7 restaurantes premiados de la Costa Atlántica que elevan la vara de la gastronomía

1. Proyecto Pescado

Chapadmalal

Francisco Soldi, Elio Contreras y Facundo Maroñas, al frente de Proyecto Pescado, en Chapadmalal rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Con el auge de Chapadmalal, el enclave surfer al sur de Mar del Plata, comenzaron a florecer propuestas gastronómicas. Proyecto Pescado es una de las que ganó mayor notoriedad, sobre todo después de obtener el Prix Baron B en 2025. La historia conquista: son cuatro amigos – Facundo Maroñas, Francisco Soldi, Elio Contreras y José María “Pico” Villanueva– que en los largos inviernos costeros se entretenían cocinando lo que sacaban del mar para sus conocidos hasta que decidieron abrir un chiringo de chapa en el jardín de una cervecería para ampliar su público.

Tiradito de chernia con ciruelas frescas y huacatay rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Hígado de chernia a la plancha rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Cada noche, entre diciembre y abril sirven, en modo street food, la pesca que capturaron, lavaron en agua de mar y sometieron a distintas técnicas (curado, madurado). Hay hamburguesas de besugo, tiraditos de pez limón, deliciosas anchoas de banco doradas a la plancha y también otros pescados menos usados como la castañeta, la pescadilla o el pez palo. Solo abren de noche. Desde 2023 también cocinan en el restaurante Faro Norte, en el sur de Mar del Plata.

Anchoa de banco curada y pan de masa madre rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Sin reservas en Chapadmalal. De jueves a sábado por la noche en Mar del Plata.

Calle 0 y 699. WS: (223) 621-2722 IG: @proyectopescado @faronortemdq

2. Albúfera

Santa Clara del Mar

Carlos Barrera, artífice de Albúfera rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Ni es chiquita ni es una laguna. La laguna de Mar Chiquita tiene 44 km2 y es técnicamente una albúfera –una de las pocas que hay en el mundo–, un cuerpo de agua poco profunda que está semi-conectado con el mar y donde se mezclan aguas dulces, saladas y salobres. Un peculiar paisaje que inspiró al cocinero Carlos “Chipi” Barrera cuando tuvo que abrir su primer restaurante en 2023 en Santa Clara del Mar. Muchas veces sale él mismo a pescar, o también compra a los que pescan con anzuelo: principalmente lenguados, pero también corvinas, pejerreyes, lisas, corvinas negras.

Lenguado con ajada a las brasas rodrigo-ruiz-ciancia-8973

La búsqueda de la buena materia prima y la defensa a ultranza de la localía definen su propuesta. Solo el arroz llega de Entre Ríos. Como buen descendiente de italianos, en el jardín de Albúfera armó su huerta donde cosecha desde tomates Reliquia y Ramallet hasta alcauciles, habas, kale y rabanitos. El plato estrella son los pescados enteros a las brasas que antes adoba con una buena ajada y pimentón de la vera.

Lenguado con ajada a las brasas. rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Por el momento solo abre en temporada de verano. Todos los días desde las 19.30

Av. Atlántida 234. WS: (223) 504-4697. IG: @albufera.restaurante

3. Il Gatto Nero

Valeria del Mar

Pizza con pepperoni, una de las variedades más pedidas Soledad Gil

Antonio y Rachele Sanna tenían 12 y 5 años cuando dejaron su pequeño pueblo en la isla de Sardegna, Italia, para venir con sus padres –que querían cambiar de vida– a Valeria del Mar, destino que eligieron para que el choque cultural no fuera tan abrumador. Apenas se les nota el acento: él en el salón, ella en la cocina, acompañada por su marido Sergio Azcona.

Fachada de Il Gatto Nero, en Valeria del Mar Soledad Gil

A fines de 2023 el trío abrió este restaurante que ha ganado varios certámenes con sus pizzas napolitanas, pero que también sirve muy buenas pastas (anche premiadas) y postres todos italianísimos (quienes busquen flan o panqueque, vayan cambiando por tiramisú o seada: una masa frita con queso pecorino y miel). Los cavatelli hechos de sémola de grano duro son deliciosos.

El éxito también se comprueba en lo concurrido del salón. Aún en baja temporada es difícil conseguir lugar sin reserva previa.

De jueves a domingo, cena. Sábado y domingo también mediodía.

Av. Espora 2226. WS: (2267) 46-9909 IG: @_ilgattonero

4. Utopía

Valeria del Mar

Utopía se especializa en platos de mar

Hubo varias etapas de este restaurante especializado en platos de mar y tierra que Ian Edgar y Camila Echeverría han ido consolidando con los años desde su primera apertura en 2015. Fue refugio familiar durante la infancia de él, y estuvo a punto de venderse, pero acabó reconvirtiéndose en una contraseña de la cocina marinera en la zona. En 2025, para profundizar el aprendizaje que Ian hizo hace dos años en Brasil con Projeto A.mar y el restaurante Ocyá de Río de Janeiro, viajó a Cádiz para participar del master de Aponiente del reputado chef Ángel León.

Trabajan únicamente con pesca artesanal propia y el menú cambia de acuerdo a lo que aporte el mar cada día

Utopía trabaja con pesca artesanal propia, y es el único en utilizar la técnica japonesa llamada ikejime. Si bien hay carta, lo mejor es dejarse tentar con las sugerencias del día: lo que aporta el mar.

En temporada, todas las noches a partir de las 20.30 hs. Resto del año, viernes y sábados desde las 20 hs.

Falucho San Martín 48. WS: (2254) 45-8806 IG: @utopiarestomar

5. Lo de Tata

Mar del Plata

Lisandro Ciarlotti, cocinero y creador de Lo de Tata. rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Eslabón entre los clásicos marplatenses de toda la vida y la ola de aperturas de los últimos años, Lo de Tata resume con sus manteles a cuadros rojos y blancos, sus mozos de oficio y su cartel de Moria y Susana en la puerta del baño lo más querido de La Feliz. El cocinero Lisandro “Licha” Ciarlotti supo condensar todo este imaginario en una cantina que homenajea a su abuelo.

Tortilla babé y langostinos. rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Es difícil no encontrar una larga fila de gente esperando en la puerta, sobre todo por las noches. La casa tiene sus reglas (nada de queso para las pastas con frutos de mar, nada de wifi, nada de bifes mariposa) y los platos son generosos, al medio para compartir. Langostinos enormes, vieiras gratinadas, tiraditos, boquerones con manteca en rulo, tortilla babé, milanesa con sorrentinos de receta familiar, fuentón con pesca del día y un épico flan de la nonna con dulce de leche Chimbote son algunos de sus platos más pedidos. Un imprescindible que no pasa de moda.

Lunes a sábado, mediodía y noche. Domingo, cerrado.

La Rioja 3098. T: (223) 653-3523. WS: (223) 699-5511. IG:@lodetata

6. Sarasanegro

Mar del Plata

El nuevo salón de Sarasanegro Rodrigo Ruiz Ciancia

Cumplió 22 años el reducto gourmet de Patricio Negro y Fernanda Sarasa, pioneros de la alta cocina local. En 2021, ya consolidados, reformaron por completo el salón –aggiornándolo y reforzando su compromiso con los platos del mar– y añadieron un patio, más informal y la posibilidad de comer en la cava (para reuniones de hasta 12 personas).

Patricio Negro fue distinguido en el certamen The Best Chef Award por segundo año consecutivo RODRIGO RUIZ CIANCIA

El chef sólo trabaja con la pesca que el mar prodiga a diario RODRIGO RUIZ CIANCIA

El año pasado, por segunda vez consecutiva, Negro fue distinguido en el certamen The Best Chef Award. Como parte de ese crecimiento, han ganado espacio en la carta propuestas más jugadas –y muy bien resueltas– como la charcutería de mar. Quienes quieran disfrutar de una experiencia completa harán bien en pedir el menú de cinco pasos.

Se recomienda reservar. Hay un primer turno de 20 a 22 y otro de 22.30 al cierre. De martes a sábado, noche.

San Martín 3458. WS: (223) 598-5248. IG: @sarasanegro

7. Socarrat

Miramar

Paella de pesca, langostinos y mejillones. rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Con apenas veintipocos años el local Juan Ignacio Kittlein se obsesionó con los arroces y paellas y comenzó un camino de práctica que lo llevó a concursar varias veces en España donde en 2022 obtuvo el segundo puesto en World Paella Day y en 2024 el premio a la tercera mejor paella valenciana del mundo.

Entre uno y otro premio abrió Socarrat, ubicado en una casa de estilo colonial donde desde la vereda se obtiene una visual perfecta de Kittlein y sus cocineros trabajando con caldos y fondos de cocción en unas cinco paelleras alineadas contra la ventana. Un espectáculo.

El salón de Socarrat. rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Juan Kittlein, al frente de esta propuesta en Miramar. rodrigo-ruiz-ciancia-8973

Hay arroces cremosos, melosos y en paella. Entre las más recomendables se encuentra el arroz con bife madurado, yema y ajos tiernos y el que vienen con pesca, langostinos y mejillones. En Chapadmalal tienen un Socarrat al Mar en el parador Calamar Loco. Abren todo el año. Jueves, viernes y sábado, cena. Domingos, mediodía.

Calle 23 899. WS: (2291) 45-4737. IG: @socarrat.m