De película. Los 6 restaurantes más espectaculares de Buenos Aires

Una buena sopa de cebolla hace fantasear con París. Cucharear un ceviche fresco traslada mentalmente a Lima. Un ramen humeante evoca enseguida a Japón. Pero hay otra forma de viajar mientras se vive una experiencia gastronómica : su ambientación, diseñada al detalle, permite sentirse como en un set de filmación. Acá, algunos de esos sitios mágicos en la ciudad.

1. Osten

A F. Scott-Fitzgerald le hubiera gustado

Osten propone un viaje al corazón de la elegancia y el lujo de "El Gran Gatsby".

Entrar a Osten es sumergirse de lleno en el mundo que F. Scott-Fitzgerald soñó para El gran Gatsby, su novela más reconocida. Es entrar a la plenitud absoluta del art déco, ese movimiento que en la década del 20 engalanó la arquitectura, el arte, el diseño gráfico, de interiores e industrial, especialmente norteamericanos. Con primacía del dorado, mármoles verdes, caqui y azules, terciopelo, aceros inoxidables y hormigón armado se generó una composición sobria y elegante única en la ciudad. Los dibujos envolventes de las lámparas, combinados con modernos tubos acrílicos, son otro gesto vintage. Mientras, a la altura del techo penden andamios negros, en busca de conjurar la sensación de temporalidad que caracterizó a aquella época de elegancia y derroche de dinero.

Los mariscos son uno de sus platos estrella, y la presentación no es un punto menor. GLAS

“Siempre quisimos algo inspirado en los años 20 y el crack del ‘29, porque representó una época de mucha abundancia y prosperidad seguida por la mayor crisis de la historia económica moderna. Sentíamos que eso representaba mucho a nuestro país, donde suelen existir períodos de crecimiento seguidos por profundas crisis”, sostiene Iván Ginevra, fundador. La filosofía fue reconocida: Osten fue ganador del Restaurant & Bar Design Awards 2021 en la categoría “Standalone” de la región América. El trabajo fue hecho por el estudio Hitzig Militello Arquitectos.

El pasillo de ingreso ya anticipa el clima sofisticado del lugar.

Tras atravesar el imponente pasillo central del restaurante es posible sentarse en su barra con asientos dorados o en alguna de sus mesas de mármol. Pescados y mariscos, carnes y pastas se combinan con una coctelería de autor para cerrar una experiencia de lo más sofisticada.

Juana Manso 1890, Puerto Madero. www.ostenmadero.com

2. Cochinchina

Revivir las colonias francesas

Los sahumerios que cubren una parte del techo de Cochinchina rinden tributo a la cultura que inspira el espacio.

La increíble puesta de Cochinchina salió de la unión de dos mentes muy creativas: la de Inés de los Santos, bartender, dueña y alma máter de la propuesta, y la de Eme Carranza, la diseñadora detrás de los restaurantes más rupturistas de la ciudad. Una vez que Inés supo qué concepto quería darle a su nueva creación, quiso que Eme la interpretara. “Cuando vi el local en plena pandemia, con sus dimensiones y gran altura, se me ocurrió que podíamos hacer un lugar que nos permitiera viajar apenas entrar. Y cuando me pregunté adónde viajaría, enseguida pensé en Francia, por su cultura y su gastronomía, por sus muchos bares”, describe Inés. Pero dado que los argentinos estamos bastante acostumbrados a consumir los modos y costumbres europeos, también pensó que tal vez el viaje no fuera tan especial, y redirigió su foco a Asia. Pensando en Japón, Hong Kong, Vietnam y Filipinas como posibilidades, cayó en la cuenta de la gran influencia francesa que hay en este continente, y así es como pensó en Cochinchina, una colonia integrante de la Indochina francesa, parte de la región sur de Vietnam.

Inés de los Santos comandando su barra, hecha a base de resinas y cáscaras de huevos e inspirada en técnicas vietnamitas.

Lo que siguió fue Eme en todo su esplendor. Tras una exhaustiva investigación de fotos, conceptos e ideas, concibió una ambientación donde resaltan un mural con las terrazas arroceras de Vietnam, un techo colmado de ramilletes de sahumerios, una barra hecha a base de resinas y cáscaras de huevos -inspirada en técnicas vietnamitas-, carteles de luz y colores que recuerdan los de los mercados del sudeste asiático y hasta una pared con bolsas que simulan peceras y evocan el mar que rodea Indochina. Todo se llevó a cabo en conjunto con el estudio de Mónica Ariaudo.

¿Qué pedir en este marco? Tragos y cocina de inspiración francovietnamita, a cargo de Inés en el primer caso y de Máximo López May en el segundo.

Armenia 1540, Palermo. T: 112-247-6452. Instagram: @cochinchina.bar.

3. Warnes

Lujo en una antigua tornería

El contraste de materiales es parte de la sofisticación de Warnes.

La belleza de Warnes está en el contraste: una zona de talleres y repuestos de autos y motos, que de día hierve de gente y movimiento, pero de noche es puro silencio. En el medio de ese espíritu más bien rústico y de trabajo, se sitúa una propuesta gastronómica a pura sofisticación y elegancia.

Sin local a la vista sino detrás de la fachada de una vieja tornería, Warnes descubre su magnífico salón después de atravesar una planta baja a media luz y subir unas escaleras con cortinados de pana. Una vez arriba, una larga barra de mármol verde hace protagonista a la cocina, abierta y siempre en hipnotizante acción. Y mientras allí dentro se cuece la magia del reconocido chef Rodrigo Sieiro, del otro lado se despliega un salón con mesas redondas de mármol, sillones y butacas de cuero, luces puntuales que descienden del techo y alumbran con discreción cada mesa. Y de nuevo, el contraste: techos de hormigón a la vista y heladeras de acero inoxidable se integran con encanto a la propuesta. Aquí el lujo está en las texturas y la nobleza de los materiales, así como en la intimidad que genera su combinación. La ejecución estuvo a cargo de la arquitecta Paula Herrero.

17 metros de una barra de mármol verde separan a los comensales de la magia del chef Rodrigo Sieiro.

Para acompañar esta idea de un espacio disruptivo, la cocina tampoco podía ser tradicional. “Nos basamos en muy buenos productos y buscamos mantener la sofisticación en la presentación y los gustos”, apunta Silvina Millaner, manager y socia. Además de un menú degustación y una cava cuidadosamente seleccionada, tientan con platos a la carta como pulpo español a las brasas, tataki de atún rojo con carpaccio de zucchini o tomates en diferentes texturas.

Darwin 62, Villa Crespo. WhatsApp: 155-402-6348. Instagram: @warnesbuenosaires.

4. Boca de Toro

Ecléctico e intelectual

La mezcla de estilos de Boca de Toro se combinó con una iluminación tenue y justa, que lo vuelve sumamente cálido.

Desde 2018, Boca de Toro es uno de los restaurantes más logrados de la ciudad. En la planta baja del Hotel Pulitzer, reconocido por su estilo de maximalismo neobarroco, continúa explorando esa veta con mucho tino. Lo hizo de la mano del reconocido interiorista español Lázaro Rosa Violán, top 100 por cinco años consecutivos del Architectural Digest, que se encargó del diseño integral.

Abajo del Hotel Pulitzer, la fachada invita a una velada íntima.

Profundamente español, este espacio es un bistró de “ambientación ecléctica con toques intelectuales”. Así, seduce con sus cuadros de afiches de películas y publicidades antiguas, con sus juegos de sillas combinados en estilos y estampados, con sus lámparas colgantes con flecos, sus espejos por doquier y su biblioteca sobre la barra. Con detalles dorados, profusión de alfombras y luz siempre tenue, invita a esas comidas de largas sobremesas, dignas de amigos de toda la vida.

La propuesta gourmet es cocina española con giros creativos a cargo de su chef, Ismael Alonso.

Al mando del chef español Ismael Alonso, la propuesta gastronómica revive los mejores platos de este país con giros creativos. “Me gusta pensar en la democracia de la cocina de autor”, apunta Alonso. Resulta notorio en platos como el canelón de rabo de toro y jugo de queso ahumado o el arroz de costilla de cerdo ibérico y pollo de corral, por solo nombrar algunos.

Paraguay 685, Centro. www.bocadetoro.com

5. Mamba

Funcionalidad rupturista

El monocromo es rey en Mamba, que fue orquestado con una única pieza que recorre todo el espacio con total versatilidad.

Las figuras geométricas y el monocromo dominan Mamba. Jugando con los bordes afilados y las distintas tonalidades de la madera y el cuero, se creó un restaurante que rompe con las estructuras convencionales y se destacó a tal nivel que en 2019 ganó el premio al mejor diseño de América en el Restaurant & Bar Design Awards.

Lo disruptivo también toma el ingreso: en lugar de una fachada tradicional, en Mamba recibe una vidriera con un collage que sigue la línea onírica.

También concebido por el estudio Hitzig Militello (quienes realizaron Osten), su propuesta fue crear “un paisaje onírico y sugerente” que acompañe una carta que fusiona sabores con maestría y sin tapujos. En busca de una armonía (la misma que debe haber al combinar ingredientes en un buen plato), promovieron una gran y única pieza capaz de anclar la totalidad del proyecto. Este elemento fue llamado “hook” y permite alojar funciones del restaurante y ser un paisaje de distintas figuras abstractas a la vez. Lo más interesante es el anclaje conceptual con el nombre: la pieza protagonista representa las escamas de una serpiente, la black mamba, cuyo cuerpo atraviesa entonces todo el espacio, desde la entrada hasta el patio exterior. Aquí, un ambiente pleno de verde contrasta con fuerza con un cartel de neón que continúa el efecto sorpresa y un poco surrealista.

Fundado por Asís Lamba y Santiago Malbrán en 2017, Mamba trabaja con productos locales que se enaltecen con técnicas y elaboraciones internacionales.

Soler 5130, Palermo. Instagram: @mambabuenosaires.

6. Emperador Meiji

Elige tu propia aventura

Uno de los cinco salones de este restaurante, en el salón de té es posible comer a la altura del piso, como en la tradición japonesa.

Intimidad y misterio. Eso propone Emperador Meiji, uno de los más nuevos restaurantes porteños. Inspirado en el emperador número 122 de Japón, quien fue el responsable de llevar al país una fuerte influencia de innovación occidental, se presenta como un brasero japonés que acerca un mix de sabores. Y así también lo hace su ambientación, dividida en cinco salones muy distintos entre sí, cada uno con su clima y espíritu particular.

Como es de esperarse, todo en el espacio implica un viaje a la cultura japonesa. También concebido por el vuelo creativo de Eme Carranza, un arco japonés da la bienvenida a la época de oro de este país. En el patio, llamado “Niwa”, una pileta con peces de colores evoca abundancia, un gong suena cada tanto y un árbol de hibiscus aporta frescura y contexto oriental. Detrás de ese sector, la mesa del emperador aguarda en el salón “Tenno Teeburu”, un ambiente exclusivo para 10 personas. El salón de té es “Chashitsu”, ubicado en el piso superior con iluminación tenue y mesas bajas que invitan a sentarse en el piso, en una suerte de tatamis. Alrededor, paisajes de montañas japonesas completan el clima. Los otros dos espacios son “Okujoo”, en la terraza, y “Bonsai Shitshu”, en el interior del restaurante.

La "mesa del emperador" es un reducto para entre 8 y 10 personas, tan exclusivo como íntimo.

Aunque eso no es todo: también ofrecen la experiencia de Mutsuhito (así era llamado el emperador por su círculo íntimo), un speakeasy en el que la propuesta del chef es palabra santa (lo que se llama omakase), y lo que llega a la barra son 17 pasos para el deleite.

Honduras 5902, Palermo. T: 2072-1861. www.emperadormeiji.com.