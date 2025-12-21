De las termas de Diocleciano a un cinco estrellas palaciego

En plena Piazza della Repubblica, frente a la emblemática Fuente de las Náyades, se alza uno de los hoteles de lujo más recientes e impactantes de la capital italiana: el Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel.

El lobby del Anantara Palazzo Naiadi

Inaugurado oficialmente bajo la marca Anantara en 2022 tras una renovación integral, el hotel ocupa dos históricos palacios semicirculares diseñados en 1887 por el arquitecto Gaetano Koch, autor también del Palacio del Banco de Italia. La propiedad cuenta con 238 habitaciones y suites, muchas de ellas con balcones y terrazas con vistas directas a la plaza, algo excepcional en un hotel urbano de esta categoría en Roma.

El ingreso al hotel y al restaurante INEO son por los espacios semicirculares que dan a la Piazza della Repubblica

Construido sobre las antiguas Termas de Diocleciano, el edificio integra restos arqueológicos visibles a través de paneles de vidrio en la planta baja. En sintonía con esa herencia, el spa de Anantara ofrece una propuesta exclusiva que fusiona rituales romanos con terapias ayurvédicas asiáticas y tratamientos europeos de inspiración médica, utilizando ingredientes locales como aceite de oliva, miel, sal marina y barro.

Habitación con vista a las Termas de Diocleciano WILL-PRYCE

Detrás del proyecto se encuentra el grupo Minor Hotels, propietario de la marca Anantara y responsable también de la adquisición del grupo europeo NH Hotel Group en 2018, operación que marcó un punto de inflexión en la expansión de la cadena de origen tailandés en Europa. Nacida en Bangkok, Anantara consolidó su prestigio con resorts y hoteles urbanos de lujo en Tailandia, Vietnam, Camboya, Maldivas, Bali y Medio Oriente, para luego desembarcar con fuerza en destinos europeos. En la actualidad cuenta con hoteles excepcionales en Marbella, el vanguardista hotel Marker en Dublín, y magníficos hoteles que figuran entre los mejores de Budapest (el impresionante New York Palace), Ámsterdam (Grand Krasnapolsky) y Niza (Anantara Plaza Nice).

En el restaurante INEO se puede probar el menú de pasos del chef Heros De Agotinis. Soledad Gil

Con la excepción del Marker en Irlanda, todos ellos son magníficas renovaciones de antiguos y hermosos hoteles y resorts, el tipo de estructuras palaciegas europeas que ya no se construyen, y lo mismo ocurre en Roma.

La buena mesa

La oferta gastronómica es uno de los grandes pilares del hotel. El restaurante de alta cocina INEO propone un concepto íntimo con apenas 28 cubiertos y una cocina de autor a cargo del chef ejecutivo Heros De Agostinis, formado junto a referentes absolutos como Heinz Beck y Joël Robuchon.

Langostinos sicilianos con frutos de la pasión y curry rojo Soledad Gil

Su propuesta combina raíces italianas con influencias internacionales, lo que depara maravillas como los Maccheroni caseros in salsa Madeira con parmesano estacionado 24 meses o los langostinos sicilianos con fruta de la pasión y curry rojo.

En la terraza del Palazzo Naiadi el estilo es más informal que en el restaurante

En lo más alto del edificio se encuentra uno de los espacios sociales más atractivos del hotel, el rooftop SEEN by Olivier, un restaurante-bar panorámico con cocina fusión italo-brasileño-japonesa y vistas abiertas sobre los tejados de Roma, comandado por el chef Olivier da Costa. A esto se suma un elegante bar de cócteles en el vestíbulo, creado especialmente tras la renovación, bajo una gran araña de estilo clásico.

Desde Seen, el rooftop del hotel, se ven las esculturas del gran edificio diseñado por Gaetano Koch Soledad Gil

Las habitaciones se distinguen por su amplitud, sus baños de diseño excepcional –con hammam privados en algunas categorías– y amenities de alta gama de Acqua di Parma.

Ubicación estratégica

Uno de los grandes atributos del Anantara Palazzo Naiadi es su ubicación estratégica: a pasos de Stazione Termini, permite un acceso inmediato desde el aeropuerto en tren, sin quedar atrapado en el tráfico del casco histórico más congestionado.

El Anantara Palazzo Naiadi tiene 238 habitaciones

Todo el edificio tiene vista a la Fuente de las Náyades (Naiadi, en italiano) en plena Piazza della Reppubblica. Desde allí se puede recorrer a pie el centro de Roma, el Foro Romano, el Palatino, el Trastevere o la zona comercial de Via del Corso. Muy cerca está también la heladería Come il Latte, una de las mejores entre las más “modernas” y no tradicionales.

Seen, el rooftop de Anantara Palazzo Naiadi WILL-PRYCE

Roma vive un boom de cinco estrellas. Es la segunda ciudad en el mundo con más obras de hoteles de esta categoría. Se prevé que en los próximos dos años abrirán 14 nuevos con 1500 habitaciones. Entre las aperturas más resonantes están la del Orient Express La Minerva, el Nobu, el Romeo y el Bulgari. Por su combinación de historia, arquitectura monumental, spa de nivel internacional, gastronomía de autor y una localización privilegiada, el Anantara Palazzo Naiadi se inscribe como una de ellas.

Anantara Palazzo Naiadi. Piazza della Repubblica, 49. IG: @anantarapalazzonaiadi Desde u$s 673 la doble con desayuno.