Pampa del Leoncito: el destino donde es posible “navegar” en un carro a vela hasta 120 km por hora

El viento domina el paisaje en este enclave que se caracteriza por su pista natural de arcilla, llamado barreal. El Barreal Blanco, como también se llama a la pampa clara con el nombre oficial de Pampa de Leoncito, es una antigua laguna ubicada a 30 km de localidad de Barreal (San Juan) , de 13 x 4 km de largo, de la que queda el lecho arcilloso y agrietado. Su cuenca cerrada y chata, y el viento conchabao que llega sin fallar a las cinco de la tarde , entre octubre y marzo, se aprovechan para navegar sin agua con un carro con vela bien al ras del suelo. El resto de año se está sujeto a la disponibilidad de viento.

El viento conchabao llega sin fallar a las cinco de la tarde, entre octubre y marzo. Sofía López Mañán

En este escenario tan liso, con resquebrajamientos en forma de perfectos pentágonos y sin un solo arbusto, se practica carrovelismo a bordo de una nave que cuenta con tres ruedas, una vela, un volante diminuto y una escota para manejar la dirección.

Aquí la actividad se practica desde fines de septiembre, o principios de octubre, hasta principios de marzo cuando corre el viento, un ingrediente indispensable. Siempre por la tardecita, cuando empieza a soplar y hasta que cae el sol.

La tierra resquebrajada de la Pampa del Leoncito. Sofía López Mañán

Para iniciarse en la navegación en tierra se hace primero una breve instrucción, y luego se navega durante dos horas a bordo de un blokart individual o doble : un carro neozelandés de última generación liviano y súper resistente con velas deportivas y con todas las medidas de seguridad, con el que se pueden alcanzar velocidades superiores a los 110 km por hora, o bien andar a 30, si se es más conservador. Una experiencia ineludible y cargada de adrenalina.

Cómo se inició el deporte en la Pampa del Leoncito

Vanesa Toro, hija de Rogelio Toro, continúa la empresa de su padre, quien fue el iniciador de este deporte en Argentina. Actualmente son varios los emprendimientos que se dedican a esta actividad en la zona.

El carrovelismo de Don Toro está pensado como un paseo apto para casi todo el mundo. Se hace en tándem, con la conducción de un experto y el viajero va a su lado. Cuando hay buen viento, se puede alcanzar una velocidad de 60 y hasta 70 km/h. Para disfrutar, solo es necesario casco, anteojos para proteger los ojos y un cuellito alto. Después hay que soltar el miedo, sostenerse con fuerza y dejarse llevar. El escenario de fondo: el cordón del Tontal y más allá la imponente cordillera sanjuanina.

Carrovelismo en la Pampa del Leoncito Juan Francisco Sánchez

Hoy el carrovelismo se practica en varias regiones de nuestro país (como Comodoro Rivadavia y el Barreal de Arauco en La Rioja), pero la “cancha” de Barreal es considerada una de las mejores. El pionero de la actividad fue el belga Johan Byttebier, que descubrió el Barreal Blanco al sobrevolarlo en 1973. Él, junto a Jaime “Gringo” De Lara, sirvieron de nexo para que Marlboro organizara aquellas recordadas carreras y publicidades de los años 80 que posicionaron al Leoncito en el mundo. Ya por entonces Rogelio Toro se había asociado con el panadero del pueblo, Roberto Ballesteros, y juntos construyeron los primeros carros a vela para competición. Más adelante, a mediados de los 90, don Toro adaptó esos carros para turismo, y dio principio a esta nueva historia.

Los carros pueden ser individuales o dobles. Sebastian Pani

Datos útiles

Cuándo ir : De octubre a marzo soplan los vientos ideales, aunque el verano es la mejor época.

Don Lisando T: (0264) 505-9122. www.donlisandro.com.ar

Don Toro WS: (264) 506-2308 IG: @Carrovelismo_don_toro

El refugio de Charlie T: (261) 589-1843.