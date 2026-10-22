El pueblo que se fundó tres veces, expone altares en las calles y está sobre los esteros del Iberá

Al norte de Corrientes, a Loreto se puede llegar en dos horas y media desde la capital, por la RN 12 y luego por la RN 118. Nosotras nos alojamos en una posada encantadora, que se llama Iberá Birding Lodge y está manejada por Horacio Matarasso, que es biólogo y observador de aves. Poco antes del mediodía, nos espera con la mesa puesta en la galería de la posada y nos sirve platos netamente correntinos: mbeyú (tortilla de mandioca y queso), chipá guazú (pastel de choclo, cebolla y queso) y yopará (guiso con carne, verduras o “lo que haya”).

El hide está junto a una laguna que por la mañana y al atardecer se llena de aves. Carolina Castagnola

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Mural que recuerda la historia de las fundaciones de Loreto. Carolina Castagnola

Yopará y chipá guazú: comidas típicas de corrientes. Carolina Castagnola

Horacio Matarasso es un apasionado de las aves. Carolina Castagnola

Con quince años de experiencia trayendo gente a ver aves a Iberá, hace tres abrió este pequeño lodge que está en proceso de ampliación. Asegura que el portal San Antonio, que está a 15 kilómetros de la posada, es el mejor por las características del ambiente. De hecho, tiene registro de 246 especies de aves en las siete hectáreas de su propiedad, que combina bosque húmedo chaqueño con humedal y pastizal. Un combo infalible para que las aves se alimenten, se reproduzcan y descansen.

Apenas como muestra, un celestino y un brasita de fuego se dejan ver mientras almorzamos. Después caminamos juntos hasta un hide que nombró en honor a Tito Narosky, coautor de la guía de avistaje que es la biblia de los ornitólogos. En base a un registro que Horacio hizo hace unos años, deducimos que entre los más frecuentes de la región están el chajá (Chauna torquata), la garza bruja (Nycticorax nycticorax), la garcita azulada (Butorides striata), la garcita bueyera (Bubulcus ibis), la garza mora (Ardea cocoi), la garza blanca (Ardea alba), el chiflón (Syrigma sibilatrix), la garcita blanca (Egretta thula), el cuervillo de cañada (Plegadis chihi) y el cuervillo cara pelada (Phimosus infuscatus). Mientras que las más difíciles de ver son el águila coronada (Buteogallus coronatus), el águila pescadora (Pandion haliaetus) y el aguilucho alas largas (Geranoaetus albicaudatus).

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Por la tarde vamos al centro, donde me encuentro con Miguel Ojeda, guía de esta localidad donde los palos de agua proliferan y hay una decena de viveros con precios convenientes. “Loreto tiene tres fundaciones. La misión de Nuestra Señora de Loreto se creó hacia 1610 en la región del Guayrá, más allá de las cataratas del Iguazú, por los sacerdotes jesuitas italianos José Cataldino y Simón Maceta”, relata el guía, mientras caminamos por las calles arenosas.

Imagen de San Blas que data del siglo XVII. Carolina Castagnola

El desayuno de Iberá Birding Lodge. Carolina Castagnola

Celestino junto al lodge. Carolina Castagnola

Inmersión entre las cañas de Iberá Birding Lodge. Carolina Castagnola

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“Por los continuos ataques de los bandeirantes –expedicionarios armados que bajaban desde Brasil–, el padre Antonio Ruiz de Montoya condujo en 1631 el éxodo de unas 12.000 personas hacia la actual Misiones; en 1632 los sobrevivientes llegaron al arroyo Yabebirí. Durante más de un siglo sostuvieron la misión, donde funcionó la primera imprenta construida en Sudamérica y hubo una gran difusión de la cultura jesuítico-guaraní. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús de los dominios españoles, en 1767, la misión quedó bajo otras administraciones. Luego, con los conflictos de comienzos del siglo XIX, grupos de guaraníes misioneros bajaron más al sur y, en 1817, llegaron a la zona del actual Loreto correntino”, semana Ojeda, que es un apasionado por la historia de la localidad.

“Loreto fue uno de los últimos pueblos creados con cabildo, plaza de armas, iglesia y cementerio. Como escribe el poeta Pedro de Armengol Alegre, los vecinos venían con sus imágenes en andas”, relata el guía junto a una cruz jesuítica. Estamos en la intersección de San Martín y Mitre, donde ya no queda nada de aquel entonces; todo era de barro y paja.

La calma de Loreto a la hora de la siesta. Carolina Castagnola

La virgen de La Candelaria en el altar de la familia Ariyú. Carolina Castagnola

Muy buena cestería a cargo de Rodolfo Hubert. Carolina Castagnola

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En Loreto se baila el gato y la chacarera. Carolina Castagnola

Zona de difícil acceso por los esteros, lagunas y bañados, Loreto era puesto de una estancia ganadera. Lo que hoy es Museo de Arte Sacro –con tallas del siglo XVII–, fue la segunda iglesia de la localidad. De la primera tampoco quedó nada. La actual Parroquia Nuestra Señora de Loreto se levantó en la década del 60 y quedó inconclusa. Tiene la imagen original de la virgen que le da nombre y que vino desde la Guayrá. Está frente a la plaza Antonio María Aponte, junto a una calle donde hoy hay un grupo de danza infantil bailando el gato y la chacarera.

El pueblo, de unos 3600 habitantes, se nutrió de los descendientes de aquellos guaraníes, criollos y mulatos que se trasladaron, y de los “gringos” que fueron llegando. Lo singular es que en sus casas tienen altares y capillas, como la que cuida Rodolfo Hubert, de la familia Ariyú, dedicada a la Virgen de la Candelaria. Otra, de muchísimo valor, es la que custodia Blanca Chapay, cuyo ancestro fue el cacique Blas Chapay, que tocaba el violín y rezaba el rosario en guaraní durante el último traslado. Conserva una imagen de San Blas, otra de la Inmaculada Concepción y una puerta del sagrario de la iglesia Corpus Christi de Misiones, que data del siglo XVII.

En el Museo de Arte Sacro, imagen del San Miguel Arcángel del siglo XVII. Carolina Castagnola

Rodolfo Hubert, custodio de la capilla de los Ariyú. Carolina Castagnola

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Plantas carnívoras en Jurassic Plant. Carolina Castagnola

Por la noche vamos a Jurassic Plant, una propuesta bien especial. La creó Federico Ezequiel Parrilli y se trata de un jardín botánico especializado en plantas carnívoras pionero en Latinoamérica. Licenciado en Gestión Ambiental, investigador y divulgador, lleva casi 20 años dedicado al tema y comparte lo que sabe con pasión. Su colección reúne más de 40 variedades de plantas carnívoras, entre ejemplares nativos del Iberá y especies de distintas regiones del mundo, como Canadá, Estados Unidos y el Sudeste Asiático. El recorrido guiado dura alrededor de una hora y media y nos permite conocer los particulares mecanismos de captura y alimentación de estas plantas. Se hace cuando bajó el sol, para apreciar mejor cómo funcionan las plantas.

Datos útiles

Iberá Birding Lodge Del observador de aves Horacio Matarasso, son dos habitaciones dobles con baño privado, una entrada común y lugar para desayunar en la galería. Sobre un predio de siete hectáreas, propone conexión con la naturaleza y está muy bien atendido. Desde $128.000 la doble con desayuno. RN 118 Km 172. T: (11) 6128-3667. IG: @ibera.birding

Habitación doble en Iberá Birding Lodge. Carolina Castagnola

Oficina de Turismo de Loreto Miguel Ojeda es guía y sabe mucho de la historia de la localidad. 25 de Mayo y 9 de Julio. T: (3781) 49-3348. IG: direccion.turismoloreto

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Museo de Arte Sacro A cargo de Lidia López, expone tallas del siglo XVII. De martes a domingos de 8 a 12 y de 15 a 18. Gratis. Tomás Ubeda y 9 de Julio. IG: @museosacroloreto

Aura Botánica De Nicolás Gabín y Kevin Vergara, gran vivero que hace envíos a todo el país de plantas a raíz desnuda. Julián González 210. IG: @aurabotanicaarg

Jurassic Plant Con reserva, de viernes a domingo, a las 20.30 hs. Desde $20.000 por persona. San Martín s/n. T: (11) 5369-3232. IG: @jurassicplant.arg

Comedor Doña Icha Minutas y platos caseros. Martes a domingos, de 11 a 15 y de 19 a medianoche. Paraguay y Salta. T: (379) 470-5009.

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