Lo montaron los Francou, que llegaron de los Alpes a la Argentina a principios del siglo XX

El almacén de campo que tiene casi 120 años permanece en la misma familia y está en un pueblo tranquilo

Ana van Gelderen 12 de agosto de 2026 00:30 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Lugares

Silverio Perroud, el abuelo de Olga Perroud, figura en el libro de contabilidad del Almacén Francou como uno de los primeros clientes. Compró una hoja de sierra, tres velas y cinco kilos de maíz, según muestra Olga. Ella está casada con Roberto Francou, heredero de este almacén de 1907 que está en medio del campo, en colonia El Carmen, Villa Elisa, provincia de Entre Ríos.

La historia del lugar está contada en las vitrinas. Carolina Castagnola

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“Venimos del ducado de Saboya, de los Alpes”, resume Olga sobre el origen de sus ancestros. “Mi bisabuelo tenía 20 años cuando vino, a mediados del siglo XIX. Al igual que el resto de los colonos, tenía un contrato para venir a Corrientes, pero se les venció en altamar y los rechazaron. Entonces Urquiza, que era presidente de la Confederación, los recibió en Villa Paranacito. Dos días estuvieron en aquella zona y preguntaban por los naranjos… Venían a cultivar la tierra. De ahí navegaron hasta el puerto de Colón, donde las embarazadas y los niños quedaron un tiempo en un galpón hasta que, por intermedio de un agrimensor y un escribano que Urquiza había contratado, les asignaron tierras en San José para que se asentaran y trabajaran”, relata Olga. Sabe la historia porque se la contaban los abuelos y quedó documentada en cartas y actas.

Ambrosio Francou, bisabuelo de Roberto Francou, era militar y llegó en 1872 desde Bardonecchia, en Italia. Tuvo dos hijos, Emilio y Jorge, el padre de Antonio, fundador del almacén. Lo puso en este lugar estratégico porque muy cerca había calles de arreo y un baño de hacienda.

Olga con Silvia, una de las empleadas históricas. Carolina Castagnola

“En primera instancia, no lo hizo solo. Juan Pons era el socio capitalista que puso la plata. Alberto Bazon aportó la mercadería. Y Antonio Francou, el trabajo”, cuenta Olga mientras muestra un cuaderno de actas donde se nota cómo “el abuelo Francou” firmó más chico en el primer contrato. Dice que, a los dos años, en 1909, la sociedad se reestructuró y compró la tercera parte para quedar en igualdad de condiciones, con una firma más grande. Hasta que, en 1910, a fuerza de trabajo, quedó como único dueño. A pesar de que murió joven y dejó cuatro hijos, el almacén nunca cerró. Juana, su viuda, lo lideró durante años y desde hace 20 está en manos de la familia de Roberto.

Las mesitas afuera invitan a la charla. Carolina Castagnola

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En el año de su cumpleaños número 119, el almacén se puede visitar todos los días. Los dueños viven al lado y siempre hay alguien disponible para atender consultas, mientras entran y salen hombres de campo en busca de arroz o yerba y alguna copita de vino. En las mesadas hay quesos, salames, botones y alpargatas a la venta. Con reserva preparan picadas. Y hay vitrinas con retratos de época, mapas y más libros contables, donde aparecen otros apellidos franceses o italianos.

Datos útiles

Almacén Francou. Sirven picadas y, con reserva, platos caseros. Lunes a viernes, de 9 a 12 y 15 a 19. Fines de semana, todo el día. Calle s/n, Colonia El Carmen. T: (3447) 55-5382. IG: @almacenfrancou

Hotel Quinto Elemento. Desde 2012, funciona dentro del complejo Termas Villa Elisa, a pasos de las piletas. Son 80 habitaciones con acceso al spa y muy buen restaurante. Desde $260.000 la doble con desayuno. RN 130 Km 20, Villa Elisa. T: (3447) 50-3188. IG: @hqe_hotelquintoelemento

El Hotel Quinto Elemento es una gran opción para alojarse en Villa Elisa. Carolina Castagnola

Oficina de Turismo de Villa Elisa. Asesoran en relación a las termas y actividades en la zona. Lunes a viernes de 8 a 20; sábados de 9 a 20; y domingos de 9 a 13 y de 15 a 19. Av. Urquiza 1798, Villa Elisa. T: (3447) 48-1717. IG: @turismovillaelisa

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