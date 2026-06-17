El petit hotel de 120 años que perteneció a la familia de Belgrano y hoy aloja un café de especialidad

Un día, Ariel Traverso sintió que necesitaba expandir su agencia de publicidad, A-Train, y se animó a mudarse a un petit hotel de Recoleta que perteneció a descendientes de Manuel Belgrano. Alguna vez, el edificio fue muy coqueto, pero estaba abandonado desde hacía varios años y había que restaurarlo y ponerle mucho amor. Se encargó de esa misión y, desde agosto pasado, todos pueden disfrutar de la propiedad histórica en Estación 392, un café de especialidad inspirado en una estación de tren. Además, allí también funcionan su agencia de publicidad, la plataforma Expertos-Online.com y una sala de grabación para podcast y streaming.

El café, en la planta baja del edificio, tiene una galería exterior sobre la calle Arenales

Esta antigua casona de tres pisos data de 1907 y, aunque se desconoce quién fue el responsable de esta auténtica joya de estilo francés, se sabe que perteneció a la familia de Manuel Belgrano.

Ubicada en Arenales 2016, en el límite entre Recoleta y Barrio Norte, conserva pisos dameros originales y otros de madera y granito, mármoles, carpinterías de cedro, herrería artesanal, molduras, mampostería, escaleras y hasta un pequeño ascensor de madera. Se dice que fue la casa de una “querida” de un pariente de Manuel Belgrano, quien tenía a su esposa e hijos viviendo en una casa gemela ubicada a pocos metros del lugar. También fue residencia familiar durante varios años y, en las últimas décadas, funcionaron allí las oficinas de una prepaga (Omint), además del atelier de la diseñadora Verónica de la Canal.

La arcada de la entrada es la misma de hace más de un siglo, ya que por allí entraban los carruajes que dejaban a la familia a los pies de la escalera

La casona estaba abandonada desde hacía cinco años cuando la encontró Ariel Traverso. El edificio tenía humedad, problemas de gas y fallas estructurales, por lo que necesitó una puesta en valor integral a cargo del arquitecto Nicolás Guglielmero.

La idea era conservar todo lo posible de este petit hotel de arquitectura de inspiración europea, con detalles coloniales, estilo que estaba de moda a principios del siglo XX. Por entonces, Buenos Aires construía su identidad mirando a Europa y, por supuesto, todos los materiales se importaban de diferentes ciudades del viejo continente. Así, las familias patricias les daban a sus residencias el sello de la Belle Époque, con fachadas simétricas, escaleras de mármol y pisos de mosaico italianos.

En Estación 392 sirven 19 tipos de café incluyendo el kopi luwak, una rareza que no se consigue fácilmente en otro lugar de América Latina, cuyo precio es de 52 dólares la taza

Esta antigua casona de tres pisos data de 1907 y perteneció a la familia de Manuel Belgrano @lucas valerga ph

Los registros históricos dan fe de que perteneció a un integrante de la familia Belgrano, descendiente del creador de la bandera. Durante la restauración se encontraron cartas y documentos de la época. Además, se descubrieron pequeñas habitaciones que habían permanecido selladas y abandonadas durante décadas. Poco se sabe de los secretos que guardaron, aunque casi todas son muy pequeñas y están en la parte trasera de la casa, donde también hay una escalera muy estrecha, de apenas 50 centímetros de ancho, que une los tres pisos. Todo ese era el sector del servicio doméstico: allí trabajaban y dormían.

Ariel Traverso el artífice de la reconversión del petit hotel @lucas valerga ph

La escalera principal, en cambio, es imponente: de mármol, con verjas de hierro fundido, todo original. También se logró rescatar el ascensor, de madera y muy pequeño, que comunica los tres pisos. Uno de los baños, también de dimensiones reducidas, conserva la bacha, los apliques de porcelana en los toalleros y los grifos de bronce, tan bien conservados que todavía se aprecian sus diseños, relieves y texturas.

Las habitaciones principales cuentan con chimeneas que hoy están en desuso, pero se conservan en perfecto estado. La fachada de la casona también fue restaurada íntegramente; solo se amplió una ventana para darle más luz al café de especialidad.

La elección del nombre es un homenaje a su abuelo Néstor, maquinista del tren que recorría el tramo Retiro-Rosario @lucas valerga ph

La arcada de la entrada es la misma de hace más de un siglo, ya que por allí entraban los carruajes que dejaban a la familia a los pies de la escalera. Una de las grandes atracciones del lugar son los vitrales originales que adornan cada uno de los pisos y también el techo.

La restauración

La restauración implicó reconstruir más del 70% del inmueble, conservando elementos originales: mármoles, grabados, detalles arquitectónicos históricos y la estructura general del petit hotel. La idea de Traverso fue mudar su agencia, pero también arriesgarse a una nueva aventura: abrir un café de especialidad, aunque nunca había incursionado en gastronomía.

En la restauración se conservaron pisos de madera originales, mármoles, carpinterías de cedro, herrería artesanal, molduras, mampostería, escaleras y hasta un pequeño ascensor de madera

La elección del nombre -Estación 392- tiene que ver con una historia familiar y recuerdos que lo transportan a su niñez, cuando acompañaba a su abuelo Néstor, maquinista del tren que recorría el tramo Retiro-Rosario. “Al principio no entendía por qué mi deseo era ese, pero con el tiempo me di cuenta de que funcionaba la teoría de ‘connecting the dots’ (conectar los puntos). Uno no sabe por qué hace las cosas y, a veces, parece que no tienen sentido pero, cuando mirás hacia atrás, entendés todo. Ahí me cayó la ficha de que mi abuelo era ferroviario. Mi agencia se llama A-Train porque me gustan los trenes y hasta tengo uno tatuado. Muchas veces viajaba en tren con mi abuelo y recuerdo haber dormido allí cuando el tren no podía continuar porque se había caído alguna rama sobre los rieles. Entre todos los pasajeros sacaban comida y se ponían a cocinar lo que había, y se charlaba hasta que llegara alguien a ayudar. En noviembre de 2024 cerró la estación de Pehuajó y me acordé de que mi abuela me cantaba ‘Manuelita la tortuga’, de María Elena Walsh. Esa era la estación 392, porque las conocemos por el nombre del pueblo, pero en realidad los ferroviarios las identifican por números. Este año también vamos a abrir la Estación 393, en Cerviño y Lafinur, en julio, y la 394, frente al viejo Tiro Federal, en septiembre”, detalla Traverso.

La coctelería es otro de los puntos fuertes de Estación 392

Cartas secretas

El trabajo del arquitecto Guglielmero fue arduo, y fue él quien descubrió una pequeña habitación bloqueada que contenía documentos y cartas de los descendientes de Manuel Belgrano entre trastos viejos y polvo acumulado durante casi un siglo. Ese espacio, hoy en desuso, todavía conserva el empapelado original, de colores claros y con pequeñas flores rosas.

Además del café de especialidad inspirado en una estación de tren, también funcionan en el edificio una agencia de publicidad y una sala de grabación para podcast y streaming

“Quisimos que lo declararan patrimonio histórico o algo por el estilo, y vinieron personas del área de Cultura, pero no contamos con toda la documentación necesaria. Es una pena. Nos enteramos de que este petit hotel era de una amante de un pariente de Belgrano que tenía a su familia viviendo a la vuelta, en Riobamba y Arenales. Ese edificio ahora pertenece a la Universidad de San Andrés, que hizo algunas reformas, pero se puede ver claramente que era igual a este en cuanto al estilo y a los materiales, aunque más grande. Allí vivían la esposa y los hijos, y a unos metros, la amante”, cuenta.

Estación 392 se convirtió en punto de encuentro en el barrio de Recoleta @lucas valerga ph

También aclara que “tratamos de mantener todo original y completamos lo que faltaba con el material más parecido que encontramos. Hicimos nueva toda la instalación de gas y agua, porque había mucha humedad. Y logramos no intervenir el piso damero ni los demás. Los vitrales están en perfecto estado y son hermosos, lo mismo que los laminados de oro. También tuvimos que colocar seis vigas enormes de hierro porque la escalera no estaba del todo firme, y toda la estructura del edificio se sostiene sobre ella”, explica.

El café más caro del mundo

Estación 392 sirve granos provenientes de los cuatro orígenes más valorados del mundo. Entre sus especialidades figura el café más caro del mundo, una rareza que no se consigue fácilmente en otro lugar de América Latina. Se trata del kopi luwak, cuyo precio es de 52 US$ la taza (el kilo supera los 1000 US$).

Entre los 19 tipos de café del menú hay saborizados, más dulces o más amargos, suaves o intensos

Su valor no se debe a una cosecha tradicional, sino a su exótico proceso de elaboración. El café proviene de Indonesia y se obtiene a partir de granos ingeridos, parcialmente digeridos y luego excretados por la civeta de las palmeras (un pequeño mamífero). Durante la digestión, las enzimas del animal penetran en los granos, alterando sus proteínas, lo que elimina el amargor tradicional y le otorga un sabor suave, achocolatado y con cuerpo. Luego, las heces se recolectan, los granos se lavan minuciosamente, se descascaran y se tuestan a altas temperaturas para garantizar su higiene.

Además, ofrecen 19 tipos de café: saborizados, más dulces o más amargos, suaves o intensos. Para todos los gustos. La originalidad es disfrutar de un café en una casona de 1907 que perteneció a un descendiente de Manuel Belgrano.

Estación 392

Arenales 2016, Recoleta. Todos los días de 8 a 20.