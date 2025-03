Buenos Aires se viste de verde para celebrar el día de San Patricio

Una nueva festividad del patrono de los irlandeses repone la vigencia de la cultura y de las costumbres de una colectividad muy presente para los porteños. La Parroquia San Patricio, el Colegio Santa Brígida, el Club Fahy, el periódico Southern Cross y los irish pubs son muy representativos.

Aunque no hay cifras precisas, se estima que la Argentina, con medio millón de descendientes irlandeses, representa la mayor población de ese origen fuera del mundo de habla inglesa. Sin embargo, cuando el calendario marca el 17 de marzo, aniversario de la Fiesta de San Patricio, patrono de esa nacionalidad celta, todos somos irlandeses, por un día asumimos la carta de ciudadanía.

Desfile 2024 con motivo de San Patricio en la Plaza San Martín. Gustavo Correa

Brotará lo verde en prendas y sombreros clásicos, se verán banderitas y elementos con tréboles, se sentirá la diversión en los boliches, la simbólica cerveza tendrá mucha espuma (más, en una ciudad muy birrera), sonarán las gaitas en desfile y bandas en los pubs… Es una historia que arranca desde las luchas por la independencia de España porque antes de 1810 vivían aquí unos 500 irlandeses, sumando hasta a los prisioneros de las Invasiones Inglesas.

El característico trébol inglés en los edificios de la colectividad. Hugo Mouján

Luego, la inmigración fue trayendo contingentes de esa nacionalidad por oleadas, aunque claro, no con parecidos números a las corrientes de españoles, italianos o franceses. Llegaban al puerto y partían hacia diferentes destinos rurales de la llamada Pampa Húmeda, formando pueblos como Mercedes, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Lobos, Chivilcoy o Suipacha.

El devenir legó nombres conocidos como el almirante Guillermo Brown, el ingeniero John Coghlan, el médico Michael O’Gorman o descendientes como Domingo French, Camila O’Gorman, Cecilia Grierson y María Elena Walsh. Y el trébol identitario, cabe aclararlo, surgió porque San Patricio explicó con esa plantita la Trinidad de Dios para evangelizar a Irlanda, en tanto que el escudo azul tiene estampada la legendaria arpa gaélica dorada con cuerdas de plata (la cláirseach).

Parroquia de San Patricio y su campanario de la esquina. Hugo Mouján

Dada la religiosidad que los identifica, un punto clave es la hermosa Parroquia San Patricio en el barrio de Belgrano (Echeverría y Estomba), de estilo gótico con ladrillos a la vista y un elevado campanario. En un principio, era una pequeña capilla sobre la calle Estomba y posteriormente, en 1958, lograron ampliar el predio y construir el edificio actual, donde el padre Juan Sebastián Velasco oficiará la misa por el santo el lunes a las 19:30.

Cabe recordar que la comunidad palotina, con fuerte arraigo en lo educativo, padeció una masacre el 4 de julio de 1976 cuando fueron asesinados allí tres sacerdotes y dos seminaristas, razón por la cual hay un monumento en los jardines externos en memoria de las víctimas y, recientemente, el Gobierno de la Ciudad declaró al templo como Patrimonio Cultural y se gestiona una declaración como Monumento Histórico Nacional.

Los ámbitos sociales y culturales

Una de las instituciones emblemáticas es el Club Fahy, en Avenida Congreso 2931, cuyo logo es el arpa citada. Presidida por Tomás Barthe Kenny, despliega actividades socioculturales donde se enseña música (obvio, gaita entre los instrumentos), cantos y bailes en un marco asociativo muy gregario. A propósito del nombre, Fahy (Anthony Dominic) fue un religioso nacido en el condado de Galway a quien Bartolomé Mitre definió como “el patriarca de los irlandeses en la Argentina”. De hecho, ejerció su liderazgo entre 1844 y 1871. Aquí también actúa la Federación de Asociaciones Irlandesas encabezada por Santiago Rattagan que congrega a todas las organizaciones del país.

Eliseo Tumulty, de la comisión directiva del Club Fahy. Hugo Mouján

“Representó desde su origen el corazón de la colectividad irlandesa, el sitio de encuentros, donde se expresa la alegría y una suerte de magia que nos contagia, tanto que aquí se formaron parejas y hasta se celebraron bodas”, comentó a LUGARES el afable y gran anfitrión Eliseo Tumulty Kelly. Comentario no exento de cierta autobiografía dado que este descendiente ­­e integrante de la comisión directiva conoció en este embaldosado damero a su esposa, Olga Enright. “¡Fue hace 52 años!”, agregó con gesto amoroso y sonriente brillándole los ojos celestes.

La casa debe haber pertenecido a alguna familia acaudalada, por las terminaciones, la galería, los vitrales, los salones, la entrada de vehículos y el parque interior con añosos árboles. Eliseo destacó la relevancia “como organizador e impulsor institucional protagonizada por Luis Delaney, de lúcidos 94 años, quien fue presidente mucho tiempo y sigue siendo el querido conductor de toda la comunidad”.

Club Fahy, en Av. Congreso 2931. Hugo Mouján

En este centro, hoy sábado, a las 18, habrá un evento con entrada libre y gratuita. Primero se presentarán los libros Roger Casement, El Revolucionario Místico y Conversaciones y escritos sobre Irlanda contemporánea y luego, cierre de lujo con la presencia de la reconocida banda The Commons. Mientras que para el 29 de marzo a las 13:30 se planificó un telúrico asado con cervezas, danzas y música.

En cuanto a lo deportivo, algo desconocido: en el Hurling Club se sigue jugando al hurling, una dura disciplina ancestral parecida al hockey sobre césped, aunque más riesgosa y brava. Incluso se podrán ver competencias el sábado 22 en su campo en la localidad de Hurlingham, además de encuentros de fútbol gaélico. El pasado regala una foto sobre esas lides en las canchas de hace un siglo. Posan los Fahy Boys Hurling Club, el team campeón de hurling de 1932, con los jugadores Whelan, Seery, Scally, Brady, Whelan, Hegarty, Kearney y O’Callaghan… ¡ni un criollo que jugara hurling!

Los Fahy Boys Hurling Club, campeón de hurling de 1932.

Siempre activa, otra institución arraigada es la Asociación Argentino Irlandesa “Almirante Brown”, presidida por Santiago Rattagan, que nuevamente organiza el fundamental y tradicional desfile con gaiteros y abanderados en la Plaza San Martín (Retiro) mañana domingo, a las 16. Previamente se depositará una ofrenda floral en el Monumento a los caídos de Malvinas.

La larga costumbre de comunicar y educar

Asimismo, en la ocasión se entregará la Copa Gran Capitán a un miembro relevante: Guillermo MacLoughlin, director del icónico periódico The Southern Cross, por sostener las costumbres distintivas en el ámbito de los medios de comunicación. Consultado por LUGARES, el editor contó que “la publicación cumplió 150 años, con lo cual es el diario irlandés más antiguo del mundo que se publica fuera de Irlanda. Acá es el decano de los medios de colectividades y, también, el decano de la prensa católica”.

The Southern Cross, ejemplar del 16 de enero de 1875.

Tamaña trayectoria llegó también a conocimiento de las autoridades de la isla. “El presidente Michel Higgins me mandó un mensaje de reconocimiento”, expresó con justificado orgullo. Es decir, es el más antiguo luego de La Capital de Rosario, La Prensa y La Nación. Fundado por monseñor Patricio Dillon –discípulo de Fahy–, la primera edición del semanario salió el sábado 16 de enero de 1875 en inglés y rápidamente pasó de 4 a 20 páginas. En este siglo se edita en castellano.

Instituto Monseñor Dillon, sede de la Asociación Católica Irlandesa. Hugo Mouján

En el plano educativo, entre los colegios privados de la comunidad, en Belgrano está el St. Brendan College y en Caballito el San Cirano y el Santa Brígida, este último, el más antiguo e imponente, manejado por la Asociación Católica Irlandesa (ACI), que también conduce el Instituto Monseñor Dillon, frente a la Plaza Irlanda, que es otro de los lugares que los homenajea por haber elegido este territorio.

Colegio Santa Brígida.

En Santa Brígida será el acto más oficial de la conmemoración el mismo lunes a las 18 a través de una misa concelebrada por sacerdotes de origen irlandés con la presencia de un enviado especial del gobierno de ese país, del embajador Gerard McCoy y del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva. Por supuesto, se compartirán música y danzas, todo organizado por la ACI y la Federación.

El Colegio asombra por su espectacular construcción estilo neo Tudor con pináculos, recortes almenados y ventanas salientes en un predio también vastísimo con “un edificio central que se ordena en un eje perpendicular al torreón de acceso, con una escalera que lleva al salón de actos y la existencia de sendos patios laterales. La capilla se agregó posteriormente en el extremo este del conjunto”, describe la Comisión Nacional de Monumentos.

Los festejos ya empezaron

Si bien la Ciudad tiene varios pubs de estilo irlandés, como los conocidos The Kilkenny, Down Town Matías o Sullivan’s Pub, valga citar uno de los más auténticos por estar atendido por descendientes de esa nación. En avenida San Martín 6066, donde a mediados de la centuria pasada sobresalía la cruz verde de una farmacia ya no hay medicamentos sino otra manera de conseguir bienestar. Desde hace una década está el Sláinte Irish Pub Devoto, manejado por los tres hermanos Nogare, tras experiencias con el mismo criterio identitario y eligiendo e importando productos originales.

"The Commons" actuando en el Sláinte Irish Pub Devoto. Daniela de Santis

El nombre gaélico e irlandés sláinte, es un brindis, es decir “¡salud!” con la bebida en la mano; mientras que el lema es “un pedacito de Irlanda en Buenos Aires”. Reina el espíritu hibernés de principios del siglo XIX en la ornamentación y la barra, además de rondar la buena onda amigable, divertida y afectuosa de los celtas. En la barra se ofrecen 16 cervezas artesanales, otras bebidas espirituosas, platos genuinos y en el escenario tocan, por ejemplo, bandas prestigiosas como Calath (que actúa en Irlanda), The Commons, Random Maderfakers y otras.

La Plaza Irlanda, otro bastión de Caballito. Hugo Mouján

Por supuesto, como en cada Fiesta de San Patricio, hasta el lunes abundarán los maquillajes con maquilladores y los materiales requeridos, vestuarios y accesorios tradicionales, danzas folks, pintura en aerosol, globos… ya que son parte del júbilo que se vive en la isla europea. Todo se viste de verde, hasta la iluminación de los baños.

Un plus de celebración, este sábado a las 19 en el British Arts Centre (Suipacha 1333) se programó una noche celta con la participación de Celtic Argentina Compañía y Escuela de Danza Irlandesa, el baladista irlandés Joe Mullen y ballets de Berisso, Hurlingham y Luján.

