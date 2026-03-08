De safari, pero en Argentina: cuáles son las “7 maravillas salvajes” y qué paisajes habitan

Cuando pensamos en el avistamiento de fauna, nuestra imaginación suele volar hacia otros continentes. Sin embargo, Argentina es un gran escenario natural habitado por seres únicos: predadores tope, migraciones épicas y encuentros que erizan la piel. Dónde encontrar vida salvaje en estado puro y cuáles son esos encuentros que justifican, por sí solos, todo un viaje.

1. Puma

El rey de la Patagonia

Puma en el Parque Patagonia Hernán Povedano

En la inmensidad de la estepa patagónica, hay un animal que gobierna sin estridencias: el puma. Durante décadas, fue perseguido y temido. Hoy, en cambio, empieza a ser reconocido como uno de los grandes símbolos de la fauna americana. En el Parque Nacional Torres del Paine, en Chile, donde se registra una de las mayores densidades de pumas del planeta, es un verdadero imán turístico: “la ruta del puma”, “fotosafari” y “puma tracking” son distintas formas de nombrar una misma experiencia, que ronda los cientos de dólares.

El Cañadón del Río Pinturas en Parque Patagonia es un lugar de avistaje de pumas Jade Sívori

Pero la inolvidable oportunidad de ver a un puma libre, en su ambiente natural y a pocos metros de distancia, también se vive de nuestro lado de la cordillera, en el Parque Patagonia. Y se hace idealmente a pie, junto a un guía local que deja algo claro desde el primer momento: el puma no ataca pero, desde su escondite, seguramente nos observa. Por eso, la caminata se vuelve una travesía llena de suspenso, en la que, al más mínimo indicio, el corazón late más fuerte y el cuerpo entero se pone en alerta.

Una huella en el barro todavía fresca, la carcasa de un choique o de un guanaco secándose al viento, una mata florida con algunos pelos castaños entre sus espinas. Señales sutiles pero inequívocas, para quien sabe leer el paisaje, de que el predador tope de la Patagonia estuvo (o todavía está) cerca.

Puma en el Cañadón del Río Pinturas Franco Bucci

Sigiloso y discreto, este gran felino habita las zonas remotas y recorre grandes distancias de la estepa. Cuando tiene crías, busca refugio entre las rocas y cuevas de los cañadones, espacios que forman parte de su territorio íntimo y que exigen respeto y distancia. Verlo en libertad es una cuestión de paciencia, tiempo y silencio. Y, si sucede, nuestra mirada cambia para siempre.

Dónde ver pumas: El puma se distribuye ampliamente en Argentina, desde la Patagonia hasta Mendoza, San Luis, Córdoba. Sin embargo, la experiencia organizada de avistaje, junto a un guía especializado, se desarrolla en Parque Patagonia, Santa Cruz (IG: @elchoiqueguia).

Cuándo: Todo el año, aunque las mejores condiciones suelen darse entre primavera y verano, cuando el clima favorece las caminatas. De todos modos, en invierno también es una estación privilegiada: la nieve brinda un marco único al avistaje.

Precauciones y sugerencias: Realizar la experiencia con guía habilitado y seguir sus indicaciones en todo momento.

2. Urutaú

El “pájaro fantasma” de la selva

Un inmóvil urutaú camuflado con un tronco seco en San Sebastián de la Selva, Andresito Xavier Martín

Esta extraña ave, solitaria y nocturna, fue casi invisible durante siglos, aunque su canto lastimero protagonizaba leyendas y mitos de numerosas culturas indígenas de Sudamérica mucho antes de la llegada de los europeos. Hasta hoy sigue siendo poco conocida, porque es una maestra absoluta del camuflaje: su estrategia de supervivencia no consiste en huir ni en atacar, sino en desaparecer.

A plena luz del día, es prácticamente imposible identificarla. En los bosques y selvas que habita no construye nidos, sino que pasa horas enteras sobre un palo o un tronco seco, erguida en vertical y en absoluta quietud (de ahí uno de sus tantos apodos, “pájaro estaca”). Su plumaje gris, salpicado de manchas negras y blancas, hace el resto: no parece haber nada por ahí ni nada por aquí, apenas una prolongación de la madera.

De noche, en cambio, el urutaú emerge de las sombras. Con sus ojos saltones, de un amarillo yema de huevo brillante, y un falso pico pequeño que da paso a una enorme “boca de sapo”, su aspecto resulta, dependiendo de quien lo observe, hipnótico, cómico o inquietante. Y cuando empieza a cantar, ese sonido (largo, melancólico, casi humano) se estira entre los árboles como un lamento que parece venir como de otro tiempo.

El urutaú es una especie de ave nocturna que se encuentra en Sudamérica y Centroamérica, y ha sido la inspiración de leyendas y mitos en regiones rurales de todo el continente.

Según el folclore guaraní, el urutaú es una joven que, como en una tragedia al estilo de Romeo y Julieta, se transformó en pájaro al llorar la muerte de su amor prohibido. En cambio, la leyenda quechua cuenta que es una niña que, tras ser abandonada por su hermano en lo alto de un árbol, gritó aterrorizada hasta que su cuerpo se cubrió de plumas y sus manos se transformaron en garras.

Hay amantes de las aves que viajan miles de kilómetros con tal de escuchar al urutaú aunque sea una sola vez. En cambio, muchos de los que conviven con él en el monte o la selva preferirían apagar ese eco escalofriante que atraviesa la noche: todavía lo llaman, como sus ancestros, “pájaro fantasma”, “ave bruja” o “vieja del monte”. En cualquier caso, un encuentro real disipa cualquier sugestión y da paso al asombro: la naturaleza nos revela uno de sus secretos mejor guardados.

Dónde ver al urutaú: En los bosques y selvas del norte y noreste de Argentina, sobre todo de Misiones. El Parque Provincial Salto Encantado, parte de la Ruta de las Aves, es un spot privilegiado.

Cuándo: Todo el año, idealmente después del atardecer, ya que el urutaú se detecta primero por el canto. Las chances aumentan en la temporada cálida (primavera - verano), cuando vocaliza más.

Precauciones y sugerencias: A pesar de su reputación, el urutaú es un ave completamente inofensiva. Dado que su avistaje es difícil, se recomienda contratar la compañía de un guía local especializado en aves.

3. Ballenas

Colosas del mar

Ballena franca austral y crías en playa Las Canteras, cerca de Puerto Madryn Sofía López Mañán

Abandonar tierra firme, nuestro lugar seguro, para ir a su encuentro. Adentrarse en las aguas frías del inmenso Atlántico Sur, que inevitablemente invitan a pensar en la inmensidad del planeta con su color azul oscuro, intenso. Y esperar. Con la respiración entrecortada y la vista fija en el horizonte o, quizás, en algún cúmulo de espuma cercano a la embarcación, que hace dudar. ¿Estará nadando acá nomás, a pocos metros de profundidad?

Ver una ballena cara a cara, cuerpo a cuerpo, es una experiencia conmovedora: se supondría que estar frente al animal más gigante del océano debería resultar, por lo menos, inquietante. Sin embargo, suele despertar una calma difícil de explicar.

En verano la ballena franca austral suele volver a las islas subantárticas para alimentarse. Jade Sívori

En nuestro país, tenemos la suerte de que algunas de ellas nos visiten cada año, durante la misma temporada y en el mismo lugar. La costa atlántica argentina supera los 4.500 kilómetros, pero las ballenas francas australes, vedettes históricas del turismo de avistaje marino, se concentran cada invierno en un área muy particular: los golfos que rodean Península Valdés, donde las aguas calmas y protegidas crean una especie de guardería natural para parir y criar a sus ballenatos.

Si bien son “las que no fallan”, no son las únicas. En los últimos años, se descubrió que, en su recorrido migratorio de más de 5.000 kilómetros desde la península Antártica hasta el norte de Brasil, la ballena jorobada (tan carismática y curiosa como la franca austral) también cumple con visitas estacionales a las costas patagónicas, lo que permite intentar ir a su encuentro. Y cada vez hay más avistajes, sobre todo en la zona del flamante Parque Patagonia Azul, en Chubut, donde también nadan las ballenas minke y sei, aunque sus apariciones son más impredecibles.

Avistaje en lancha de la ballena franca austral. Gentileza Maxi Jonás - Lugares

Pero el mar siempre guarda una nueva sorpresa. A mediados de febrero, se registró ahí mismo una Ballena Azul Antártica, especie que, con 30 metros de largo y entre 75 y 140 toneladas de peso, es el animal más grande que haya existido en la historia del planeta. Por eso, no importa la estación, vale la pena aventurarse y confiar en que lo extraordinario puede aparecer en cualquier momento.

Una ballena franca austral asoma en las aguas de Península Valdés Mariana Roveda

Dónde ver ballenas: La más predecible y fácil de observar es la ballena franca austral, que se instala durante meses en la Península de Valdés; en zonas como El Doradillo, las madres con crías suelen acercarse naturalmente a la costa, lo que permite uno de los pocos avistajes terrestres del mundo a muy corta distancia. Otras especies como jorobada, minke y sei recorren las costas patagónicas durante sus migraciones pero no se instalan; en los últimos años, se registran avistajes cada vez más frecuentes frente al Parque Patagonia Azul.

Cuándo: La temporada clásica en Península de Valdés va de junio a diciembre. Otras especies pueden aparecer según la época del año y sus migraciones.

Precauciones y sugerencias: Elegir operadores habilitados para el avistaje embarcado. Estos encuentros no pueden forzarse: son las ballenas quienes deciden acercarse. Evitar gritos, música fuerte o movimientos bruscos, ya que el ruido afecta a los cetáceos.

4. Cóndor andino

Guardián de los cielos

Cóndor en vuelo Guillermo Llamos

Para muchas culturas andinas, desde hace miles de años, el cóndor es un mensajero entre la tierra y el cielo, una presencia sagrada que conecta mundos. También fascinó a poetas como Pablo Neruda y Gabriela Mistral, que lo evocaron como dueño del aire y símbolo de libertad. No es difícil entender por qué: basta verlo desplegar sus alas gigantescas para sentir que no se trata de un ave cualquiera, que ese misticismo que lo rodea tiene algo de verdad.

Con una envergadura que puede rozar los tres metros, el cóndor es una de las aves voladoras más grandes del planeta. Su hogar es la cordillera de los Andes, la gran columna vertebral de Sudamérica, un territorio que parece hecho a su medida. Allá arriba, donde el aire se vuelve fino y el viento manda, se deja llevar por las corrientes térmicas y planea durante horas con una calma que parece desafiar no solo la gravedad sino también el tiempo.

Un ejemplar en primer plano en la costa atlántica patagónica sofia Lopez Mañan

En Argentina, el noroeste ofrece encuentros especialmente memorables. En Jujuy y Salta, entre quebradas, salares y cerros, los cóndores suelen planear muy cerca de los miradores naturales, aprovechando las fuertes corrientes de aire que ascienden desde los valles. Y cada vez que aparecen, nos invitan a mirar al cielo y conectar con lo eterno.

Dónde ver cóndores: Habitan toda la cordillera de los Andes, pero algunos de los mejores lugares para verlo de cerca son la Quebrada de Humahuaca (Jujuy), la Cuesta del Obispo y el Parque Nacional Los Cardones (Salta), donde las corrientes térmicas permiten observarlos planeando a baja altura.

Cuándo: Todo el año. Las mejores horas suelen ser a media mañana y primeras horas de la tarde, cuando el sol genera corrientes de aire caliente que los cóndores utilizan para elevarse.

Precauciones y sugerencias: Observar siempre desde miradores o senderos habilitados. Evitar acercarse a nidos o zonas de descanso en los paredones. El cóndor es extremadamente sensible a la perturbación humana: mantener distancia, hablar en voz baja y llevar binoculares aumenta las posibilidades de disfrutar el encuentro sin interferir en su comportamiento.

5. Yaguareté

El gran felino americano

Yaguareté en Iberá. Gentileza Jorge Cazenave

León, tigre, leopardo, pantera: hay algo irremediablemente majestuoso en el movimiento de los grandes felinos del planeta. ¿Y cómo no habría de ser así? Como predadores tope, caminaron durante milenios sin rival en los ecosistemas que habitaron, y el cuerpo aprendió esa certeza. El paso lento, la mirada fija: se les volvió natural ese andar soberbio, enigmático. Pero el yaguareté, rey moteado sin melena de América, suma otro encanto: es el único de su familia que se siente como pez en el agua. Por eso se acerca a ríos y esteros no solo para hidratarse, sino también para refrescarse y desplazarse. Quienes tuvieron la suerte de verlo nadar dicen que el espectáculo es alucinante.

Una yaguareté con sus dos cachorros, captados por Jorge Cazenave en Iberá Gentileza Jorge Cazenave

Históricamente, sus dominios se extendían desde las selvas y bosques del sur de Estados Unidos hasta las del norte de Argentina. En los últimos dos siglos, la deforestación, la ganadería y la caza furtiva fueron estrechando su territorio. En nuestro país, donde hace menos de una década se estimaba que quedaban unos 200 ejemplares, el yaguareté encontró sus últimos refugios en las yungas del noroeste y en la selva misionera, al noreste. Por eso, cuando en 2018 volvió a rugir en el Gran Parque Iberá (gracias a un proyecto de reintroducción de Fundación Rewilding Argentina que hoy permitió alcanzar unos 40 individuos), a los correntinos se les infló el pecho de orgullo.

Con más de cuatro mil especies, incluyendo yacarés, carpinchos, osos hormigueros y un sinfín de aves, Iberá se consolidó como uno de los grandes destinos de naturaleza del país. Además, en esas extensas llanuras bajas y húmedas, un avistaje del escurridizo yaguareté resulta bastante más probable que en la densidad de la selva o las yungas. A pie, a caballo, en canoa o en lancha, con los ojos bien abiertos, los oídos atentos y la cámara en mano, los visitantes recorren el paisaje sin abandonar nunca el anhelo de que, en cualquier momento, el gran felino de América aparezca entre los pastizales. Ahí mismo donde ahora, como antes, vuelve a caminar regio, libre y soberano.

Un yaguareté en los Esteros del Iberá, Corrientes Fabián Marelli - LA NACION

Dónde ver al yaguareté: Nunca dejó de habitar las yungas y la selva misionera, y de a poco regresa también al monte chaqueño, pero el destino turístico ideal para el avistaje es el Gran Parque Iberá, en Corrientes.

Cuándo: Todo el año, aunque las chances suelen ser mayores durante los meses más secos y frescos (otoño e invierno).

Precauciones y sugerencias: El yaguareté no suele atacar personas; es un animal esquivo que evita el contacto humano. Justamente por eso, la mejor forma de verlo es respetar su espacio. La clave es mantener distancia y observar sin interferir: no acercarse, no seguirlo ni intentar atraerlo. Evitar ruidos y movimientos bruscos.

6. Huemul

Frágil habitante del bosque austral

Cría de huemul en las inmediaciones del lago La Plata. Nicolás Janowski

Durante milenios, el vínculo entre ciervos y humanos fue unívoco: ellos aprendieron a huir; nosotros, a acecharlos. Ahora, la desesperada situación del huemul, el ciervo emblema de los bosques de la Patagonia austral, exige una nueva forma de relacionarnos.

Acosado por enfermedades, la caza y la pérdida de hábitat, el peligro de extinción del huemul es crítico. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sobreviven apenas unos 1.500 individuos adultos, confinados en pequeños rincones y refugios entre las montañas. Por eso, encontrarse con uno de ellos conmueve tanto.

Cría de huemul en el bosque andino patagónico de Chubut. Nicolás Janowski

Cuando aparece para tomar agua a la orilla de un lago o caminando entre las lengas y nos sostiene su mirada, inmóvil por un segundo antes de perderse otra vez en la espesura del bosque, hacemos todo por no asustarlo. Entonces, su ternura y su inocencia nos invaden, y esa “simple” contemplación tiene algo de reparación.

El huemul es más pequeño y compacto que otros ciervos. Sus orejas, siempre alertas, parecen captar el crujido más leve; sus movimientos son cortos, contenidos, pero si hay algo que sabe es escapar rápido. Con su pelaje pardo y grueso para soportar el aire frío que baja de los glaciares, habita como una presencia casi invisible. Sin embargo, algo empieza a cambiar. Gracias a décadas de trabajo y protección en lugares como la Reserva Natural Los Huemules, en El Chaltén, la población muestra señales de recuperación y amplía lentamente su territorio. Paso a paso, el huemul regresa. Verlo es un privilegio, una experiencia casi espiritual pero, también, una responsabilidad.

El huemul, una de las especies más huidizas, necesita protección

Dónde ver huemules: Es un animal exclusivo de Argentina y Chile. En nuestro país habita, de manera fragmentada y aislada, la región de los bosques patagónicos, desde Neuquén hasta Santa Cruz. Varios proyectos para su conservación confluyen en el Valle del Río de las Vueltas, en la zona de El Chaltén.

Cuándo: Puede observarse durante todo el año, aunque el verano y el inicio del otoño ofrecen mejores condiciones climáticas y mayor accesibilidad a los senderos de bosque donde suele moverse.

Precauciones y sugerencias: Evitar el ruido y los movimientos bruscos, ya que el huemul es extremadamente sensible al estrés. No ingresar con perros. Con esta especie, el respeto no es una recomendación, es parte de su supervivencia.

7. Pingüinos de Magallanes

Esos simpáticos y locos bajitos

Los pingüinos llegan a la orilla para lanzarse al mar en busca de alimentos Tadeo Bourbon

Los pingüinos tienen la rara capacidad de devolvernos algo que creíamos perdido: un estado casi infantil, que pendula entre la risa espontánea y el asombro desbordado. Torpes en tierra, elegantes bajo el agua, caminan erguidos como pequeños viajeros vestidos de etiqueta, con su pecho blanco cruzado por una banda negra que los distingue. En el mar, en cambio, se transforman: son buceadores veloces, ágiles, casi flechas que atraviesan el agua gélida.

Cada primavera, cientos de miles de pingüinos de Magallanes regresan al mismo punto exacto donde nacieron. Después de pasar el invierno nadando en las aguas abiertas de Uruguay y Brasil, vuelven a la árida franja de estepa patagónica argentina que se encuentra con el Atlántico Sur, como si una brújula interna los guiara de regreso a casa.

Cría de pingüino de Magallanes con su madre Tadeo Bourbon

Los nidos están junto al sendero en la Estancia San Lorenzo, Chubut Tadeo Bourbon

Ahí, entre arbustos bajos y suelo pedregoso, excavan cuevas o reutilizan antiguos nidos. Las colonias de Punta Tombo, Cabo Dos Bahías (joya secreta de Chubut) y Cabo Vírgenes, la más austral, se vuelven entonces un paisaje vivo: el aire se llena de graznidos, disputas, cortejos y el sonido constante del viento mezclado con el oleaje. Entre idas y vueltas al mar, parejas que se reencuentran año tras año crían a sus pichones. Ver de cerca ese proceso, tan sagrado como obstinado (y, por momentos, inevitablemente cómico), es todo un espectáculo.

Pinguino magallánico en Dos Bahías. Soledad Gil - Lugares

Dónde ver pingüinos: El pingüino de Magallanes nidifica a lo largo de la costa patagónica argentina. Las colonias más importantes se encuentran en Punta Tombo y Cabo Dos Bahías (Chubut), y Cabo Vírgenes (Santa Cruz). También pueden observarse en Isla Martillo, en Tierra del Fuego.

Cuándo: Entre septiembre y abril, cuando regresan para reproducirse y criar a sus pichones. Según la época, se puede presenciar el cortejo, la incubación, el nacimiento de los pichones o la muda.

Precauciones y sugerencias: Respetar siempre los senderos señalizados y mantener la distancia indicada. No tocarlos ni intentar alimentarlos.