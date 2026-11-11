El pueblo de origen alemán que tiene una cooperativa y exporta yerba mate al mundo entero

Al norte de Corrientes y cerca del límite con Misiones, fue fundado en mayo de 1924

Colonia Liebig está a 38 kilómetros de Virasoro, en Corrientes. Se llama igual que Liebig, en Entre Ríos, por una compañía de capitales ingleses que tenía un frigorífico cerca de Colón y aquí montó una estancia ganadera. El pueblo fue fundado el 29 de mayo de 1924 por un grupo de 50 familias de alemanes que llegaron de Karlsruhe, sudoeste de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Me entero mucho de esto de boca de Gustavo Quatrin, gerente de Cooperativa Liebig, empresa que montaron dos años después, el 19 de diciembre de 1926. Y otro tanto gracias a Cristina Siwicieki, a cargo de las visitas guiadas a la yerbatera.

La plaza de Liebig con un mural que pone en valor su historia. Carolina Castagnola

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Transporte de yerba por las calles de Liebig. Carolina Castagnola

Empaquetado de yerba y te en Cooperativa Liebig. Carolina Castagnola

“Aquella primera generación de inmigrantes producía hoja verde, secaba la yerba y se la vendía a Las Marías. La segunda armó el molino en 1979 y nos convirtió en una compañía líder de la región. Mientras que la tercera posicionó nuestra yerba en todo el país”, analiza Quatrin antes de que vayamos a visitar la fábrica.

Playadito, la yerba que le da fama al pueblo, se llama así por las playadas –zonas planas– de la región y salió al mercado a fines de la década de 1970. “Hoy todo el país es exigente con el mate, pero el mesopotámico lo fue siempre. Lo bebe sin azúcar ni hierbas, por eso quiere una yerba suave y que caiga bien”, comenta Quatrin. Y aclara que ser cooperativa no tiene nada que ver con tener beneficios impositivos. “Los fundadores recurrieron a este formato jurídico porque eran muchos y semejantes. Los socios, que son 135, tienen la misma mayoría societaria, confianza recíproca y cultura del trabajo colectivo”, agrega.

Liebig es un pueblo tranquilo. Carolina Castagnola

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Iglesia ucraniana en Liebig. Carolina Castagnola

Mural el honor al mate en el norte de Corrientes. Carolina Castagnola

En la fábrica, el sector de yerba canchada tiene 50 millones de kilos estacionados entre 9 meses y dos años. No accedemos al área de molienda, pero sí a la de envasado y paletizado, que funciona todos los días, las 24 horas, en turnos rotativos. “Envasamos un promedio de 300.000 kilos por día. Todo ya está pedido. Queremos que llegue recién elaborado”, apunta Cristina.

Tienen varias máquinas, como una alemana que hace 80 paquetes de medio kilo por minuto. Los bloques de yerba corren por cintas y no se chocan, porque un sensor rojo indica cuándo pasa cada uno. De ahí, a un camión y a los distintos puntos de venta del país. O a los pallets más altos y al contenedor, para que la yerba correntina se posicione en Israel, acompañe a algún polista en Londres y aplaque la nostalgia de los emigrados en Madrid.

Liebig es un pueblo con iglesias muy bonitas. Carolina Castagnola

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En Liebig la yerba es protagonista. Carolina Castagnola

El primer envase de la yerba mate Playadito. Carolina Castagnola

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