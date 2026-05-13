La casa natal de Eva Perón: fue prestada a la familia por ser “ilegítima” y se encuentra en un pueblo bonaerense

Funciona como museo desde 2004, estuvo un tiempo cerrada y desde 2022 luce renovada

LA NACION Ana van Gelderen Escuchar Nota

Sobre lo que entonces era la calle Francia, en una casa de alrededor de 70 metros cuadrados y ladrillo a la vista, Eva Perón pasó su infancia. Nacida el 7 de mayo de 1919 en la Estancia La Unión, a 20 kilómetros del centro de Los Toldos y gracias a una matrona aborigen que asistió el parto, pasó los primeros años de su vida en este pueblo de calles tranquilas, muy buen queso gouda y un monasterio famoso.

Hoy convertida en el Museo Casa Natal María Eva Duarte de Perón, la propiedad de principios de siglo había sido prestada por el doctor Pedro Ara a doña Juana Ibarguren, madre de cinco hijos (Eva era la menor) y viuda “ilegítima” de Juan Duarte. “Cuando el padre de Eva falleció, sus hijos quedaron desprotegidos por ser ilegítimos. Entonces este médico se solidarizó y les prestó la casa”, cuenta Claudia Bramajo, museóloga del lugar.

En una sala se exponen objetos que pertenecieron a Eva Perón Carolina Castagnola

Murales y placas que reconocen el legado de la ex primera dama Carolina Castagnola

El interior de la casa recrea la vida de entonces Carolina Castagnola

Preservada desde 1982, cuando el Partido Justicialista que por entonces lideraba Antonio Cafiero se la compró a la familia Maldonado, abrió como museo en 2004. Entonces le fue cedida al Municipio en comodato para que abra al público por su valor patrimonial. Cerrada en 2015, volvió a recibir gente en 2019 con motivo del centenario del nacimiento de la ex primera dama. Y desde 2022 está bajo la órbita provincial y luce renovada, con más salas y espacios para exposiciones.

Habitada por Eva hasta sus once años, cuando la familia se mudó a Junín (a 50 kilómetros de Los Toldos), expone algunos tesoros que hablan de su vida. Se destaca la abertura de una puerta de la época, además de la máquina de coser de doña Juana. Hay también un traje sastre original que donó la familia Duarte, un casquete y más artículos de lencería de Eva. Están en una sala contigua a la casa, donde también se pueden apreciar fotos –algunas muy poco difundidas– sobre su pasado actoral y en el modelaje. Hay, además, una copia de su acta de su bautismo, que fue celebrado en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar de Los Toldos. Y también murales y salones con muestras itinerantes que la homenajean.

La parroquia donde fue bautizada Eva Duarte Carolina Castagnola

La máquina de coser de la mamá de Eva Carolina Castagnola

La casa museo reabrió en 2022 Carolina Castagnola

Y si bien no hay ninguna documentación que acredite que Eva haya vuelto a la casa dónde se crió, muchos vecinos de Los Toldos aseguran que en sus breves ocho años de vida política (murió a los 35) más de una vez volvió de incógnito a Los Toldos para ayudar a los vecinos.

Datos útiles

Museo Casa Natal María Eva Duarte de Perón. De martes a domingo de 9 a 18. Gratis. Eva Perón 1025, Los Toldos. IG: @casaevitapba