224-4233. Reproduce la estética de los videojuegos en los platos y todos son fotogénicos y con sello mediterráneo. La ensalada Piranha Plant Caprese es fresquísima y el postre favorito es el Block Tiramisú. De servicio rápido, pero no es el más indicado para dietas muy restrictivas. Domingos a sábados de 9 am a 9 pm. Sampaguita 1233 E Colonial Drive. Sobre Colonial Drive, uno de los pocos locales que permanecen abiertos hasta las diez de la noche y con una larga fila a la intemperie es esta coqueta heladería artesanal filipino-americana que abrió en 2023. Su nombre honra a la flor nacional de las islas, un tipo de jazmín muy fragante. Allí la pareja integrada por Marie y Mo elaboran sabores exóticos como ube latte, una crema violeta intenso a base de ube –una raíz morada, parecida a la batata, oriunda de Filipinas– y espresso, o soy sauce butterscotch. Salsa de soja, sí. O champorado, de chocolate amargo, leche condensada y arroz inflado. Delicias. La fila avanza rápido, a pesar de que permiten probar y todo. Vale la espera y volver. Domingos a jueves, hasta las 22. Viernes y sábados hasta las 23.

Tiramisú de Toadstool Cafe y Sampaguita ice cream

Mythos Restaurant The Lost Continent, Islands of Adventure. (+1) (407) 224-3663. Fue premiado durante diez años –cuatro consecutivos– por la revista Theme Park Insider como el mejor restaurante de parque temático. Tiene una carta extensa de cocina internacional con opciones para todos los gustos y servicio a la mesa. Lo mejor es reservar porque suele llenarse. Domingos a jueves de 11 a 20, viernes hasta las 19 y sábados hasta las 21.

The Lost Continent, Islands of Adventure. (+1) (407) 224-3663. Fue premiado durante diez años –cuatro consecutivos– por la revista Theme Park Insider como el mejor restaurante de parque temático. Tiene una carta extensa de cocina internacional con opciones para todos los gustos y servicio a la mesa. Lo mejor es reservar porque suele llenarse. Domingos a jueves de 11 a 20, viernes hasta las 19 y sábados hasta las 21. Circus McGurkus Café Stoo-pendous Seuss Landing, Islands of Adventure. (+1) (407) 224-4233. Inspirado en el libro If I Ran the Circus del Dr. Seuss, el interior reproduce una gigantesca carpa de circo. Ofrece comida rápida típica a precios accesibles, que se puede ordenar desde el celular. Viernes a domingo de 11 am a 17, lunes a jueves de 11 a 16.

Seuss Landing, Islands of Adventure. (+1) (407) 224-4233. Inspirado en el libro If I Ran the Circus del Dr. Seuss, el interior reproduce una gigantesca carpa de circo. Ofrece comida rápida típica a precios accesibles, que se puede ordenar desde el celular. Viernes a domingo de 11 am a 17, lunes a jueves de 11 a 16. Illumination’s Minion Café (+1) (407) 224-4233. Parada imperdible para los más chiquitos y fans de los Minions en Universal Studios. Todos los platos son instagrameables, coloridos, lúdicos, interactivos y originales. El lugar es de los más lindos. Todos los días de 11 am 20, excepto martes hasta las 18 y viernes hasta las 19.

(+1) (407) 224-4233. Parada imperdible para los más chiquitos y fans de los Minions en Universal Studios. Todos los platos son instagrameables, coloridos, lúdicos, interactivos y originales. El lugar es de los más lindos. Todos los días de 11 am 20, excepto martes hasta las 18 y viernes hasta las 19. Leaky Cauldron Diagon Alley, The Wizarding World of Harry Potter, Universal Studios. (+1) (407) 224-4233. Taberna de estilo inglés con platos típicos –como el legendario fish and chips– y uno de los pocos donde hay bebidas alcohólicas. Están disponibles todas las variantes de Butterbeer, que se puede pedir fría, caliente o frozen en vasos souvenir exclusivos, y también en su versión postre. Todos los días de 10 a 21, excepto martes y viernes que cierra a las 19.

Diagon Alley, The Wizarding World of Harry Potter, Universal Studios. (+1) (407) 224-4233. Taberna de estilo inglés con platos típicos –como el legendario fish and chips– y uno de los pocos donde hay bebidas alcohólicas. Están disponibles todas las variantes de Butterbeer, que se puede pedir fría, caliente o frozen en vasos souvenir exclusivos, y también en su versión postre. Todos los días de 10 a 21, excepto martes y viernes que cierra a las 19. Bigfire Universal CityWalk. (+1) (407) 224-3663. Es uno de los mejores y más completos restaurantes del resort. Si bien se trata de una parrilla americana, el menú contempla muchas opciones vegetarianas y se destaca la frescura de los ingredientes. Tiene buena carta de tragos y hay que dejar lugar para el postre: es un show el de s’mores, para dorar los malvaviscos en una pequeña fogata en el centro de la mesa, y llega con toppings de chocolate y galletitas. Mejor reservar. Domingo a jueves de 16 a 22 viernes y sábado de 15 a 22.30 hs.

Universal CityWalk. (+1) (407) 224-3663. Es uno de los mejores y más completos restaurantes del resort. Si bien se trata de una parrilla americana, el menú contempla muchas opciones vegetarianas y se destaca la frescura de los ingredientes. Tiene buena carta de tragos y hay que dejar lugar para el postre: es un show el de s’mores, para dorar los malvaviscos en una pequeña fogata en el centro de la mesa, y llega con toppings de chocolate y galletitas. Mejor reservar. Domingo a jueves de 16 a 22 viernes y sábado de 15 a 22.30 hs. Hard Rock Cafe Orlando Universal CityWalk. (+1) (407) 351-7625. Es el más grande del mundo y está ubicado entre las dos entradas a Universal Studios y Islands of Adventure. A su clásico menú americano, se suma la excelente selección musical, la colección de memorabilia del Hard Rock –que aquí incluye un Cadillac convertible rosa de 1959 suspendido sobre la barra– y un gift shop. Todos los días, de 11 a medianoche.

Universal CityWalk. (+1) (407) 351-7625. Es el más grande del mundo y está ubicado entre las dos entradas a Universal Studios y Islands of Adventure. A su clásico menú americano, se suma la excelente selección musical, la colección de memorabilia del Hard Rock –que aquí incluye un Cadillac convertible rosa de 1959 suspendido sobre la barra– y un gift shop. Todos los días, de 11 a medianoche. Voodoo Doughnut Universal CityWalk. (+1) (407) 224-3663. Donas espectaculares. También hay café y bebidas. Se puede comprar para llevar. A última hora la gente suele hacer fila para comprar para el desayuno del día siguiente.

Voodoo Doughnut y Hard Rock Cafe Orlando

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