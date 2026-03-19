Clásicos renovados, aperturas flamantes y otras buenas direcciones para alojarse en la capital uruguaya

Desde un sofisticado hotel de diseño y el lujo de Carrasco a opciones boutique en la Ciudad Vieja

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Para ver el río que compartimos e ignoramos de este lado; para deleitarse con los edificios art déco, vibrar con el candombe, curtir su onda retro, o descubrir su costado cool, hay que escaparse a la capital uruguaya, que renueva su oferta hotelera acorde a un público cada vez más diverso.

1. Hotel Montevideo

Se inauguró en 2022 en pleno Pocitos y es uno de los alojamiento más sofisticados de la ciudad. Forma parte de The Leading Hotels of the World y James Boyd Niven fue el diseñador británico-argentino a cargo del interiorismo. Pisos de roble natural y mármol, parasoles de lapacho, sillas del italiano Willy Rizzo y audaces obras de arte conforman la propuesta. Antes de ingresar, en la entrada, hay una escultura de bronce de grandes dimensiones que recuerda un instrumento de viento, realizada por el equipo de artistas argentinos SY.

Terraza del restaurante Polo Bamba

Habitación del Hotel Montevideo

En el lobby, una instalación de la alemana Eva Mez presenta a decenas de aves de porcelana y oro en vuelo. Muy cerca, el restaurante Polo Bamba evoca al café de la Ciudad Vieja que funcionó hasta 1913 como punto de encuentro de los intelectuales del momento. Fundado por Francisco San Román en 1885 fue epicentro de tertulias. Algo de esa impronta se mantiene hoy en el salón de planta baja, donde la cocina es comandada por los chefs Bruno Gallo y Gastón Viera, y especialmente en el bar del piso 10, con soberbias vistas. Las 80 habitaciones son amplias y están decoradas en tonos cálidos. Desde u$s 185 la doble con desayuno.

Hotel Montevideo José Benito Lamas 2901. (598) 2705-2222. @hotelmontevideo

2. Soro Montevideo, Curio Collection

La exclusiva colección de hoteles de la cadena Hilton, seleccionados especialmente por su carácter único tiene en esta propiedad –inaugurada en 2019– uno de sus ocho eslabones en Sudamérica. Su nombre, Soro, responde a las dos últimas sílabas del nombre de uno de los presidentes de Uruguay, Tomás Gomensoro, que ejerció entre 1872 y 1873. Y no es casual, el hotel busca fusionar la historia uruguaya con la modernidad: regala a sus huéspedes postales con fotografías históricas.

La fachada de Soro Montevideo

Una de las 40 habitaciones de Soro Montevideo

Tiene 40 confortables habitaciones muy bien decoradas. Gimnasio bien equipado, jacuzzi en la terraza y el restaurante Tomás en el primer piso, una de las piezas esenciales. De iluminación cálida, elaboración a la vista y comandado por Fernando Dos Santos, el lugar tiene una gran mesa central donde se realizan clases y catas de vino con el lema “De la viña a tu copa”. Entre u$s 180 y u$s 230 la doble con desayuno.

Soro Montevideo Federico Abadie 2912. (589) 9782-2745 IG: @soromontevideo

3. Baliñas Boutique

Moderno edificio inaugurado en 2024, con frente en cemento alisado, grandes ventanales y balcones vidriados. Está en una de las mejores zonas de la ciudad. Desde aquí se puede llegar caminando a la rambla Gandhi, al shopping Punta Carretas o al circuito de restaurantes del barrio. Consta de 20 apartamentos con acceso autónomo mediante clave: se puede entrar a cualquier hora, de manera fácil, segura y sin complicaciones.

Baliñas Boutique fue inaugurado en 2024

Consta de 20 apartamentos con acceso autónomo mediante clave

El lugar está pensado para estadías cortas y largas, los espacios son luminosos y están totalmente equipados y decorados con reproducciones de Matisse o la Bauhaus. En el último piso hay una gran terraza con solarium y barbacoas, desde la que se ve el atardecer sobre el río. Además, cuenta con laundry y estacionamiento. A la vuelta hay un Fresh Market para abastecerse y, en el mismo edificio, pero en local independiente, la cafetería Acento que ofrece a los huéspedes, por un valor adicional, desayunos completos y deliciosos. Desde u$s 90 para dos.

Baliñas Boutique Bolívar Baliñas 2609. (598) 9943-5854. IG: @balinasboutique

4. Fauna

Hotel boutique ubicado en el casco histórico de Ciudad Vieja que funciona desde 2019 en un edificio patrimonial de 1927 cuidadosamente restaurado y reabierto como alojamiento contemporáneo. Su estética combina arquitectura clásica con diseño ‘new vintage’, muebles únicos y arte contemporáneo.

El edificio de 1927 fue cuidadosamente restaurado

Al frente de la propuesta están los argentinos Jerónimo Chutrau y Soledad Pezzolo. Cuenta con 10 suites con baño privado, todas decoradas de manera diferente. Ideal para viajeros que buscan un lugar con carácter, historia y cercanía a puntos de interés como el Teatro Solís y la Plaza Zabala. Desde u$s 100 la doble. No ofrece desayuno (hay varias cafeterías muy buenas en la zona).

Fauna Sarandí 287, Ciudad Vieja. +598 9373-2055.

Aloft

Este es uno de los cuatro eslabones que esta moderna marca de Marriott tiene en Sudamérica. Ubicado en el barrio de Punta Carretas, cerca de la Rambla y del shopping homónimo, abrió en noviembre de 2017. Cuenta con 102 habitaciones decoradas con toques de color vibrantes, espacios sociales dinámicos y comodidades tecnológicas de última generación.

Aloft Víctor Soliño 350 +598 2716-1111.

Las luces y colores vibrantes de Aloft Speroni - Garcia Oliver

Sofitel Carrasco

Emblemático cinco estrellas situado sobre la Rambla de Carrasco en Montevideo, originalmente inaugurado en 1921, ícono del lujo que tras décadas de esplendor y abandono fue íntegramente restaurado y reabierto en 2013 bajo la gestión de Sofitel, parte del grupo Accor. Su arquitectura combina influencias clásicas y barrocas con espectaculares vistas al Río de la Plata. Dispone de 112 habitaciones, spa, piscina, casino y restaurantes de alta gastronomía. Desde u$s 253 la doble con desayuno.

Sofitel Carrasco Rambla República de México 6451, Carrasco. +598 2604-6060.

El ícono de lujo en Carrasco fue reinaugurado en 2013, recuperando su histórico esplendor

Smart Hotel

Ya tiene diez años esta propuesta de corte contemporáneo que el Tay Group –responsables del Hotel Montevideo– abrió en 2015 en pleno Centro. Pensado para quienes viajan a la ciudad por trabajo o en una corta escapada, cuenta con 65 habitaciones decoradas en tonos claros, con una zona de trabajo y muy buena velocidad de wifi. En la planta baja los huéspedes pueden disfrutar del Bar Americano, un gastro-pub con una propuesta casual, en un ambiente distendido y entretenido, abierto día y noche. Desde algunas terrazas se ve el Palacio Salvo. u$s 89 la doble con desayuno.

Smart Hotel José Germán Araujo 1240. +598 95 521 999. IG: @smartmontevideo

Smart Hotel es ideal para estadías cortas o viajes corporativos Alvaro Perez Tort

Bit Design Hotel

Abrió en el 2014 y se encuentra a media cuadra del shopping Punta Carretas. Tiene 48 habitaciones confortables, diseñadas con estilo contemporáneo y sofisticado, todas con piso de madera y grandes ventanales que permiten el ingreso de la luz natural. Están decoradas con estampas en diferentes gamas de colores que combinan el negro y blanco, los verdes azulados, el ámbar, óxido y terracota. Los blackouts son en tonos secos y en cada espacio hay muebles funcionales y de diseño. Junto al lobby, el gran desayunador con ventanales a la calle Ramón Fernández, es pura luminosidad. Desde u$s 90 la doble con desayuno.

Bit Design Hotel Ramón Fernández 265. (598) 2712-3455.

Una de las 48 habitaciones de Bit Design Hotel