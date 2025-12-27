El primer hotel boutique de lujo entre viñedos renace como eslabón de una prestigiosa cadena

En el corazón de Luján de Cuyo, rodeado por los viñedos de Alto Agrelo y con vistas a la cordillera de los Andes, el espléndido resort pone foco en los detalles y las experiencias a medida

LA NACION Cintia Colangelo Escuchar Nota

Cabalgata al atardecer entre viñedos Maira García

En plena transformación, se trata de uno de los primeros hoteles del mundo construidos dentro de una bodega —inaugurado en 2005 como Cavas Wine Lodge– que inicia un nuevo capítulo como eslabón de la cadena Awasi, con una forma de hospitalidad única.

Ahora, bajo un concepto fully hosted, todas las comidas, bebidas, traslados y experiencias están incluidas en la estadía, tal como sucede en los Awasi pioneros en Chile (San Pedro de Atacama y Torres del Paine), en el de Iguazú y en el nuevo de Santa Catarina (antes Ponta dos Ganchos, en Governador Celso Ramos).

Todas las villas tienen terraza privada con chimenea y vista a las montañas Maira García

Una de las 17 habitaciones, ambientadas en tonos rústicos y cálidos Maira García

Además de dormir en una de sus 17 villas, con piscinas privadas y terrazas con chimenea, la vida en el lodge es una sucesión de placeres. Rituales de spa con vino, clases de cocina criolla, paseos a caballo o en bicis eléctricas entre viñedos y visitas a bodegas en versión vip con degustaciones guiadas por sommeliers (la de Viña Cobos, por ejemplo, se hace en exclusiva al lado de la colección privada de Paul Hobbs) son algunas de las experiencias a la carta.

La pileta del hotel, aliada de los días de calor Maira García

Cóctel de la casa antes de cenar Maira García

El menú, a cargo del chef Hernán Zavaleta, cambia todos los días y abunda en vegetales de la propia huerta Maira García

En plan más aventurero, proponen trekkings al Aconcagua y al Mirador del Cóndor. Todo esto lo hacen saber desde el check-in, cuando los guías que acompañarán la estadía (hay una camioneta a disposición de cada habitación) despliegan mapas y muestran todo el menú de actividades para diseñarlas a la medida de cada huésped.

Los tratamientos de vinoterapia figuran entre los destacados del spa Maira García

La clase de cocina criolla mendocina es una de las experiencias que ofrece el resort Maira García

Las comidas, con la garantía Relais & Châteaux, realzan los productos locales de calidad, desde carnes y pastas artesanales hasta vegetales de la propia huerta, a cargo del chef Hernán Zavaleta. Se puede elegir entre un menú de dos o tres pasos, que cambia todos los días, o un menú all day, que contempla opciones más livianas. Para el desayuno ofrecen varias versiones de huevos –incluidos unos muy logrados benedictinos–, french toast, blinis con trucha curada y crêpes con jugos detox de frutas.

La alta gastronomía de Awasi Mendoza Maira García

Spoiler alert: el último día de la estadía, cuando cae el sol, preparan una picada con espumante en la terraza de cada villa, decorada con mantas, velas, hojas de viña y rosas frescas. Un broche de oro a la altura de Awasi.

La previa del almuerzo en la galería del restaurante Maira García

Datos útiles

Awasi Mendoza

Costaflores s/n, Luján de Cuyo.

T: (0261) 533-5205.

IG: @awasimendoza

La doble, desde u$s 1.710 por día, con pensión completa: todas las comidas, bebidas (también alcohólicas), una excursión de día completo o dos cortas por día a elección, con un guía y una camioneta por habitación. Sólo bed and breakfast, desde u$s 975 la doble. Todas las tarifas son válidas hasta marzo de 2026, con estadía mínima de dos noches.