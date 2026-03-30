Bariloche: Los nuevos restaurantes que son referentes de la mejor cocina local

Hubo épocas en las que sólo Il Gabbiano, Kandahar o la cocina del Llao Llao eran alternativas a la hora de la buena mesa en la capital de los lagos. Luego se sumaron Butterfly y Cassis, el emprendimiento de Mariana Müller y Ernesto Wolf que llegó desde Esquel y fue referente durante muchos años. Cassis –hoy consagrado a la elaboración de vinagres premium– funcionó, de alguna manera, como un faro para los que vinieron después.

Actualmente, aquella escena concentrada en unos pocos nombres emblemáticos dio paso a un ecosistema mucho más diverso y dinámico. Nuevos cocineros formados dentro y fuera de la Patagonia, proyectos de fuegos, barras de producto, pequeñas salas de degustación y propuestas que combinan paisaje, técnica y narrativa local conviven con los clásicos. Bariloche ya no es sólo ahumados, fondue y chocolate: es territorio, estacionalidad y una identidad culinaria en plena redefinición.

Arroz meloso con costillitas de cordero Paula Teller

Solís

Mecha, de estreno, en la Península San Pedro

Con una amplia experiencia que incluye la cocina de Olsen Madrid (adonde la llevó Germán Martitegui) y la de Noma, el restaurante del chef René Redzepi en Copenhague, Mecha Solís dice haberse cansado del fine dining. Lleva años en el ruedo: fue jefa de cocina durante un largo período en Tegui, curadora de la feria Masticar, trabajó en Café San Juan, en San Telmo, y fue una de las responsables de la revista gastronómica Cardumen.

Mecha Solís recibe en un espacio familiar y relajado. Paula Teller

Establecida en Bariloche desde hace unos años, apostó por una impronta casera y familiar, heredada de su abuela italiana: “Los fines de semana todo transcurría alrededor de la comida y de una mesa. Me gusta comer, me gusta cocinar, me gusta estar en la cocina. Si fuese por mí, mi casa sería una gran cocina y nada más”, contaba.

Plato de kale, espárragos, huevo y romesco. Paula Teller

El sueño se hizo realidad en 2025: su nuevo restaurante es también su casa. “Lo concibo como un sitio que perdure en el tiempo y sepa adaptarse a las situaciones y a cada momento. La carta irá respetando cada estación a través de la búsqueda de productos. Y el lugar apunta a que quieras volver más de dos veces por mes. Me encantaría que se sientan cómodos, que sea un clásico”, asegura Mecha.

Inaugurada hace pocos meses, la estructura vidriada de dos plantas, en plena Península San Pedro, cobija un espacio descontracturado. Siempre hay platos nuevos –al menos uno por semana– mientras la cocinera experimenta con productos locales. Las delicias se disfrutan con vistas al bosque, a pocas cuadras del Km 20 de la avenida Bustillo.

El ambiente es vidriado y luminoso, con vista a la Península San Pedro Paula Teller

A Mecha, el proyecto la encuentra en un momento de madurez personal y profesional: “Estoy muy contenta, sobre todo con lo que está pasando con el público local, que es lo que más deseaba, además de los turistas. Era un desafío afianzar eso”. También planea emprender eventos, cocinar con invitados de Buenos Aires, abrir un espacio para clases de cocina y sumar algunos mediodías de brunch los fines de semana.

Solís De los Cipreses Norte 555. T: (294) 467-0860. Martes a sábado, por la noche.

Ānima

Siete años como referentes de la mejor cocina local

“En Mendoza, donde nos conocimos, se encontraron dos personas con la misma pasión y el mismo deseo de generar un proyecto; pero éramos muy conscientes de que había un camino por recorrer”, afirma Emanuel Yáñez, quien junto con Florencia Lafalla pasó una década perfeccionándose en España.

Emanuel Yáñez está al frente de Ānima desde su apertura en 2018 Paula Teller

El escenario del encuentro fue 1884, el restaurante de Francis Mallmann en la bodega Escorihuela de la provincia cuyana. A finales de 2007 viajaron a Barcelona y trabajaron en distintos proyectos de Jordi Vilà, chef de Alkimia, con estrella Michelin. Después se embarcarían en una experiencia enriquecedora junto a Oriol Rovira, propietario del restaurante Els Casals, también con estrella Michelin.

Ese tiempo les permitió madurar la idea que compartían. Al regresar, encontraron en Bariloche un entorno montañoso similar al que habían disfrutado en el Prepirineo, y allí trabaron un vínculo cercano con los productores locales.

Butifarra de calamar y cerdo, con arvejas lágrima Paula Teller

Tras la apertura de su restaurante propio en 2018, las recomendaciones de quienes los visitaban y sus platos icónicos –la omelette de trucha, la panna cotta de hongos de pino y la crema de limón con granizado de manzana verde– impulsaron el “fenómeno Ānima”. El lugar, con capacidad para unos 20 comensales, atravesó diversos momentos –empezaron siendo dos y llegaron a un equipo de diez personas– y recientemente retomó el menú a la carta, con platitos para compartir. “Nos adaptamos a las coyunturas y fuimos encontrando un punto de equilibrio. Nos estamos reencontrando con clientes que hacía mucho que no venían, porque durante mucho tiempo era muy difícil conseguir lugar”, explica Flor.

El salón es simple, con vistas al bosque, muy próximo a la Laguna Trébol Paula Teller

En septiembre de 2023, Ema y Flor crearon un plato –trucha curada con velouté de trucha ahumada, huevas de trucha y pera– que resultó ganador de la quinta edición del Prix Baron B – Édition Cuisine, uno de los concursos gastronómicos más relevantes de la Argentina. “Queríamos mostrar la sencillez de la trucha y la pera. Ese es el concepto con el que trabajamos cada día”, cierra Ema. Por si quedan dudas, bajo su perfil de Instagram lo sintetizan: “No somos fine dining”.

Ānima Circuito Chico Km 18. T: (294) 459-8900. Lunes a viernes, de 19.45 a 22.

Quetro

Ahora, en versión “12 a la mesa”

Con Martín Erkekdjian y María Constanza Rossi (Coni) como anfitriones, este consagrado espacio gastronómico mantiene los productos agroecológicos locales y de estación como bandera. La propuesta es un menú sorpresa de cuatro pasos que cambia cada tres meses. La cocina abierta de Quetro, un restaurante a puertas cerradas, recibe un máximo de 12 comensales –sólo con reserva– entre charlas y emplatados memorables.

Martín Erkekdjian y María Constanza Rossi, chefs propietarios y anfitriones Paula Teller

Desde 2025, abre a demanda en dos modalidades: salón compartido o privado. “Cuando es con salón compartido, los 12 comensales están citados al mismo tiempo, a las 20.30. En cambio, cuando es privado, el horario lo decide quien hace la reserva”, explica Martín, que acumuló años de experiencia tras participar en la apertura de diversos restaurantes en distintas partes de Argentina y el mundo. Luego agrega: “En modalidad privada, quienes nos visitan pueden elegir comer en la mesa del chef –en la que admitimos hasta seis personas– o en la mesa imperial, para un máximo de diez, con la cocina a la vista. En salón compartido, según la cantidad de comensales, pueden ubicarse en la mesa del chef o en una mesa tradicional”.

Uno de los clásicos de Quetro: el pan de masa madre. Paula Teller

El lugar también sumó clases de cocina y catering para bodas, una variante que buscan profundizar. “Quetro se amplió a nuevos conceptos, pero siempre con la misma identidad y esencia. Cuidando lo personalizado y la comida real. Seguimos apostando por las verduras orgánicas y las frutas agroecológicas”, cuenta Coni.

Otra parte fundamental de la cocina de Quetro es el pan, fermentado naturalmente con harinas orgánicas, molidas a piedra, servido con manteca noisette y flor de sal. Es el homenaje de esta pareja de cocineros a “ese momento tan familiar de nuestra historia culinaria, el del pan con manteca”.

Quetro Km 6. T: (294) 492-2293.

Auita

Platitos audaces en el hotel La Cascada

El cocinero y pastelero Joaquín Facio se mueve como pez en el agua en lugares informales, donde se come bien. Con esa idea, abrió dos locales en Bariloche. El primero fue Nené Bar, en el centro, ya referente culinario, cultural y de coctelería, con una carta en constante cambio, aunque hay platos que los visitantes no paran de pedir, como el vitel toné de carré de cerdo, hecho a baja temperatura, con pickles de cebolla y hojas de alcaparra. El ambiente colorido y distendido resulta un imán para quienes disfrutan de la buena comida.

Buena coctelería en Nené Bar, el primer proyecto de Facio en Bariloche Paula Teller

Auita –creado junto a Mei Lázaro– es su segunda apuesta. La carta incluye platitos, platos, postres y un menú degustación. Entre los principales se destacan el milhojas de hongos; el chawanmushi con yema curada, tapioca y caviar de trucha; el cubanito de nori con crudo de trucha, palta y yuzu (ganador del Mejor Plato de la Feria Gastronómica Bariloche a la Carta 2025); el raviol de cabra y durazno en conserva, con aceite de cedrón y pistacho; y el muslito a la brasa con repollo y manzana.

Helado y hojas de topinambur con sal y aceite de oliva Paula Teller

Los comensales disfrutan con vistas al lago Nahuel Huapi Paula Teller

Con pocas mesas y un ambiente a media luz, el espacio se posicionó rápidamente entre locales y visitantes gracias a su buena cocina. La vista al lago Nahuel Huapi lo convierte en un lugar ideal para los amantes del buen vino y de las degustaciones, así como para encuentros con enólogos y dueños de bodegas premium. Se organizan cenas y maridajes con personalidades como Ernesto Catena, Christian Agelan, Hélène Parent y Sol Miretti. La cocina patagónica de autor dialoga con la cuidada selección de etiquetas de The Wine Room, mientras que el salón da paso a un deck externo que invita a disfrutar un vermut al atardecer.

Auita Av. Bustillo Km 6, hotel La Cascada. T: (294) 420-5208. Miércoles a lunes, desde las 18.

Corteza

Lo bueno, si simple, dos veces bueno

Lucas Strauss y Federico Chocron se conocieron en la escuela primaria. De su íntima amistad nació Corteza, un espacio cálido donde cada detalle refleja cuidado y afecto: “No se trata sólo de servir comida rica, sino de abrir la puerta a un lugar donde cada detalle habla de amor”.

A pesar de los siete años de diferencia en su edad, Lucas y Federico siempre compartieron su pasión por el fútbol y la cocina. Se reencontraron en la adolescencia en un equipo de La Reja (Moreno, provincia de Buenos Aires) y, más tarde, empezaron a poner en palabras sus ganas de tener un restaurante propio. Luego de sumar experiencia por el mundo, eligieron Bariloche para concretarlo.

Corteza Paula Teller

“Hacemos gastronomía de autor, pero mezclada con la simpleza de los sabores. Nos gusta decir que es simple y bueno. La nuestra es una cocina elevada, pero a la vez accesible y honesta, poniendo el foco en el producto. Buscamos la esencia pura del sabor en cada bocado: la calidad es el único secreto”, dice Lucas.

Tras un primer y muy exitoso verano, Corteza abre ahora al mediodía y a la noche con pocos pero inolvidables platitos que dan que hablar, como arancini de carne, mejillones gratinados, tartare de langostinos y latke de papa. También se destacan las focaccias con 72 horas de fermentación (con burrata y con pastrón y pepino). Tienen cuatro platos principales: malfatti de remolacha, tataki de ojo de bife con manteca de anchoa y provenzal, pizza (muzzarella, provolone, stracciatella, pesto y castañas) y sándwich de milanesa de gírgolas. Más allá de la carta reducida, se ofrece un plato distinto cada día.

Berenjena a la parmesana, con salsa de tomate. Paula Teller

Corteza también organiza un ciclo de jazz gratuito los jueves, que suele ser una buena ocasión para deleitarse con algún trago o un vino, como el premiado Malbec 2022 de la bodega Teho o el Garnacha 2023 de Finca Olivar.