El parque nacional que fue estancia ganadera y recibe niños en edad escolar todo el año

Tiene múltiples senderos, muy buenas instalaciones y circuitos para hacer en bici Ana van Gelderen 30 de agosto de 2026 00:30 5 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Lugares

Altísimas y estoicas, las palmeras yatay son las que mandan en el PN El Palmar, sobre la RN 14 y al sur de Ubajay, en Entre Ríos. Encarnan una dinastía que llega a los 300 años, aunque cueste su reproducción. Abocados a cuidarlas y propagarlas están Luis Rojas, Emiliano Francisconi e Iván Planté, guardaparques de esta área protegida de 8213 hectáreas que fue estancia ganadera y propiedad de Samuel Sáenz Valiente. Creado en 1966, el parque vela por el palmar, pero también por su pastizal.

La Butia yatay es una especie ignífuga que tiene una única yema de crecimiento. Hace hojas una vez al año y eso permite calcular su edad. Crece en suelos arenosos formando agrupaciones más o menos densas y puede medir hasta 18 metros de altura. En sus troncos y copas se refugian y nidifican muchas aves como carpinteros, cotorras y halconcitos colorados. Entre enero y marzo produce un fruto anaranjado, el yatay, que es carnoso, de sabor agridulce. Se usa en gastronomía, pero además es gran alimento para cotorras, ñandúes, zorros y corzuelas, entre otros animales. Además, la palmera yatay tiene una particularidad: puede ir decumbiendo. Es decir, se apoya y cae lentamente antes de morir.

publicidad

publicidad

Luis Rojas y Emiliano Francisconi son guardaparques de El Palmar. Carolina Castagnola

El parque recibe visitantes sobre la RN 14, en Entre Ríos. Carolina Castagnola

Junto al Centro de Visitantes (antiguas caballerizas) hay un vivero de plantas nativas donde hacen ensayos experimentales para ayudarlas a germinar. Mientras que en el campo tardan entre tres y 15 años, aquí lo hacen en seis meses si utilizan el sistema de cama caliente, bancos cubiertos con una tela, y en tres si recurren a incubadoras, el método más promisorio.

El pastizal, por su parte, es tupido y alberga una gran biodiversidad. Luis y Emiliano saben apreciar esa riqueza poco evidente, allí donde otros solo ven yuyos. Un cartel informa que en una superficie de un metro por 25 centímetros puede haber unas 30 especies diferentes. Además, en las zonas más bajas del pastizal se forman humedales temporarios que convocan garzas, jacanas, teros, lagartos overos y tortugas acuáticas. Y en las riberas de los cursos de agua hay corzuelas pardas, aguará popés, carpinchos y lobitos de río. Si hablamos de aves, en el parque hay alrededor de 270 especies registradas.

Cada tanto se ven carpinchos. Carolina Castagnola

publicidad

publicidad

Los guardaparques reciben su sombrero junto con el diploma, al recibirse. Carolina Castagnola

Desde el Mirador La Glorieta se disfruta la vista del palmar. Carolina Castagnola

En camioneta se puede llegar hasta el mirador La Glorieta, famoso por sus atardeceres, y disfrutar de una vista panorámica del parque, que bien merece dedicarle dos días, a pie, en auto y en bici. Para recorrerlo en bicicleta, Néstor Rivas, de Ciclo Palmar Aventura, ofrece un muy buen circuito para conectar con el entorno.

Cerca del área administrativa se pueden ver una de las tantas vizcacheras del parque. Son las madrigueras donde se agrupan para vivir las vizcachas, especie emblema que figura en el logo del parque. Es un roedor grande de cuerpo robusto, con patas delanteras cortas y cuatro dedos con uñas gruesas para cavar. Las patas posteriores son largas y fuertes. Con el crepúsculo, suelen salir a pastar en zonas abiertas.

El parque recibe visitantes sobre la RN 14, en Entre Ríos. Carolina Castagnola

publicidad

publicidad

La palmera yatay que conserva el área protegida. Carolina Castagnola

Por su distancia con Capital Federal (y con otras partes del país), El Palmar está entre los sitios más elegidos para viajes de estudios y por su gran tradición educativa ganó fama. Tiene más de 12 km de recorrido ideales para la interpretación del terreno y la observación de fauna y flora. Cada sendero cuenta con áreas de descanso que tienen mesas y bancos. Los senderos son:

La Portada (600 metros). Es palmar y pastizal, culminando en un mirador con vistas hacia un bajo inundable.

Yatay ( 500 metros) . Conduce al mirador La Glorieta, atravesando un denso bosque de palmeras con especies de monte y selva.

La Glorieta ( 900 metros) . Desde el mirador, este sendero desciende hacia el arroyo El Palmar, pasando por la selva ribereña y llegando a una pequeña cascada. El circuito continúa a lo largo del arroyo, entre pastizales y palmares.

Tres Cruces ( 500 metros). Parte del camino principal y relata la historia de los enfrentamientos entre unitarios y federales, enmarcados en el paisaje natural del Parque.

El Pastizal (4.2 km). Es el más largo. Comienza en el mirador del arroyo El Palmar y recorre el extenso terreno, llegando hasta la costa del arroyo.

De la Selva (3,5 km). Desde la playa, atraviesa la selva ribereña con miradores naturales hacia el río Uruguay. Cuenta con registro obligatorio en el Centro de Visitantes.

Arroyo El Palmar ( 350 metros) . Inicia en el mirador y termina en la costa del arroyo, pasando por un área despejada que ofrece vistas panorámicas del paisaje.

El Mollar ( 1.4 km) . Junto al camping, muestra la invasión de especies vegetales exóticas y las labores que se realizan para la conservación del entorno.

Casco de Estancia ( 400 metros). Comienza en el Centro de Visitantes, permitiendo explorar antiguos edificios y jardines que reflejan la vida en la época de la estancia.

La Calera del Palmar (1 km). Va desde la Intendencia al sitio histórico a través de la selva en galería.

El palmar conmueve por su inmensidad. Carolina Castagnola

Néstor Rivas coordina salidas en bici con Ciclo Palmar Aventura. Carolina Castagnola

El parque tiene zonas de humedal y el chiflón, entre sus aves. Carolina Castagnola

publicidad

publicidad

Datos útiles

PN El Palmar. Son 12 km de senderos para hacer observación de flora y fauna. Se hace en solitario o con guías habilitados. Todos los días, de 8 a 18 hs. RN 14 Km 198, Ubajay. T: (3447) 51-7234. IG: @parquenacionalelpalmaroficial