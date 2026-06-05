De la Puna a la Patagonia: 10 pueblos que fascinan a los extranjeros y los argentinos ignoran

Más allá de los destinos emblemáticos, estos parajes fuera del radar turístico convocan a viajeros de todo el mundo por ser auténticos y por su proximidad a asombrosos paisajes

Lina Glück

En tiempo de redes sociales e internet, hace rato que los paisajes se comparten, generan “likes” y comentarios. Conocer un destino consagrado –como puede ser El Chaltén, Iguazú o Purmamarca− es solo el primer paso de una escala que los amantes de los viajes suelen recorrer paso a paso. De más conocido a menos, en busca de un sitio secreto. No es un programa de millaje, sino una tácita lista de “figuritas” que hay que tildar como vistas. La foto es el trofeo de una aventura que se complejiza a medida que se avanza: de una autopista, a una ruta nacional, una provincial hasta un olvidado camino vecinal de ripio. En este sentido, la Argentina tiene varios pueblos pequeños y poco accesibles, que ocultan escenarios únicos y muy poco visitados. Los extranjeros −que llegan con disponibilidad de tiempo y holgado presupuestos− son candidatos ideales para lanzarse a la empresa de recorrer durante semanas o meses recónditos parajes. Muchas veces se animan a llegar donde buena cantidad de argentinos no transitan: los asustan menos la falta de servicios, pueden afrontar el costo de un guía y ven con otros ojos lo que uno no ve, por aquello de que nadie es profeta en su tierra. La siguiente es una selección de pueblos no evidentes que merecen un desvío, mucho más allá de Instagram y Tik Tok.

En Susques, la iglesia de Nuestra Señora de Belén data de 1598

Susques

JUJUY

Conocido como el Pórtico de los Andes, perteneció a Bolivia, luego a Chile y recién a partir de 1899 a Argentina. Su iglesia Nuestra Señora de Belén es una de las más antiguas de la región. Data de 1598 y sus campanas fueron traídas de Chuquisaca. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1943 para proteger, entre otras cosas, sus valiosas pinturas interiores en las que se ha empleado un excelente mordiente hecho con el largo cocimiento de cueros de llama: debido a eso, las decoraciones de flores y pájaros –que se estiman realizadas en el siglo XIX– han resistido muy bien el paso del tiempo. Otra característica es que la torre está adosada al edificio del templo y el conjunto está rodeado por un cerco perimetral con capillas-posas en las esquinas, en donde las imágenes se “posan” durante las peregrinaciones, en especial durante las fiestas patronales realizadas cada 23 de enero.

Con el trazado de la RN 52 (por el paso de Jama) y el establecimiento de un eje este-oeste que pasa por el pueblo, Susques se ha poblado de camiones que se detienen en su aduana y utilizan los servicios del pueblo. Han surgido hospedajes, comedores y despensas que buscan captar al público de paso.

Muchas casas del pueblo fueron construidas íntegramente en adobe, con cimientos de piedra y barro. El interior de la capilla conserva el piso de tierra y una importante producción de pinturas ingenuas realizadas en el siglo XIX.

Buscar pepitas de oro en el río amarillo es uno de los mayores atractivos para los turistas

La Carolina

SAN LUIS

Ubicado a 81 kilómetros de San Luis capital y a 1.600 metros de altura sobre el nivel del mar, La Carolina fue fundado en 1792 por el virrey Sobremonte al pie del cerro Tomolasta. La leyenda dice que el virrey firmó el acta de fundación después de mandar a un minero a chequear la calidad del oro que resultó tener “entre 17 y 20 quilates”. El pueblo originalmente se llamaba San Antonio de las Invernadas, pero fue rebautizado en honor a Carlos III, que por entonces era rey de España.

Constituido por apenas un par de calles de piedra entreveradas y junto al río Amarillo, tiene miradores y puentes muy bonitos, que le sirvieron para ser seleccionado como uno de los Best Tourism Villages en 2023. Cuenta con 300 habitantes permanentes, pero llegó a albergar 3.000 mineros en el siglo XIX. Alrededor de la extracción del oro gira el principal atractivo del lugar: ingresar a los túneles abandonados que montaron los ingleses en 1850. Calados en la roca volcánica, tenían vetas de oro de hasta 200 metros y estuvieron en auge hasta principios del siglo pasado, cuando un sector se desplomó.

En La Carolina, otra de las propuestas turísticas vinculadas al oro es salir a buscar pepitas en la parte baja del río. Esta actividad se practica hace 240 años. Abuelos mineros compartieron la tradición con las generaciones venideras.

Además, en el pueblo se encuentra el Museo de la Poesía que funciona en lo que era la casa del escritor puntano Juan Crisóstomo Lafinur, tío bisabuelo de Jorge Luis Borges. Inaugurado en agosto de 2007, homenajea a este filósofo, poeta y educador ligado a las leyes que nació en el paraje en 1797. Expone libros, poemas y manuscritos del maestro. También hay cuadros de Carlos Alonso y Guillermo Roux que están inspirados en sus poemas.

La Carolina conserva sus calles y frentes de piedra

En la esquina más linda de Concepción del Yaguareté Corá, con decoración correntina que remite al viejo almacén de ramos generales, funciona la posada La Alondra´i, una base elegida para los que llegan a explorar los Esteros del Iberá desde uno de sus portales alternativos

Concepción del Yaguareté Corá

CORRIENTES

Por su trazado y arquitectura, fue declarado Pueblo Histórico Nacional en 2019. Queda en el norte de la provincia de Corrientes y es una de las localidades que da acceso a los Esteros del Iberá a través del portal Carambola, que está a 27 kilómetros.

Zona habitada por guaraníes, entre los siglos XVII y XVIII agrupó estancias ganaderas de la Compañía de Jesús que solían tener lindísimas capillas domésticas que aún perduran. Tras la expulsión de los jesuitas (1767), el 21 de septiembre de 1796 el Gobernador Gral. Miguel Jerónimo Gramajo lo fundó como pueblo. Y luego, en 1838, tras la creación de la jurisdicción eclesiástica de la Purísima Concepción de Yaguareté Corá, se le sumó el “concepción” al nombre guaraní que significaba “corral del tigre”, porque el gran felino americano se escondía entre la vegetación.

En la actualidad, el pueblo conserva las calles de arena, los jardines de naturaleza exuberante y las casonas del siglo XIX de arquitectura italianizante.

Mural alegórico del yaguareté, monumento natural de la zona. Artesanías en La Alondra’i que rescatan la historia local.

A raíz del terremoto de 1930, el pueblo de La Poma pasó a ser conocido como La Poma Vieja, y el nuevo se construyó a 1 km de allí.

La Poma

SALTA

No son muchos los viajeros que la incluyen en su recorrido por los Valles Calchaquíes. Para hacerlo, quienes vienen desde Salta por la Cuesta del Obispo deben doblar al norte en Payogasta, en lugar de seguir hacia el sur. En verano, cuando los ríos crecen, el pueblo puede quedar temporariamente aislado. Sin embargo, es muy recomendable lanzarse a explorar ese tramo de la RN 40, pasar por el Abra del Acay y llegar a San Antonio de los Cobres. Es una ruta escénica de soberbios paisajes.

El alto obligado en La Poma –donde hay modestos hospedajes– incluye un merodeo por La Poma Vieja, los restos del pueblo de adobe que sufrió un terremoto de 6 grados de la escala Richter el 24 de diciembre de 1930. El temblor dejó 36 víctimas fatales y unos 120 heridos. Además, los daños a la estructura de las construcciones fueron tantos que los habitantes prefirieron construir un nuevo pueblo, el actual, un kilómetro al sur. Casi 100 años después, aquellas calles funcionan como un museo a cielo abierto, un muestrario de arquitectura antigua en adobe. Están las viejas campanas de la iglesia, también dañadas, y se conservan algunas de las puertas talladas, o de tablas de madera de cardón.

La Poma fue cuna de Eulogia Tapia, protagonista de la célebre zamba La Pomeña, compuesta por Gustavo Leguizamón y Manuel J. Castilla en 1969. No son pocos los que pasan por el pueblo y manifiestan intención de conocerla y que ella les cuente de primera mano cómo fue el encuentro con los cantautores con los que se dio un contrapunteo espontáneo, del que ella salió airosa. Sin embargo, a su timidez natural se suma que ya tiene 80 años, por lo que son casi nulas sus apariciones en público. Su rancho, sin embargo, aparece marcado en el mapa de la oficina de turismo. Es que algunos creen que ella es una leyenda. “Se sorprenden cuando se enteran que realmente existe”, dice su hija Elba Choque, que vive en un chalet del pueblo nuevo, y también lidia con los que llegan pensando que encontrarán a una “celebrity” y se topan con una anciana pastora.

Las puertas antiguas de madera presentan motivos tallados, todos diferentes. El cementerio local.

La iglesia de San Pedro de Fiambalá data de 1770

Fiambalá

CATAMARCA

Es la última localidad catamarqueña que aparece sobre la RN 60 antes de llegar al límite con Chile. Son solo 200 kilómetros que la separan del Paso San Francisco, una suerte de abra a más de 4.700 m de altura que comunica con el vecino país.

Fiambalá es un pueblo tranquilo que se diseñó alrededor de una plaza principal. En los alrededores se pueden encontrar viejas casonas, algunas recuperadas como hosterías, donde resulta atractivo alojarse para disfrutar el antiguo encanto de la construcción en adobe.

Fundada oficialmente en 1701, conserva en su nombre la estirpe del cacán, un lenguaje extinto que se hablaba aquí antes de la llegada de los españoles. Fiambalá alude a “casa o lugar del viento”, nada más adecuado para definir a este pueblo donde Eolo es el gran señor. Todas las tardes sopla con pasmosa puntualidad. A esa hora, se divisan a lo lejos los primeros remolinos de arena del Zonda que nacen en las dunas de los alrededores. La visita a esos médanos de las proximidades –fueron parte del Rally Dakar en varias ediciones– se planea bien temprano, justamente para evitar el viento y eludir las horas de mayor temperatura.

A 10 km de Fiambalá y por ruta asfaltada están las termas. Son 14 piletones con temperaturas varían entre 45 y 32 grados. Fueron diseñados entre la montaña y recogen el agua de vertiente con propiedades varias que prometen un baño muy relajante con una vista soñada.

Las Termas de Fiambalá, a los pies de la cordillera. Un mural dentro de la capilla del pueblo.

Fiambalá es el principio o el fin de la Ruta del Adobe, un circuito de 50 km que se extiende entre esta ciudad y Tinogasta. El recorrido se puede hacer en una jornada en vehículo y permite ver varias construcciones de adobe del periodo colonial y también algunos restos prehispánicos. Casagrande, El oratorio de los Orquera, la iglesia de Andacollo, el mayorazgo y la capilla de Anillaco, las ruinas de Watungasta, son algunos de los sitios que hilvanan el recorrido a la vera de la RN 60. Algunos están puestos en valor y otros no.

La ruta histórica concluye en la iglesia de San Pedro en Fiambalá, que data de 1770. Fue levantada por Domingo Carrizo tal como consta en el dintel de la puerta principal. Está construida en adobe blanqueado a la cal.A un lado está la Comandancia de Armas, un edificio de funciones militares que cuenta con un anexo donde se hospedaban los devotos del santo que llegaban hasta allí en peregrinación.

La iglesia tiene dos pinturas cuzqueñas originales, antiquísimas. Una vez dentro se puede conocer la increíble colección de zapatos de San Pedro que hoy suman más de 500. Todos del talle 22 que es el tamaño del pie de la imagen del santo caminador que, según la creencia, sale por las noches a ayudar a los fieles y es por eso que se le gastan las suelas. Los fieles le traen este singular obsequio para pagar sus promesas. Por supuesto, cada tanto, un devoto se ocupa de cambiarle el calzado y la capa que lo cubre, especialmente en su día, el 29 de junio.

En Puente del Inca funcionó un lujoso hotel termal

Uspallata

MENDOZA

Se emplaza a 86 km del límite con Chile y justo antes del Paso Internacional Cristo Redentor, el más transitado hacia el país vecino. Es una villa de montaña tranquila, que tiene 12.000 habitantes, a una hora y cuarenta de la capital mendocina. A 2.000 m de altura sobre el nivel del mar, los locales dicen “bajamos” o “subimos” cada vez que quieren contar que van y vienen de la ciudad.

Se erigió alrededor de la RN 7, tiene marcada presencia militar y es parada habitual para quienes recorren la cordillera en moto, bicicleta, auto o motorhome. En dirección a Chile tiene una especie de triángulo que hace las veces de rotonda, y marca la zona comercial de la localidad. Hay también algún que otro almacén, un par de parrillas, casas que venden alfajores, un rental de ropa de montaña y un bar Tíbet, que evoca el paso del actor Brad Pitt para filmar la película Siete Años en el Tíbet.

La edificación más antigua son Las Bóvedas, un conjunto de construcciones de aspecto abovedado que levantaron los jesuitas a fines del siglo XVII con mano de obra de los indios huarpes. Servían para fundir cobre, oro, plata y hierro que extraían de las minas de Paramillos, a 25 kilómetros de Uspallata, y cargaban en capachos de cuero, a lomo de buey. Los minerales se molían, se fundían en los hornos, pasaban a las planchetas y salían para España, en tiempos del Virreinato del Perú. Con el tiempo quedaron abandonadas. El edificio en ruinas fue rescatado en la década de 1920 por el arquitecto Raúl J. Álvarez, y las Bóvedas reconstruidas en hormigón armado durante la década de 1950. Hoy convertidas en museo, allí se exponen herramientas y objetos de época. Además, hay un patio, con la boca de lo que alguna vez fue túnel jesuítico, y una capilla consagrada a San Lorenzo mártir, que hace años está en reparación. En la puerta de acceso a Las Bóvedas, se aprecia un escudo azul que rescata el valor cultural de este edificio protegido por la Unesco desde 2018.

Por otro lado, la historia del Ejército de los Andes está íntimamente ligada a Uspallata. En 1817, el general Juan Gregorio de Las Heras (quien le da nombre al partido) acampó nueve días en la estancia Uspallata. Conducía la segunda columna más importante después de la de San Martín, con 800 hombres. Y fue el líder de dos combates fundamentales: Picheuta y Guardia Vieja.

A 71 km, el Puente del Inca es una formación geológica natural de 48 metros de largo sobre el río Las Cuevas, y muy cerca de la frontera con Chile. Famoso por sus intensos colores amarillos y naranjas, el lugar fue sede de un reconocido hotel termal entre 1925 y 1965, cuando fue destruido por un alud.

Las Bóvedas originales eran de adobe y fueron reconstruidas en hormigón en 1950. Instalación en homenaje al Ejército de los Andes.

Ischilín, un pueblo que se define alrededor de una plaza con un algarrobo de más de 500 años

Ischilín

CÓRDOBA

En el noroeste de la provincia de Córdoba, a 20 kilómetros de Deán Funes y a casi dos horas de la capital, Ischilín (“grito de alegría”, en lengua originaria) emerge como un pueblo que se define alrededor de una plaza con un algarrobo de más de 500 años.

Con apenas 30 habitantes, y una historia vinculada al paso de los héroes de la independencia y a la fundación de Córdoba, el paraje recuerda a quien fuera su habitante ilustre: el paisajista francés Fernando Fader.

El pintor impresionista llegó en 1918, a los 33 años, con un diagnóstico de tuberculosis y una sobrevida estimada de apenas seis meses. Le recomendaron las sierras de Córdoba por la bondad del clima; allí, contra todo pronóstico, vivió 20 años. Durante ese tiempo, pintó su entorno: los ranchos humildes, los caminos de tierra, el monte, la vida rural y sus costumbres. En este lugar consolidó una obra clave del impresionismo argentino y puso a Ischilín en el mapa cultural del país.

En Loza Corral, un paraje a 7 km de la plaza, construyó su casa donde residió con su familia. Hoy, el inmueble funciona como un museo provincial.

El pueblo cuenta con un único restaurante, La Serena, que ofrece platos caseros como sorrentinos rellenos de cordero. El establecimiento también dispone de una proveeduría y dos habitaciones con baño privado para viajeros. Fuera de temporada, abre sábados, domingos y feriados.

A dos kilómetros de allí y a cuatro del museo, sobre el camino a las grutas de Ongamira, se encuentra la bodega Jairala Oller, abierta desde el año 2000.

La casa museo de Fernando Fader en el paraje Loza Corral propone una inmersión en la intimidad del artista. La estafeta postal y demás propiedades frente a la plaza fueron remozadas y pintadas en tonos pastel.

Diadema es un pintoresco pueblo con encanto de aldea europea a 24 km de Comodoro Rivadavia

Diadema

CHUBUT

Para muchos es un “barrio con encanto” de Comodoro Rivadavia, aunque es una localidad rural fuera del ejido urbano. También conocido como “Kilómetro 27”, por su ubicación en el ramal ferroviario Comodoro Rivadavia-Colonia Sarmiento, toma el nombre de Diadema por la estación que así se llamaba. Y la estación le debe su nombre a Diadema Argentina, una de las primeras empresas petroleras argentinas que, así como Astra, montó su campamento de explotación en esta región costera del sur de Chubut.

Tomó forma en 1920 con la llegada de la empresa holandesa Shell. En un principio, no pasaba de ser un campamento con madera y chapas, pero pronto comenzaron a construirse viviendas para los muchos obreros que llegaban de Portugal y Alemania, además de Países Bajos. Se calcula que, en la década del 30, alrededor de 500 personas habitaban el pueblo de forma permanente. Y que en la del 50 ese número se había triplicado.

Al pie del cerro La Osa, su principal atractivo son las casas de ladrillos blanquecinos –o ladrillos de Astra– que se fabricaban con molienda de conchillas marinas. Conservan el techo de chapa y los jardines bien cuidados, al estilo europeo. Hay además una bonita iglesia católica, Santa Bárbara, que data de 1945, con detalles arquitectónicos que remiten a Países Bajos. Y una cuadra “de los solteros”, separada por una comisaría de las “casas de familia”.

Las casas de ladrillos blanquecinos –o ladrillos de Astra– que se fabricaban con molienda de conchillas marinas son un ícono del pueblo costero. Conservan el techo de chapa y los jardines bien cuidados, al estilo europeo.

Se destaca también un club de la década del 50 con pileta que tiene 3,25 metros de profundidad y aún sigue en actividad. Se puede visitar, además, el teatro que también era cine, y fue inaugurado en 1933 por el administrador holandés P.H. Van Goethem. Con 99 butacas y 58 palcos, aglutinaba a los trabajadores del pueblo, pero también de campamentos vecinos.

Hacia 1959 los pozos petroleros se fueron agotando y Shell comenzó a desprenderse del personal. Las viviendas que quedaron vacías se fueron alquilando a personas ajenas a la empresa. ​En 1965, comenzaron los sondeos para ver si los trabajadores estaban dispuestos a comprar las casas que arrendaban. Después de negociaciones y tasaciones varias, los vecinos reunidos en cooperativa, adquirieron el pueblo entero el 28 de octubre de 1970. El censo de 2022 arrojó que Diadema cuenta con 1398 habitantes.

El poblado de Santa Ana se levanta a 3.300 metros de altura

Santa Ana

JUJUY

En el departamento de Valle Grande, Jujuy, Santa Ana es un pueblo encantador con alrededor de 500 habitantes permanentes que se emplaza a 3.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Se llega por la RP 73, después de atravesar montañas y que las nubes muchas veces queden por debajo del camino. Tiene un par de alojamientos simples y tres comedores. La capilla Nuestra Señora de Santa Ana está frente al cementerio. Y hay un local de artesanías muy bonitas. Sobre la calle Felicidad, los guías suelen arrancar el recorrido por el pueblo. Durante años no tuvo electricidad, pero hace ya un tiempo que se abastece con paneles solares. Entre sus atractivos, además de las calles con casas de adobe y alguna que otra cancha de futbol, hay un sendero de 40 minutos que recorre una parte del antiguo Camino del Inca. Es un camino de 1,8 kilómetros de pirca que fue colocada hace 500 años.

Las calles de Santa Ana tienen nombres muy bonitos. Allí las mujeres usan rebozo bordado y sombrero con lanas de colores.

El gran arco de piedra que asoma sobre el lago Posadas es un emblema muy fotografiado en el lugar

Lago Posadas

SANTA CRUZ

Es una localidad con doble nombre (recibió el de Hipólito Yrigoyen hasta 2015), pero una identidad muy cordillerana y patagónica. Está sobre el lago del mismo nombre, en las postrimerías de la RP 39 que la conecta con el eje de la ruta de la 40. Sus calles son anchas, con grandes plazas y casas bajas, y una única estación de servicio “bandera blanca” (sin marca). Los habitantes apenas superan los 6000, una cifra que se ve muy incrementada en verano, cuando muchos los que llegan atraídos por la pesca en los lagos Posadas y Pueyrredon.

El gran arco de piedra que asoma sobre el Posadas es emblema muy fotografiado en el lugar. Otras excursiones clásicas son al Cerro del Indio, la Garganta del río Oro y travesía al cerro San Lorenzo, el de mayor altura de toda la provincia. Un par de hosterías urbanas, algunas estancias con camping y el coqueto refugio de Lagos del Furioso, en el istmo entre ambos lagos, son algunos de los servicios para los viajeros.

Los hitos de la historia no son evidentes, pero existen: Ludovico von Platen descubrió el lago Pueyrredón en 1897. Von Platen era un danés que se nacionalizó argentino en 1895. Formó parte de la Comisión de Límites que lideraba Francisco Moreno. Se hicieron muy amigos, y el perito le encargó otras tareas a lo largo de los años. En 1897 recorrió el lago Pueyrredon en un frágil bote plegable con dos ayudantes, repitiendo lo que había hecho en el lago Belgrano y numerosos ríos de la zona, con la guía del cacique Kanquel. De hecho, el río Oro llevó el nombre de Von Platen muchos años. Von Platen también descubrió los lagos Posadas, Negro, Azul, Sorpresa, Salitroso y Jeinimeni, y los ríos Tarde, Furioso, Salto, Ghio, Tamango y Pueyrredon.

Un puñado de casas bajas y una única estación de servicio “bandera blanca” definen el pueblo, muy concurrido en verano, cuando llegan muchos atraídos por la pesca en los lagos Posadas y Pueyrredon

Créditos CRÉDITOS EDICIÓN PERIODÍSTICA Soledad Gil EDICIÓN FOTOGRÁFICA Mariana Eliano EDICIÓN VISUAL Cecilia Picco FOTÓGRAFOS Sebastián Pani, Santiago Porter, Estrella Herrera, Sofía López Mañan, Xavier Martín, Luis Agote, Estrella Herrera, Sofía López Mañán, Guillermo Llamos, Jade Sívori