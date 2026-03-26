El coqueto hotel sobre el lago de pocas habitaciones y atendido por sus dueños

Un hotel boutique con soberbias vistas en la Península San Pedro y “buena estrella”, como el astro que inspiró su nombre

PARA LA NACION Paz García Pastormerlo Escuchar Nota

Situada a unos 65 años luz de la Tierra, Aldebarán es la estrella más brillante de la constelación de Tauro. Su diámetro es unas 44 veces mayor que el del Sol y se destaca por su color anaranjado. Como es una de las estrellas más grandes y fáciles de localizar en el cielo del hemisferio sur, Ana Bello la eligió para nombrar el hotel que tiene en la Península San Pedro, a unos 20 kilómetros del centro de Bariloche.

El hotel se encuentra en plena Península San Pedro Paula Teller

“Desde la antigüedad, los navegantes recurrieron al cielo nocturno para orientarse en sus travesías por los océanos, y Aldebarán siempre fue uno de los principales faros por su intensa luminosidad. Para mí, esa estrella es la que guía a cada visitante hacia el lugar soñado, que es el hotel”, asegura Ana. Todo comenzó hace más de 20 años con quien entonces era su marido, Ernesto Tosi.

Durante sus estadías en pequeñas posadas de Praia do Rosa (Brasil) y Villa de Leyva (Colombia), Ana empezó a fantasear con replicar un modelo similar en la Patagonia. Ya en ese momento había llegado a la conclusión de que Bariloche era su lugar en el mundo, porque había vivido varios años en esta ciudad trabajando como instructora de esquí. “El proyecto estuvo claro desde el principio: un hotel de pocas habitaciones, atendido por su dueña, sustentable y en total armonía con la naturaleza, con un toque rústico pero elegante, cálido e íntimo”, suma.

El diseño fusiona distintas texturas: piedra, madera, cemento alisado y amplios ventanales con soberbias vistas Paula Teller

Ana Bello y su madre, Sonia, diseñaron cada espacio del hotel

Aldebarán tiene hoy 10 habitaciones espaciosas con magníficas vistas al lago Nahuel Huapi y se encuentra en plena Península San Pedro. Según cuenta Ana, la elección del sitio fue el resultado de una extensa exploración que incluyó evaluar terrenos en las márgenes de los lagos Gutiérrez y Moreno. Sin embargo, ella conocía bien esa enorme península y tenía la convicción de que era el emplazamiento perfecto: “Agreste y sereno, con mucha vegetación autóctona, rodeado en cada punto cardinal por lagos y montañas”. El hotel también está alejado del ruido, aunque tiene rápido acceso a los principales atractivos de la zona.

El spa se integra al bosque que lo rodea Paula Teller

La piedra está presente en distintos sectores de la construcción Paula Teller

El diseño es una de sus características más notables. Tras definir el proyecto, Ana convocó al arquitecto Alfredo “Pino” Bello, su primo, quien había construido la casa que ella posee en Tigre, provincia de Buenos Aires. De a poco, el hotel empezó a tomar forma, fusionando distintas texturas: piedra, madera, cemento alisado y amplios ventanales.

“Hasta el último rincón fue concebido con un criterio estético que equilibra la sofisticación con la sencillez. En este sentido, el aporte de Sonia, mi madre, fue fundamental en la decoración interior del hotel”, señala Ana. Asimismo, se destaca la participación del artista barilochense Federico Marchesi, que plasmó la constelación de Tauro (con la estrella Aldebarán) en el piso del lobby.

Una de las 10 habitaciones espaciosas con magníficas vistas al lago Nahuel Huapi Paula Teller

Después de dos años de obra, con especial atención a cada detalle, Ana inauguró el hotel el 1 de enero de 2005, hizo realidad su sueño, y consiguió que los huéspedes se sientan como en casa. También el spa Aquarius y el restaurante Sirius se integran de manera armoniosa a los cálidos ambientes. El salón comedor, que ofrece vistas panorámicas de los cerros López y Campanario, puede ser disfrutado por personas que no estén alojadas allí, siempre con reserva previa.

A dos décadas de aquel sueño, Ana –que también es música y acaba de lanzar su primer disco, Vendaval– explora nuevas experiencias: “A veces me lo imagino como un piano bar, donde cada noche haya jam sessions de distintos músicos, que luego puedan quedarse a dormir en las habitaciones. Lo único que sé es que todo es posible”.

Aldebarán Loica 2327, Península San Pedro. (294) 458-6913. IG: @aldebaranexperienceresort