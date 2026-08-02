Avenida Corrientes: dónde comer antes o después del teatro para no caer en la clásica pizza

Propuestas que van de los bares históricos a la cocina china, las parrillas contemporáneas y los platitos para compartir Diego Jemio 2 de agosto de 2026 03:00 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Lugares

“Las luces se encienden. Y calle Corrientes se llena de gente que viene y que va…“, cantaba Memphis La Blusera. El estribillo remataba con un clásico de la gastronomía del centro: moscato, pizza y fainá. Pasaron más de 40 años de aquel blues de la banda liderada por Adrián Otero, pero la combinación de teatro y pizza sigue siendo un ritual de la noche porteña, en una ciudad con una cartelera teatral siempre vibrante.

Platos que siempre gustan en Sifoncito. Gentileza Sifoncito

Sin embargo, en torno a la emblemática avenida Corrientes y sus calles aledañas también florece una escena gastronómica que amplía el menú de la salida teatral. Vermuterías, restaurantes de platitos para compartir, parrillas de autor, cocinas de inspiración internacional y otros proyectos ofrecen alternativas para quienes buscan ir más allá del clásico inmortalizado en aquella canción.

Los Galgos

A solo cien metros del mítico Teatro Picadero, Los Galgos es uno de los bares notables de Buenos Aires. Abierto en 1930, este clásico porteño mantiene intacto su espíritu mientras renueva su propuesta gastronómica. “Somos parte de la salida al teatro o al cine en la ciudad. La propuesta de Los Galgos está íntimamente ligada al mundo del teatro y del entretenimiento, además de la gastronomía. Además, tiene el valor agregado de ser un espacio con un enorme peso histórico, por el que pasaron las grandes figuras de la cultura porteña”, lo define Julián Díaz, responsable de Los Galgos.

Aunque su carta va renovando de acuerdo a los productos de estación, hay algunos clásicos inoxidables en su propuesta, como los buñuelos de acelga, la tortilla de papas y la receta original del revuelto gramajo, con huevos de campo y jamón natural horneado.

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Los Galgos tiene horarios amplios. Gentileza Los Galgos

El revuelto gramajo de Los Galgos. EY!ColectivoGrafico-Tute Delacro

“Son los grandes clásicos de la cocina porteña. Es lo que cocinamos todos los días y lo que nos gusta servir, siempre con el sello de esa tradición, sin demasiadas reinterpretaciones. Para el que viene con poco tiempo antes de una función, la propuesta puede ser un vermut con un sándwich de miga o alguna de las croquetas, que van cambiando según la temporada. Y para después del teatro, cuando hay más tiempo, una botella de vino, un cóctel y entregarse al placer de una buena comida”, agrega Díaz sobre el bar y restaurante, que ofrece en su carta invernal platos como fabada porteña, polenta blanca gratinada con coles asadas, trucha patagónica y milanesa de peceto a caballo, entre otros.

Avenida Callao 501, San Nicolás. IG: @losgalgosbar. Lunes a jueves de 8:30 a 24. Viernes, de 8:30 a 1. Sábados 10 a 1. Domingos, de 17 a 24.

Sifoncito

Nació en Chacarita con la idea de rendirle homenaje a la soda, una de las bebidas más icónicas del país. Con el tiempo creció y abrió una sucursal en el local 4 del espacio gastronómico Manduca, dentro del Paseo La Plaza, con platos que reversionan clásicos de la gastronomía porteña. “La pizza siempre estará, pero hoy hay más ganas de salir a comer distinto. La gente busca probar cosas nuevas, comer bien, tomar algo y hacer de toda la noche una salida. Nosotros estamos en un punto donde muchos vienen antes del teatro y otros llegan cuando termina la función. Son dos momentos distintos, pero los dos funcionan bárbaro”, dice Max Leiva, gerente de Sifón Sodería.

Algunos imperdibles de su carta son la Wagyu Cheeseburger, que nació de una colaboración con el restaurante Madres Rojas y hoy es uno de los platos más pedidos. “Otros clásicos son los buñuelos de espinaca, las empanadas de carne, la fainazzeta y el sándwich de milanesa de gírgolas. Igual, siempre digo lo mismo: pidan dos o tres para compartir; para arrancar, un vermú con soda. No puede fallar”, cuenta.

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Brindis post teatro en Sofoncito. Gentileza Sifoncito

Sifoncito ofrece muy buen vermú. Gentileza Sifoncito

Platos para compartir en Sifoncito. Gentileza Sifoncito

Además, Leiva recomienda algunos platos para la previa y después de la función del teatro. “Antes del teatro iría por algo para compartir: empanadas de hongos o carne, hummus, chipá relleno y alguno de nuestros aperitivos como el ‘Ah pero en Sifón’. Comés bien, probás varias cosas y llegás tranquilo a la función. Después cambia el plan. Ya no hay apuro, así que es momento de una Wagyu Cheeseburger, una milanesa de cerdo con Mac & Cheese, un pastel de papa o un sándwich de ternera braseada, acompañado de un vermú o alguno de nuestros tragos de la casa”, asegura.

Avenida Corrientes 1660, San Nicolás. IG: @sifon.soderia. Martes a jueves, de 18 a 1. Viernes y sábados, de 18 a 2. Domingos, de 18 a 1.

Revire Brasas Bravas

Ubicada sobre la avenida Corrientes, a pocos metros del Obelisco, Revire Brasas Bravas ofrece una propuesta que combina carnes premium, cocina argentina, una amplia selección de vinos y coctelería de autor. “Es un espacio elegido tanto por turistas que buscan probar el auténtico asado argentino como por quienes salen del teatro y quieren extender la noche alrededor de una buena mesa”, destacan desde el restaurante.

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La parrilla, alimentada con quebracho y carbón, es la gran protagonista. Entre sus especialidades se encuentran el Asado Especial Revire, el ojo de bife con hueso, el bife de chorizo, la entraña y el lomo a las brasas. La carta se completa con platos de cocina porteña y argentina, como el nuevo cordero al disco, además de pastas artesanales, risottos, entradas para compartir y opciones con vegetales.

La barra de Revire Brasas Bravas. Gentileza Revire

Revire Brasas Bravas sirve muy buena carne. Gentileza Revire

“Cuando abrimos en 2017, junto con mis socios, quisimos crear una propuesta diferente. No solo diferente de las pizzerías tradicionales de la avenida Corrientes, sino también una parrilla moderna en todos los aspectos. Nosotros llevamos 27 años dedicados a la comercialización de carnes y vimos la oportunidad de llevar esa experiencia a un restaurante con una identidad propia. La idea fue romper con el concepto de la parrilla clásica y ofrecer un espacio descontracturado, con una ambientación contemporánea, buena iluminación, una barra y una selección musical cosmopolita. Creemos que los hábitos del público cambiaron y que la gastronomía también debía acompañar esa transformación”, dice Máximo Dengler, dueño de Revire Brasas Bravas.

“Nuestro ojo de bife con hueso, el Asado Revire y nuestra parrillada son los imperdibles. Una de las nuevas incorporaciones es el cordero al disco de arado. Si hay poco tiempo antes de la función, recomiendo nuestro tradicional asado banderita, que demora solo quince minutos en salir”.

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Avenida Corrientes 1124, San Nicolás. IG: @revirebrasasbravas. Lunes a jueves, de 12 a 1. Viernes y sábados, de 12 a 2. Domingos de 11 a 1.

Shanghai Express

La historia de Shanghai Express comenzó en una rotisería de barrio en La Paternal. Allí Tomás Xu, hijo de inmigrantes chinos y fundador de la marca, creció viendo a sus padres trabajar para acercar los sabores de su Shanghái natal a los vecinos argentinos. Hoy, Shanghai Express es una cadena que busca posicionar a la comida china como una nueva categoría dentro del mercado argentino del fast food. En su proceso de expansión, abrió un local en la zona del Obelisco y proyecta llegar a los principales centros comerciales del país. La marca, que cuenta con otras cuatro sucursales, también prevé desarrollar un sistema de franquicias para acelerar su crecimiento en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Ramen de Shanghai Express. Andres Marcelo Ramirez Rojas

Shanghai Express, una novedad en la zona. Andres Marcelo Ramirez Rojas

La propuesta gastronómica incluye clásicos como el Chow Mein, el Chao Fan, el ramen, el pollo al curry, la carne con hongos y el cerdo agripicante. Entre las incorporaciones propias se destacan las Albóndigas Shanghai, desarrolladas para combinar técnicas tradicionales con sabores adaptados al paladar argentino. Las familias con chicos tienen un incentivo extra: el local del Obelisco incluye un sector de juegos y pelotero.

Avenida Corrientes 1217, San Nicolás. También tiene locales en Almirante Segui 1684, Paternal; Thames Thames 747, Villa Crespo; Avenida Libertador 6023, Belgrano; y Zufriategui 975, Ituzaingó. IG: @shanghaiexpress.ar

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