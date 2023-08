escuchar

Cómo llegar

American Airlines T: 0-800-444-84253/ 4318-1111. www.aa.com Es la mejor conexión porque tienen vuelo directo de Miami a Belice.

Cómo moverse

Maya Island Air.

Si bien las carreteras están en buen estado, no son autopistas, por lo que es muy común moverse en avión. Tropic Air es la aerolínea local más importante (no cobran las dos primeras maletas en los vuelos de cabotaje), pero también se usa mucho Maya Island Air.

Hopkins

Hamanasi Adventure & Dive Resort Hopkins Village, Stann Creek. T: (+501) 523-7015.

Hamanasi Adventure & Dive Resort Benedict W. Kim

Un resort a orillas del mar, con muelle y embarcaciones propias (especializadas en salidas de snorkeling y buceo). Son 30 habitaciones muy bien decoradas, atendidas por un staff de 180 empleados. También cuentan con su propio equipo de guías para excursiones terrestres. Todos están muy bien entrenados. Un detalle: a pocos minutos del check in, todos aprenden cómo se llaman los nuevos huéspedes, para llamarlos por su nombre. Desde u$s 598 la doble en alta temporada. Ofrecen paquetes con pensión completa y un número de excursiones que varía según la estadía. Desde u$s 1.194 por persona en base doble el de 3 noches con 1 tour.

Chef Rob’s Gourmet Café Sittee River Road. T: (+501) 663-1529. www.chefrobbelize.com

Rob's Chef

Uno de los chefs más reputados de Belice, el neerlandés Rob Pronk mudó su restaurante al Parrot Cove Lodge. Allí ofrece su carta de cocina ecléctica con ingredientes regionales, y un menú de siete pasos en la Chef´s Table (para un mínimo de 6 y un máximo de 12 personas).

Ella’s Cool Spot T: (+501) 614-9662. ellascoolspot.com

Renacido hace poco después del incendio intencional que arrasó con él, sigue siendo ­–como su nombre lo indica− uno de los sitios más de moda del pueblo. De martes a domingo, de 11 a 24.

Ella's Cool Spot

Outback Trails T: (+501) 605-0795. www.outbacktrails.com Cabalgatas de unas dos horas por los cambos de Kerbo Farms LTd. Llegan hasta el río Sittee. A la mañana salen a las 10.30 y por la tarde, a las 14.30. u$s 45.

Che’il Mayan Chocolate T: (+501) 637-6521. FB: Che’il Mayan Products

Visita completa a un productor de cacao, desde la plantación hasta la elaboración casera, con degustación incluida y venta de productos. “Che’il” es la palabra mopán para “maya salvaje”. Están en la zona de Stann Creek desde 2010, pero se hicieron más conocidos en 2022, cuando recibieron la visita de Kate Middleton y el príncipe William.

San Ignacio

Falling Leaves +501 824-3149. www.fallingleaveslodge.com

Falling Leaves, San Ignacio.

Un pequeño hotel regenteado por una familia local. Está ubicado al lado del sitio arqueológico de Cahal Pech. Su restaurante Obsidian sirve sabrosos platos y también tiene un pequeño spa. Las 15 habitaciones, de cuatro categorías, son todas diferentes. En el jardín hay árboles de gran porte que convocan a numerosas aves. Desde u$s 100 la doble con baño privado.

Chaa Creek T: (+1-501) 824-2037 www.chaacreek.com

Su slogan es “widly civilized” (salvajemente civilizado), y el sintagma resume parte de su historia. Nació como una granja con una pequeña habitación para huéspedes a la vera del Macal River, cuando aún no había camino. Los Fleming, sus propietarios, debían vender su mercadería en el mercado de San Ignacio bajando el río en canoa, tal como antes habían hecho los mayas.

Chaa Creek

Abrieron el primer lodge de selva del territorio en 1981, y recién en 1987 llegó la electricidad. Las mejoras continuaron, junto con las ampliaciones. En los 90 fue el turno del spa y las primeras suites en las copas de los árboles. Después construyeron una gran piscina. En 2012 compraron el terreno donde abrieron el Guava Limb Restaurant & Café y el último paso es un upgrade tan grande que ameritó un nuevo nombre. Se trata del complejo Ix Chel Luxury Villas, dos villas de dos habitaciones cada una, con aire acondicionado, infinity pool, mayordomo. Desde u$s 839 para dos, u$s 1.049 para cuatro y u$s 1.469 para seis (si se alquila la villa completa). Tarifas con desayuno, sin impuestos. En Chaa Creek, desde u$s 319 la doble. La granja de mariposas recibe de 8 a 16. u$s 10.

Running W Restaurant 18 Buena Vista Street, San Ignacio. T: (+501) 824-2034. El restaurante del San Ignacio Resort Hotel está especializado en carnes que provienen del propio “ranch”. Quienes comen afuera suelen tener el privilegio de ver los tucanes volando por los árboles del parque. Abre todos los días, de 7 a 21.30.

Guava Limb Burns Avenue, San Ignacio. www.guavalimb.com Ambiente animado, colorido, y un prestigio que tiene alcance nacional, el Guava sirve buenos platos locales, pizza, pasta, hamburguesas y algunas especialidades: Sriracha Coconut Shrimp, gado gado (un típico plato indonesio) o los wraps thai de lechuga. Buenos tragos. Martes a domingo, de 11 a 21.

La sombra de un árbol de gran porte sobre la plaza central de Xunantunich. Soledad Gil

Xunantunich El sitio está del otro lado del río Mopán. El cruce en ferry no tiene costo. Aunque las ruinas pueden visitarse de 8 a 17, el servicio de cruce termina a las 16. Entrada u$s 5.

Mayawalk Tours 19 Burns Avenue, San Ignacio. T: (+501) 824-3070. mayawalk.com Muy buena agencia para emprender las excursiones tradicionales como ATM Cave (u$s 125), Xunantunich (u$s 75), Caracol con las Rio On Pool y Rio Frio Cave (u$s 125), o el Mountain Pine Ridge (u$s 95). También van hasta Nepal.

Mountain Pine Ridge

Gaïa River Lodge gaiariverlodge.com Lodge sustentable encaramado en lo alto de las Five Sisters Fall (a las que usan como piscina natural, puesto que es la única). Son 16 habitaciones, cabanas y suites, aptos para mayores de 10 años. Forman parte de Small Luxury Hotels of the World, y son “hermanos” del hotel de playa Matachica. Excelente base para explorar el Mountain Pine Ridge, comer delicioso en su restaurante farm-to-table y dejarse mimar en su spa. Hay wifi sólo en las áreas públicas (no en las habitaciones) y no hay señal de celular. Desde u$s 169 la doble.

Kane Villas www.kanevillas.com A 28 km de San Ignacio, este complejo propone alquilar tres casas bien equipadas que comparten una amplia piscina con área parquizada y utilizarlas como base para explorar el Mountain Pine Ridge, y las Rio On Pools. Mahalo House tiene capacidad para 6, Pua Villa para 5 y Mango Villa para 4. Desde u$s 160 para un máximo de cuatro personas.

Hidden Valley Inn & Reserve T: (+501) 666-3363. hiddenvalleyinn.com Otro refugio de lujo en pleno Pine Ridge. 12 cottages inmersos en una reserva de 7200 acres. Pisos de baldosones colorados, techos de caoba y ventiladores de techo (no hay aire acondicionado) en las habitaciones, pileta, spa y un excelente restaurante, son parte de la propuesta. Se recomiendan los langostinos mariposa con salsa de trufas y arroz infusionado en lemongrass, o el pollo grillado en aceite de sésamo, con panceta, queso feta, verdes y aioli ahumado. Desde u$s 265 la doble. Consulte por planes 4x3 y 7x5.

Blancaneaux Lodge, de Francis Ford Coppola.

Blancaneaux Lodge T: (+1-866) 356-5881 www.thefamilycoppolahideaways.com/en/blancaneaux-lodge A principios de la década de 1980, Francis Ford Coppola visitó Belice, inmediatamente se enamoró del lugar y compró el abandonado Blancaneaux Lodge. Durante más de una década, el resort se utilizó como retiro familiar antes de que Francis abriera su paraíso tropical al público en 1993. Escondido en un rincón del Pine Ridge, es un resort de lujo de 20 habitaciones donde las cascadas forman piscinas color turquesa por encima del dosel de la selva. Desde u$s 359 la doble.

San Miguel Campgrounds San Miguel Line, Mountain Pineridge. T: (+501) 610-9669. Flamante y prolijísimo camping con el mejor acceso para las Big Rock Waterfalls. La tarifa (u$s 15 los adultos y u$s 7.50 los niños) incluyen provisión de madera, duchas y baños, mesas, canchas de vóley. Pet friendly.

Los imperdibles

Un viaje a Belize de unos diez días debería incluir los siguientes atractivos:

· Caracol

· Blue Hole

· ATM Cave

· Tubing en alguna cueva (Crystal u otra)

· Snorkeling en Hol Chan Marine Reserve

· Cay Caulqer

Más Info

www.travelbelize.org