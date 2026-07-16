El pueblo junto a las vías del tren que tiene 160 habitantes y convoca por un restaurante de campo

Ana van Gelderen 16 de julio de 2026 00:15 3 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Lugares

Al sur de la provincia de Buenos Aires, Dufaur es un paraje de 160 habitantes que tiene tres cuadras por cinco y una estación de tren con grandes galpones ferroviarios que hablan de la prosperidad que lo vio nacer. Dentro del partido de Saavedra, está a 50 kilómetros de Pigüé y a 100 de la ciudad de Bahía Blanca, en un valle circundado por las sierras de la Ventana y Pillahuincó.

Fundado el 27 de diciembre de 1907, el pueblo nació alrededor de la estación del Ferrocarril Sud (inaugurada en 1884). Lleva el apellido Dufaur por don Silvano Dufaur, un inmigrante francés que poseía las tierras donde se instaló la estación de este tren que hacía el corredor Constitución - Bahía Blanca, vía Lamadrid. En 1907 el hacendado donó los terrenos no solo para la estación, también para que creciera el tejido urbano.

Gerardo Bras y Liliana Oustry de El Balcón del Arroyo. Xavier Martín

El pueblo está en medio del campo y al costado de la RP 67. Xavier Martín

publicidad

publicidad

En la actualidad, en Dufaur hay una panadería, San Salvador, famosa por la galleta de campo. Tiene casas de mediados del siglo pasado con terrenos lo suficientemente grandes como para que los dueños de los camiones que trabajan en el campo puedan estacionarlos sin inconvenientes. Además, muchos de los vecinos del pueblo trabajan en la cantera Cerros Colorados, que está a 20 kilómetros y se aboca a la extracción de materiales para asfalto y construcción. Buena parte del material sale desde la estación, con destino a Capital Federal o Bahía Blanca.

Hay una parroquia San Juan Bautista, consagrada el 21 de setiembre de 1938, que es muy bonita. Y una escuela Nº 9 Juan Bautista Alberdi, además de un Jardín de Infantes, una Sala de Primeros Auxilios y la Delegación Municipal. Sobre la calle de acceso al pueblo está el almacén La Moderna, que abre cada tanto.

El tren de carga sigue pasando por Dufaur. Xavier Martín

Entrada de remolachas, queso azul y zapallos. Xavier Martín

publicidad

publicidad

Más allá de lo lindo que es el pueblo, quienes hacen valer la visita a Dufaur son Liliana Oustry y Gerardo Bras, de El Balcón del Arroyo. Nacieron como quesería en 2013, en un campo del partido de Saavedra, y hace un año abrieron un restaurante en este edificio de 1930 que fue fonda, bar y taller. En un salón con flores y manteles cuadriculados, la mesa es atendida con eficiencia y una sonrisa. Sirven picadas, pastas rellenas y carnes. Elaboran un sardo excelente, también gouda, pategrás y el cuartirolo tradicional, que implica mucha mano de obra.

A nosotros nos deleitan con una tabla de quesos y fiambres, con una lasaña gratinada y una bondiola a la miel con papas crujientes. En pareja desde hace 20 años, ensamblaron a los hijos de relaciones anteriores y tienen una hija en común. De eso, de la vida, charlamos después de que nos alimentaran con comida casera –la tan mentada comfort food–, esa que levanta el espíritu y sacia el alma.

Las delicias que preparan en El Balcón del Arroyo. Xavier Martín

Datos útiles

El Balcón del Arroyo. Gran lugar para comer muy rico y pasar el día. Atienden muy bien y con entusiasmo. De lunes a viernes, al mediodía. Y los fines de semana, mediodía y noche. Av. Malvinas s/n, Dufaur. T: (2923) 419868. IG: @elbalcondelarroyo

publicidad