Chacarita: El nuevo bistró de estilo francés que convoca con platos de autor y precios amigables

Casi imperceptible desde afuera, el salón se esconde detrás de unas cortinas que matizan los reflectores del playón de estacionamiento de la línea 39, justo en frente. Puertas adentro, el ambiente traslada a esos bistrós cancheros de Le Marais, con luces tenues, pisos de cerámicos, una barra antigua de madera, sillas Thonet, un espejo que recorre toda la pared, botellas de vino, vinilos y velas sobre los estantes.

Langostinos, pan de maíz y beurre blanc (o mantequilla blanca)

“Hicimos Silvino para que la gente venga a comer rico en un ambiente lindo y relajado, que se sienta bien tratada y que quiera y pueda volver, por lo que también cuidamos mucho la relación calidad-precio", explica el chef Gaspar Natiello, cual declaración de principios.

Apasionado del producto y experto en cocina de mar, el cocinero mantiene un perfil bajo aunque tiene una trayectoria interesante: fue socio fundador, junto a Damián Giammarino, de Ajo Negro, y creó un novedoso concepto de tapas de mar. Silvino abrió en agosto de 2025 y pronto se volvió una coordenada muy visitada por vecinos y foodies de todas las edades, adaptándose a distintos planes, desde primeras citas hasta reuniones familiares y clientes que comen solos en la barra.

El chef Gaspar Natiello, un referente de la cocina de autor contemporánea

Los platitos son ideales para compartir y tienen buena relación precio-calidad

Además, hace apenas dos meses sumó la apertura de Bochinche, una propuesta de cocina italiana, también en Chacarita, el barrio que lo conquistó: “en los últimos años se transformó en un pequeño polo gastronómico muy particular. La mayoría de los locales comparten una búsqueda muy singular y cuidada en sus propuestas. No hay grandes franquicias ni restaurantes de gran escala y eso le da una identidad muy propia”.

El bistró abre sólo a la noche y se adapta a distintos planes, desde citas hasta reuniones de amigos

Platos reconfortantes con un toque francés

A Natiello se lo ve entre las mesas, pero especialmente merodeando la cocina, que está siempre activa y a la vista de los comensales. El menú, curado todo por él, recurre a pocos ingredientes de estación y son usados de manera no convencional. Predominan los productos de mar –mejillones, chipirones y langostinos–, pero también carnes –se destaca el cerdo marinado con akusay y pak choi – y algunos platos vegetarianos con mucho sabor.

Paté, jalea, pickles de pepinos y pan tostado: una de las entradas más exitosas

“A mí me encanta trabajar con pesca cruda, así que siempre hay alguna en el menú, acompañada de ingredientes de temporada. Otro de mis platos favoritos es una versión de berenjena al escabeche, que sale asada entera y abierta como un abanico, cubierta con un escabeche de miel y pimentón, queso crema de cabra, pickles y hierbas frescas”, explica.

Los plato fijos de la carta -desde el primer día, a pedido de los habitués- son el paté de pollo con pan tostado, jalea de estación, mostaza antigua y pickles de pepino, los cavatelli caseros con hongos, tomates cherry y repollitos de Bruselas, y los langostinos con beurre blanc (una clásica salsa francesa, que combina manteca, vino blanco y echalottes) y pan de maíz.

Berenjena asada, queso de cabra, pickles y almendras

Los platitos son ideales para picar y compartir

Cerdo marinado, akusay y pack choi

Algunas incorporaciones de otoño son los mejillones a la marinera con leche de coco y curry y la tarta tatin con crema de canela. Para los golosos, hay un postre que jamás defrauda: “la parte rica del flan”, una versión única de un flan chato completamente acaramelado y relleno de un cremoso de dulce de leche.

Lo mejor es pedir un popurrí de platitos y platos fuertes y ponerlos en el medio de la mesa para compartir. Para acompañar, hay una cuidada selección de vinos a cargo del sommelier Elías Aguilar Ruiz.

El flan es la estrella de la casa; acaramelado y relleno de una cremoso dulce de leche

Mousse de chocolate blanco

Silvino propone una cocina con respeto por lo clásico y un bienvenido toque de audacia. “Queremos que cada visita sea como sentarse en una mesa conocida. Que se sienta rico, cómodo y con calidez humana. Algo que no abunda en estos tiempos”, concluye Natiello.

Datos útiles

Silvino

Guevara 421, Chacarita.

Abre de lunes a sábados, de 20 a medianoche, con reserva o por orden de llegada. El cubierto ronda los $40.000 por persona.