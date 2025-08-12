El hotel escondido en el bosque patagónico que invita a sentirse en una novela de Tolkien

En Chile, muy cerca del paso Hua Hum, esta reserva de 100.000 hectáreas combina turismo con ecología

PARA LA NACION Paz García Pastormerlo Escuchar Nota

“Somos uno más en la Tierra/ y en el Universo/ ni más ni menos que las aves/ los animales, los hongos/ los lagos, los insectos/ Ni más ni menos que los peces/ las plantas, las piedras/ las flores, los planetas/ A soñar y a mirarnos hemos venido./ A escucharnos/ A comprender la luz del rayo/ y la oscuridad de las hormigas”, dice Elicura Chihuailaf en su poesía Principio de Igualdad. Las palabras toman un color distinto dispuestas en el Sendero del Poeta, con el murmullo del río Fuy de fondo. A cada paso, la exuberancia del bosque patagónico parece subrayar las frases del poeta. A pocos kilómetros del paso internacional Hua Hum, la Reserva Biológica Huilo Huilo despliega su magia natural a través de más de 100 kilómetros de sendas y conquista a los amantes de la vida al aire libre.

A pocos metros del hotel Nothofagus se ubica el Bosque de los Ciervos Jade Sívori

En la chilena Región de los Ríos, recostada sobre la frontera con Argentina, Huilo Huilo es mucho más que un destino turístico. Con 100.000 hectáreas de extensión, ese rincón del mundo cobija una magnífica biodiversidad: el aislamiento de la ecorregión valdiviana durante miles de años produjo especies animales y vegetales únicas. Aquí viven, por ejemplo, los huemules, ciervos endémicos de Sudamérica, y las ranitas de Darwin, otros habitantes exclusivos del bosque templado austral del sur de Chile y Argentina. Aquí también vive el pil-pil voqui, una planta trepadora que puede imitar el follaje de quienes la hospedan: es capaz de cambiar la morfología y las características de sus hojas, y, de este modo, aumentar hasta 10 veces su tamaño, modificando su nervadura, forma, orientación e incluso el color.

Inspirado en la vida vegetal de los bosques del sur, el hotel Reino Fungi tiene 22 habitaciones Jade Sívori

El sendero Saltos del Llallalca es uno de los trekkings autoguiados de la reserva. Demanda una caminata de una hora. Jade Sívori

Nieve en el bosque

Aunque el fuerte es el verano, la unicidad de Huilo Huilo lo vuelve un lugar que resulta atractivo en todas las épocas del año. El destino acaba de lanzar su temporada de nieve, con la inauguración del Centro de Montaña Bosque Nevado, a los pies de los volcanes Mocho y Choshuenco. El centro invernal ofrece amplios espacios de descanso para contemplar el paisaje, sendas autoguiadas en medio de la selva patagónica y paseos en moto por la montaña, así como pistas de esquí, senderos de randonnée y raquetas, y zonas para trineos y deslizadores (tubing). Pensado para disfrutar en familia, el complejo de nieve posee pistas de baja dificultad. También se pueden tomar clases de iniciación de esquí y snowboard.

El Museo de los Volcanes presenta la evolución de la energía y la formación de la Tierra desde el Big Bang Jade Sívori

Las opciones se completan con las termas del lago: aguas termales que fluyen naturalmente en el lago Pirehueico y que son llevadas a 10 tinajas de madera, hechas de antiguos troncos. Los visitantes son trasladados hasta allí en lancha desde Puerto Fuy, en una navegación de 30 minutos que permite observar las vírgenes riberas del lago y el bosque nativo que lo habita. En total, la travesía dura dos horas y media. Otra de las experiencias invernales permite ascender por la ladera del complejo volcánico Mocho Choshuenco en vehículos todoterreno. Desde un mirador ubicado a 1.290 metros de altura, los turistas contemplan la puesta de sol y disfrutan de una degustación de quesos y vinos.

Cruce en barco por el lago Pirehueico Jade Sívori

“El Centro de Montaña Bosque Nevado es nuestra puerta de entrada a estos maravillosos ecosistemas de montaña. Ofrece una serie de servicios y actividades para que visitantes de todas las edades y gustos disfruten de la nieve, el bosque y los deportes que ahí se pueden realizar”, explica el gerente general de la reserva Huilo Huilo, Javier Young. A partir del lanzamiento de esta temporada, la intención es crear la “Ruta Nieve, Termas y Bosque” en la Región de los Ríos, para dinamizar la actividad turística durante todo el año y transformar la zona que rodea el lago Panguipulli, “en el centro de deportes outdoor del sur de Chile”. El objetivo no parece descabellado, teniendo en cuenta que el proyecto de la reserva natural privada Huilo Huilo se inició en 2000 y en menos de 20 años el lugar alcanzó una cantidad de visitantes anuales similar a la de Torres del Paine: entre 2005 y 2024, pasaron de ser 4.000 a cerca de 300.000 en el año.

Cabalgatas, canopy, caminatas nocturnas, cavernas volcánicas, kayak, rafting, circuitos de mountain bike y tours astronómicos terminan de configurar las variadas propuestas de la reserva Huilo Huilo Jade Sívori

De la industria forestal al turismo

A mediados de 2004 se inauguró el primer hotel, Montaña Mágica, que hoy luce completamente cubierto de vegetación y se ha convertido en una postal emblemática del complejo. En estos años la arquitectura surrealista se completó con los hoteles Nothofagus (donde una enorme espiral hilvana las puertas de sus 55 habitaciones hasta la terraza del hotel, que hoy es un epicentro fundamental) y Reino Fungi, con aspecto de hongo y “colonizado” por 22 habitaciones. Conectados por pasarelas internas, los tres hoteles se concentran en un pequeño rincón de la reserva, sobre la ruta 203. Desde allí también parten decenas de senderos de trekking que se internan en el bosque y permiten conocer hermosos saltos, ríos y arroyos.

Cubierto de vegetación, el hotel Montaña Mágica posee nueve habitaciones inspiradas en los cuentos de hadas Jade Sívori

Alexandra Petermann, Directora de la reserva biológica Huilo Huilo Jade Sívori

El año 2004 también marcó el inicio de la Fundación Huilo Huilo, fundada por Ivonne Reifschneider. Sentada en uno de los cómodos sillones de Nothofagus, su hija Alexandra Petermann cuenta sobre la reconversión que experimentó el lugar desde 1994, cuando su papá Víctor buscó sumarse al negocio forestal que durante décadas había marcado la cultura en los alrededores de la localidad de Neltume.

La Fundación Huilo Huilo busca reintroducir el guanaco en el sur de Chile Jade Sívori

Además de advertir que el deterioro de esa industria era irreversible, la familia supo guiarse por los tres pilares que hoy enmarcan la reserva biológica: turismo sustentable, conservación y comunidad. “Buscamos proteger el patrimonio natural y cultural, además de difundir el valor del bosque y sus habitantes. Estamos convencidos de que es preciso vivir la experiencia y conocer para conservar”, afirma Alexandra. Su madre fue quien le imprimió una visión mágica a ese entorno natural. A través del trabajo con la ilustradora María Soledad Castaño, creó diversos relatos literarios vinculados con los seres mágicos del bosque (hadas, magos, espíritus y gnomos), especialmente destinados a los más chicos.

El hotel Nothofagus es el corazón del complejo arquitectónico de la reserva Jade Sívori

Hotel Nothofagus Jade Sívori

Huemul a la vista

Si bien el 85% de los visitantes son chilenos actualmente, la cercanía con la Argentina genera muy buenas expectativas. Por el paso internacional Hua Hum, hay sólo 54 kilómetros desde San Martín de los Andes y Puerto Pirehueico: allí se inicia una navegación de una hora y media en la barcaza Hua Hum hasta Puerto Fuy. Y desde ahí hasta la zona donde se concentran los hoteles de Huilo Huilo hay menos de tres kilómetros. La reserva biológica cobija 100.000 hectáreas lindantes con la frontera argentina: la proximidad no sólo es clave en términos turísticos, sino, sobre todo, de conservación ambiental. A ambos lados de la cordillera existe un corredor biológico natural que une el Parque Nacional Lanín y la reserva biológica Huilo Huilo, y que tiene al huemul como gran protagonista.

El huemul es protagonista en la reserva Jade Sívori

De hecho, a mediados de febrero pasado y luego de 30 años de ausencia, un ejemplar de huemul (una de las dos especies de ciervos nativos de los bosques andinos patagónicos) regresó al territorio del parque Lanín. Newenche –así lo bautizaron– cruzó la frontera y fue observado en los alrededores del lago Queñi, a unos 50 kilómetros al oeste de San Martín de los Andes.

Desde que cruzó a la Argentina, el macho de huemul es monitoreado por expertos chilenos y argentinos, que siguen de cerca cada paso de Newenche. Su hazaña fue posible gracias al trabajo en Huilo Huilo: inicialmente dos ejemplares de huemul fueron liberados en un gran corral de 70 hectáreas de bosque y matorral nativo. A fines de 2005 consiguieron que naciera la primera cría en un ambiente controlado. Y, en 2016, se logró otro hito, con la primera liberación dentro de la reserva, lo que implicó la reintroducción de la especie. Ese año el huemul volvió a habitar de forma silvestre en la Región de los Ríos tras 30 años de extinción en la zona.

El complejo hotelero dentro de la reserva Huilo Huilo cuenta con diversas áreas comunes, como las que se encuentran cerca del Bar Dombeyi Jade Sívori

El Portal de los Ciervos es uno de los sectores más visitados. Muy cerca se ubica el criadero de jabalíes y la cervecería Petermann Jade Sívori

Con esa experiencia como faro, en el Parque Nacional Lanín intensificaron en los últimos dos años uno de los objetivos prioritarios: la erradicación de ganado bagual (animales sin caravanas ni marcas que se volvieron salvajes). Los resultados positivos en la recuperación del ambiente en la zona del lago Queñi permitieron la llegada de Newenche. En la reserva Huilo Huilo continúan trabajando con 40 huemules que volverán a la vida silvestre. Si bien los turistas no pueden acceder a la zona recóndita donde están, sí pueden conocer el impacto que otras especies tuvieron sobre su hábitat. En el Portal de los Ciervos, por ejemplo, ubicado muy cerca de los hoteles, se pueden observar decenas de ciervos rojos: el criadero se utiliza con fines pedagógicos y se visita a través de una pasarela de 1.500 metros de longitud, a tres metros de altura.

El Museo de los Volcanes presenta la evolución de la energía y la formación de la Tierra desde el Big Bang Jade Sívori

El Museo de los Volcanes presenta la evolución de la energía y la formación de la Tierra desde el Big Bang Jade Sívori

En esa área también hay un criadero de jabalíes y un museo (Rakin Mapu o De los Volcanes), que está construido en la entrada de un túnel que se introduce en el cerro. El túnel fue hecho en la década de 1970 para evaluar la posible creación de una central hidroeléctrica. En la actualidad se pueden ver las diferentes secuencias de las cenizas y flujos volcánicos de la zona.

Cabalgatas, canopy, caminatas nocturnas, cavernas volcánicas, kayak, rafting, circuitos de mountain bike y tours astronómicos terminan de configurar las variadas propuestas de la reserva Huilo Huilo. El lugar busca generar una experiencia de turismo acorde con las diferentes estaciones del año. “Queremos que la personas conozcan, valoren y cuiden este bosque único en verano, otoño, invierno y primavera”, cierra Young.

Cabalgatas, canopy, caminatas nocturnas, cavernas volcánicas, kayak, rafting, circuitos de mountain bike y tours astronómicos terminan de configurar las variadas propuestas de la reserva Huilo Huilo Jade Sívori

Datos útiles

Cómo llegar

T: +56 9 4277-3450. reservashuahum@huilohuilo.com

Viaja todos los días de Puerto Fuy a Puerto Pirehueico, ida y vuelta. Lunes y viernes sale de Pirehueico a las 9, 14 y 19; martes, miércoles, jueves, sábados y domingos, a las 12 y 16. $1.500 adultos. Niños menores de 7, gratis. Autos y camionetas: $27.500.

T: +56 63267-2020.

Alojamiento en Hotel Nothofagus, Reino Fungi y Montaña Mágica. Habitación estándar para dos en programa desayuno:

• En temporada alta (del 16 de junio al 20 de julio, del 14 al 17 de agosto, del 15 al 21 de septiembre, del 30 de octubre al 2 de noviembre, del 5 al 8 de diciembre, y del 20 de diciembre al 28 de febrero 2026): u$s 400.

• En temporada baja: u$s 325.

En invierno, las salidas al Centro de Montaña Bosque Nevado están programadas y siguen horarios establecidos con distintas alternativas. En caso de contar con un vehículo 4x4 propio, se podrá acceder por un valor de 10.000 pesos chilenos por persona.

turismohuilohuilo.com