El bar con cócteles de autor y cocina franco-vietnamita que se convirtió en una referencia de la noche porteña

Ser un clásico requiere tiempo, sobrevivir a las modas y conectar con las inquietudes de cada época. Algunos lo consiguen en pocos años; otros necesitan décadas y un esfuerzo titánico. A solo cinco años de su apertura, CoChinChina puede presumir de haberse convertido en un clásico contemporáneo. O, al menos, en uno de los grandes spots de la noche porteña.

Su nacimiento también coincidió con un momento particular: año 2021 en plena reapertura después de la pandemia y con las ganas acumuladas de volver a reunirse. Bajo la batuta de la bartender y propietaria Inés de los Santos, el lugar construyó una identidad sólida que combina cocina franco-vietnamita, una cuidada puesta en escena -con una gran barra y colores vibrantes que dominan el salón- y, por supuesto, coctelería de autor.

Un cóctel de coco, cilantro y lima

Ubicado en el top 26 del ranking mundial, el bar convoca a locales y muchos turistas

“CoChinChina conectó rápido porque nació en un momento muy particular. Había una necesidad muy fuerte de volver a disfrutar. Pero también creo que la propuesta se sostuvo porque desde el primer día tuvo una identidad muy clara. No era solamente un bar para tomar buenos cócteles, sino también un lugar con una energía, una cocina, una estética, una música y una forma de recibir. CoChinChina propone un viaje, pero al mismo tiempo tiene algo muy de Buenos Aires: la mezcla, la alegría, la barra llena, la noche y el encuentro” lo define Inés de los Santos.

Premiado en varias ocasiones por los rankings de 50 Best Bars, este bar fue uno de los protagonistas de la renovación de la coctelería porteña. Formó parte de una escena en plena efervescencia, impulsada por una nueva generación de bartenders que elevó el nivel de las propuestas y consolidó a la ciudad como un referente regional.

Entre las entradas aparecen un paté de hígados de ave al cognac con pimienta de Sichuan, summer rolls rellenos de langostino y mandioca crocante con coco y picante

Inés cree que la escena cambió mucho en los últimos años y que hoy la gente “sabe más sobre lo que pide”. “Cuando empecé en la coctelería, era algo mucho más de nicho. Después la escena empezó a crecer, a profesionalizarse, a tener bares con mucha identidad y equipos cada vez más preparados. La gente pregunta, compara, prueba, entiende estilos y reconoce ingredientes. Eso para mí es un cambio enorme. También hay más intercambio entre colegas, más viajes, más guest shifts, más colaboración y Buenos Aires está mucho más mirada desde afuera. Que CoChinChina forme parte de The World’s 50 Best Bars y hoy esté en el puesto 26 habla del trabajo del bar, pero también de una escena argentina y latinoamericana que está muy fuerte”, sostiene De los Santos, que también está al frente de Kōnā junto a Narda Lepes.

La exitosa bartender Inés de los Santos y equipo adentro de la barra de Cochinchina

La carta ofrece una amplia selección de cócteles de autor y versiones personales de grandes clásicos. Inés no duda en señalar cuál representa mejor el espíritu de la casa: “Elegiría ‘La vida que me merezco’ porque es uno de los cócteles más solicitados y porque resume muy bien el espíritu del bar. Es una reinterpretación de una Margarita, con tequila, ananá, limón y vainilla. Tiene una base clásica y reconocible, pero llevada a un lugar más frutado, más fresco y más lúdico. Me gusta porque tiene carácter, pero es muy fácil de tomar. El tequila le da estructura, el ananá y el limón le dan frescura, y la vainilla lo redondea con algo más goloso y amable”.

La cuidada puesta en escena, con una gran barra y colores vibrantes que dominan el salón

‘La vida que me merezco’ es uno de los cócteles más pedidos: una reinterpretación de Margarita, con tequila, ananá, limón y vainilla

En la cocina, la propuesta combina influencias francesas y vietnamitas en una carta pensada para acompañar la experiencia de la barra. Entre las entradas aparecen un paté de hígados de ave al cognac con pimienta de Sichuan, summer rolls rellenos de langostino y mandioca crocante con coco y picante. Como principal, una alternativa es el Com Tam (arroz roto, panceta de cerdo, terrina de pato, huevo frito, reducción de nuoc cham, tomates cherry y pepino). El final goloso puede ser con un cremoso de chocolate, pasta de maní, lajas de cacao y panal de caramelo.

La pintoresca boutique, en la parte exterior del bar, ofrece licores, utensilios de bar, insumos de coctelería, cristalería, libros y regalos

“Yo siempre me pregunté por qué tantos buenos bares no tenían también una buena cocina y por eso quería que la gastronomía fuera una parte importante del proyecto. La cocina franco-vietnamita nos permitió jugar con sabores, ingredientes y referencias que dialogan muy bien con la coctelería. El diseño también era fundamental. Queríamos que el lugar tuviera una escenografía, que te hiciera viajar un poco. La música, la luz, la barra, los platos y los tragos tenían que formar parte del mismo universo. Para mí CoChinChina funciona cuando todas esas capas conviven sin que se note tanto el esfuerzo. Tiene que ser lindo, rico, divertido y fluido”.