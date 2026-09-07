De Villa Elisa a Chajarí, hoteles, complejos y restaurantes para disfrutar los múltiples beneficios de las aguas cálidas y mineralizadas

Consejos para recorrer las termas de Entre Ríos: cuáles son las mejores

Ana van Gelderen 7 de septiembre de 2026 00:30 7 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Lugares

Sobre la RN 130, que sale de la autovía 14, Villa Elisa es una ciudad de 14.000 habitantes. Cuenta con una gran parroquia de estilo gótico que se empezó a construir en 1936, bulevares a los que les dicen “paseo” y muchas calles bien cuidadas que salen en diagonal. Las casas imponentes hablan del poder adquisitivo de los vecinos que triunfaron con la industria avícola. También es importante, claro, el turismo, porque las termas de Villa Elisa están entre las más elegidas de la provincia.

Las termas de Concordia convocan todo el año. Carolina Castagnola

publicidad

publicidad

Quinto Elemento, en Villa Elisa. Carolina Castagnola

Las termas de Villa Elisa tienen piletas cubiertas y a temperatura ideal. Carolina Castagnola

En Villa Elisa nos alojamos en el Hotel Quinto Elemento, que está dentro del complejo Termas Villa Elisa. En bata caminamos hasta las piletas, que son 10 y están a pasos de donde dormimos. Algunas son techadas; otras, semitechadas o al aire libre. A mí me gusta mucho una de estas últimas, que es redonda y está a 39 grados. Desprende vapor, tiene hidrojets, no hay demasiada gente y, con el sol ya escondido, me sumerge en el trance que vine a buscar.

Las termas de Villa Elisa, al igual que el resto de Entre Ríos, están en las proximidades del río Uruguay y surgieron a fines de los años 90, cuando una perforación que buscaba petróleo en el país vecino dio con aguas calientes y mineralizadas. Rápidos de reflejos, los entrerrianos hicieron lo mismo en las ciudades y pueblos que están cerca del río y sobre el mismo acuífero termal.

Concordia cuenta con las Termas del Ayuí. Carolina Castagnola

publicidad

publicidad

Los jardines de las Termas de Villa Elisa en Entre Ríos. Carolina Castagnola

Las cascadas de las termas de Chajarí. Carolina Castagnola

En esta localidad, gracias a una sociedad anónima, en 1999 inauguraron dos pozos que están a 1036 metros de profundidad y ofrecen agua salada rica en sodio y magnesio. Hay uno que tiene más azufre que el otro. El agua llega a los 41 grados, pero puede bajar a 36 al trasladarse. El mantenimiento es tan vital que las tareas se publican en la web del complejo para que la gente sepa cuándo ir, según esté disponible la pileta que quiere. ¿Mi primera observación sobre las termas? Ya no son solo para gente grande. Las visitan parejas de novios, grupos de amigas y familias con niños.

Nuestro recorrido termal sigue por Concordia, que tiene sus termas al norte de la ciudad, cerca de la zona del lago, que tiene playas que explotan en verano. Hay tres termas, Ayuí y Punta Viracho, de gestión provincial, y Las Vertientes, de carácter privado. Nosotras visitamos las de Ayuí, que tienen buenos toboganes en el sector familiar. Y acá me repito un consejo: hay que visitarlas en temporada baja para conectar con los beneficios que aportan sin tener que compartirlas con tanta gente.

En Concordia las termas tienen buen sector para niños. Carolina Castagnola

publicidad

publicidad

Las termas son ideales para disfrutar entre amigas. Carolina Castagnola

Al caer la noche, las piletas de las Termas de Villa Elisa. Carolina Castagnola

También al norte de la ciudad, en zona termal, está el Mayim Hotel Termal & Spa, donde nos alojamos, que se abastece de aguas termales y es comodísimo. Ofrece los servicios de un muy buen spa con circuito hídrico y su pileta exterior conserva una temperatura óptima. No hay nada como bajar en bata a gozar de los beneficios de las aguas mineralizadas para entregarse al relax sin tener que agarrar el auto ni salir a la calle.

Más al norte, Federación está a 63 kilómetros de Concordia. Hace 47 años se encuentra donde la encontramos ahora, pero nació mucho antes. Fue fundada en 1777 a cinco kilómetros en dirección al este, pero se inundó para crear la represa de Salto Grande y se mudó a donde está ahora el 27 de marzo de 1979. El proceso de translocación fue traumático, pero el 28 de noviembre de 1993, cuando perforaron y brotaron las primeras aguas termales, la ciudad encontró una salida.

La pileta termal del hotel Mayim de Concordia. Carolina Castagnola

publicidad

publicidad

Las termas de Chajarí invitan al desenchufe. Carolina Castagnola

Sector de juegos en las Termas de Chajarí. Carolina Castagnola

Se creó el complejo Termas de Federación, que está al norte de la ciudad, entre restaurantes, hoteles y negocios. Y todos los años convoca a miles de turistas dispuestos a gozar de sus beneficios. Alojada en el Hotel Arena Resort –que no tiene agua termal, como ningún otro de la ciudad–, hacemos en auto los tres minutos que nos separan del complejo.

Grandes y variadas, tienen piletas con chorros eficientes y agua a muy buena temperatura. Hay quioscos que venden de todo y alquilan batas. Aquí también es fundamental evitar los fines de semana largos, en pos de escaparle a las multitudes. Cerrar los ojos y que el agua mineralizada haga de las suyas mientras pega el sol es toda una experiencia.

A 45 minutos de Federación y también dedicada al citrus, Chajarí se convirtió en una ciudad pujante del norte de Entre Ríos. Con 50.000 habitantes, tiene grandes empacadoras que exportan a Medio Oriente y Europa, además de una industria vinculada al agro. Nació en 1872 como Villa Libertad, y el nombre definitivo, Chajarí, que significa “arroyo del chajá”, le fue impuesto en 1934 porque así se llamaba la estación.

publicidad

publicidad

El Arena Resort de Federación está a pocas cuadras de las termas. Carolina Castagnola

Las termas de Federación son las primeras de la región. Carolina Castagnola

Para conocer las termas de esta localidad nos alojamos en el Hotel Del Río, que están alejadas del ejido urbano y junto a la RN 14. Populares desde 2005, tienen piletas con cascadas potentes y, al igual que otros complejos termales, cuentan con juegos para niños. Son varias y están bien cuidadas. Mientras nos relajamos entre hidrojets y masajes, ratificamos lo emprendedores que son los entrerrianos, que han sabido sacar agua termal de entre las piedras y compartirla con una sonrisa.

Datos útiles

Hotel Quinto Elemento. Desde 2012, funciona dentro del complejo Termas Villa Elisa, a pasos de las piletas. Son 80 habitaciones con acceso al spa y muy buen restaurante. Desde $260.000 la doble con desayuno. RN 130 Km 20, Villa Elisa. T: (3447) 50-3188. IG: @hqe_hotelquintoelemento

Quinto Elemento es la gran propuesta hotelera de Villa Elisa. Carolina Castagnola

publicidad

publicidad

Oficina de Turismo Villa Elisa. Asesoran en relación a las termas y actividades en zona. Lunes a viernes 8 a 20 hs; sábados de 9 a 20 hs; y domingos de 9 a 13 y 15 a 19. Av. Urquiza 1798, Villa Elisa. T: (3447) 48-1717. IG: @turismovillaelisa

Termas Villa Elisa. Tiene diez piletas muy bien mantenidas. Complejo privado, con porcentaje municipal. Todos los días, de 8 a 21 hs. Desde $25.000. RN 130, km 20, Villa Elisa. T: (3447) 48-0687. IG: @termasvillaelisa

Mayim Hotel Termal & Spa. De 2017, tiene 31 habitaciones, restaurante, muy buen spa y circuito hídrico con agua termal. Desde $125.000 la doble con desayuno. Av. Monseñor Rosch 4753, Concordia. T: (345) 403-1036. IG: @mayimhoteltermal

Mayim Hotel Termal y Spa es una gran opción en la región. Carolina Castagnola

Oficina de Informes al Turista de Concordia. Asesoramiento y guías. Todos los días de 8 a 20 hs. Pellegrini 660, Concordia. T: (345) 408-0276. IG: @comparticoncordia

publicidad

publicidad

Termas del Ayuí. Además de las piletas para adultos, muy buen sector para niños. De lunes a jueves de 9 a 19, viernes, sábados y domingos, hasta las 23 hs. Desde $12.000. Av. Chico Mendes s/n. T: (345) 410-8455

Hotel Arena Resort. Habitaciones amplias, muy buen servicio, linda vista, piletas y spa muy completo. Desde $130.000 la doble con desayuno. Av. las Violetas 500, Federación. T: (3456) 50-5259. IG: @arenaresortfederacion

El Arena Resort de Federación es cómodo y está bien puesto. Carolina Castagnola

Oficina de Turismo de Federación. Orientan en relación a las termas y actividades en la naturaleza. De 8 a 20 hs. Av. San Martín y Las Hortensias, Federación. T: (345) 648-1586. IG: @federacionteenamora

Termas de Federación. Son las más grandes y masivas de Entre Ríos y pertenecen al municipio. Desde $23.000. Av. Entre Ríos s/n, Federación. T: (3456) 43-5929. IG: @ciudadtermal

publicidad

publicidad

Hotel Río. Moderno, compacto y atendido por personal muy amable. Desde $170.000 la doble con desayuno. Rivadavia 4085, Chajarí. T: (3456) 49-6264. IG: @hotelriochajari

El Hotel Río en Chajarí es bien funcional. Carolina Castagnola

Oficina de Turismo de Chajarí. Resuelven consultas con eficacia. Todos los días, de 7 a 19 hs.

RP 2 s/n, Chajarí. T: (3456) 44-4326. IG: @chajariturismo

Termas de Chajarí. Son municipales y están bien mantenidas. Desde $10.000. RN 14 Km 329, Chajarí. T: (3456) 58-6811

publicidad