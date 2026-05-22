El pueblo “slow” ideal para visitar un fin de semana y hacer vida campestre

Capilla del Señor, cabecera del partido de Exaltación de la Cruz, ubicada a 85 km de la ciudad de Buenos Aires, es un pueblo orgulloso de su estilo de vida “slow”. Su población no llega a las doce mil almas que viven en el casco histórico de apenas 16 manzanas y en los barrios aledaños, entre vacas y caballos. En los cordones del pueblo aún se ven las argollas de hierro para atar el caballo y los capilleros de hoy dejan la bicicleta sin candado, signo de la tranquilidad de la que disfrutan.

Estación de Capilla del Señor Mario Cherrutti

Dos siglos atrás, Capilla fue uno de los enclaves irlandeses más importantes del país: 43.000 colonos criaban medio millón de ovejas en estas tierras. Hoy las marcas de aquel pasado se ven en los nombres de las calles como Padre Anthony Fahy, en los apellidos de los vecinos, en el cementerio con lápidas antiguas escritas en inglés y en la iglesia donde uno de los pórticos está dedicado al patrono irlandés San Patricio y donde están enterrados dos capellanes irlandeses que daban misa en inglés.

En la periferia hay grandes haras como el de los Werthein, prestigiosas escuelas de paisajismo como La Colección de Nicolás Heinen y La Teófila de Guillermo Benítez Cruz, barrios cerrados de chacras y espacios para eventos como PK o el Haras El Dok donde se casaron Montaner Jr, Jorge Lanata y Nicole Neumann. También hay espacios dedicados a retiros de yoga y actividades holísticas como Lily Bee Ecohome y Reserva+Arte.

Pulpería histórica de Capilla del Señor Mario Cherrutti

La iglesia de estilo ecléctico de Capilla del Señor Mario Cherrutti

De todo como en botica

Lorena Peñalba está orgullosa de RAD, el local de arte y decoración que funciona en una casa antigua, a media cuadra de la plaza. En los distintos ambientes hay juegos de comedor, obras de arte, un sillón de Indonesia, sombreros, vajilla, fuentes de vidrio soplado, fotografía, esculturas de aluminio pulido que recuerdan la osamenta campera, todas piezas únicas elegidas con exquisito gusto por Lorena.

Sobre la calle Balcarce se alinean cinco lugares para recorrer. Antigüedades Gabriel, especializado en platería y objetos gauchescos, desde un poncho de alpaca o un sable de granadero a cuchillería, mates y cinturones. En la esquina está El Almacén de los Muebles donde el carpintero Federico Madera –sí, es su apellido– fabrica piezas a medida. A media cuadra, La Pérgola, de Gabriel y Virginia Carreras se dedica a la venta de rejas y aberturas antiguas, mesas y muebles de campo reciclados en un espacio abierto y un salón con espejos. Tole Tole home es un taller industrial y de fabricación de muebles con toques vintage.

Piezas de artesanos de todo el país en RAD Arte & Deco Mario Cherrutti

Una cuadra más adelante está Deco Fulanas, de las hermanas Laura y Jorgelina, donde hay juegos de comedor completos, sillones, pero también carteras y tejidos artesanales. Tiempo Pasado, de Osmar Zárate abrió en 2022 y entre vitrolas, porcelanas y otros objetos, hay una colección de más de 15 relojes cucú y de carrillones de pie y de pared de principios de siglo XX. En El Patio Secreto Cecilia Stanicia combina objetos y muebles antiguos y modernos en una colección ecléctica. Antiguo Moderno es un gran galpón sobre la calle San Martín con mesas, muebles, jugos de vajilla y cristalería, todos antiguos.

Cuatro imperdibles

Museo del Periodismo

Inaugurado en 1972 en una casona de 1850, aquí se compuso e imprimió la primera publicación de El Monitor de la Campaña. Se puede ver impresora Marinoni, que llegó de París en 1871. También está el escritorio de Félix Luna, célebre periodista capillero.

Gratis. Rivadavia 477. De lunes a viernes de 8 a 14, sábados y domingos de 10 a 13 y de 15 a 18.

Museo del Periodismo Mario Cherrutti

El escritorio de Félix Luna, célebre periodista capillero, en el Museo del Periodismo. Mario Cherrutti

Puentes y túneles naturales

Capilla del Señor cuenta con dos estaciones ferroviarias en desuso de las líneas Urquiza y Mitre. En varios tramos la vegetación se cierra formando túneles verdes sobre las vías muertas, algunos de 200 metros, ideales para hacer fotos. Camino a Gaynor hay un puente rojo por donde pasan las vías del Belgrano que cruza las del Mitre. Otro atractivo son los puentes sobre el arroyo de la Cruz: está el Mitre a la entrada al pueblo, el de 4 bocas de 1890 y el 5 bocas.

Puente sobre el arroyo de la Cruz Mario Cherrutti

Centenario Capilla

Fue un hotel de principios de siglo XX, único en tener baño privado y agua en todas las habitaciones, con caballerizas y un salón comedor con dos billares y donde se servían cenas de lujo. Se puede visitar. Hoy venden conservas, embutidos y panes de masa madre.

Mateo Casco 924.

El Mirador

En 1862 el francés Enrique Lamargue mandó a construir esta casona que se destaca por su torre mirador recubierta de mayólicas que remata en veleta. El salón principal de la planta baja funcionó como sala de juegos, almacén, corralón y alojamiento. Fue un importante Hotel Casino frecuentado por Sarmiento y Dardo Rocha entre otros.

Urcelay 584.

El Mirador data de 1862 y es un hito de Capilla Mario Cherrutti

Mesa gourmet en Casa Oliva

Las hermanas Sol y Sofía Grimaldi, tercera generación de gastronómicos de Capilla, se hicieron cargo de Casa Oliva cuando terminó el contrato del restaurante La Materina que tenían en Diego Gaynor.

Casa Oliva propone un menú de $34.000 con varios pasos Mario Cherrutti

Está en la esquina de la Casa de la Cultura, en una antigua casona centenaria con un gran patio delantero y mesas bajo los árboles. Sol en la caja y Sofía con su madre, Carolina, en la cocina, preparan un menú de $34.000 al mediodía que incluye un vaso de refrescante sangría con amuse bouche, entrada, una opción de principal que puede ser una carne como la bondiola frutada o una pasta como los saccotini de espinaca, ricota y muzzarella, y un postre. A la noche es a la carta.

Moreno 343. IG @casaoliva.ar

Las mesas bajo los árboles de Casa Oliva Mario Cherrutti

Dónde comer y dormir

La soñada Rodeada de árboles añosos, Eduardo y Anabella, inauguraron post pandemia sobre la ruta 39 de acceso al pueblo, dos cabañas divinas, para dos y cinco personas. Están casi sobre la rotonda de entrada. Son súper amplias, con techos alto, excelentes terminaciones, equipadas con cocina y un deck para disfrutar del verde –una tiene un jacuzzi afuera–. Comparten una piscina y el parque y están a minutos del centro. Desde $145.000 la cabaña para dos. RP 39, Km 9,5. T: (11) 6131-7425

Rodeada de árboles añosos, Eduardo y Anabella, inauguraron post pandemia sobre la ruta 39 de acceso al pueblo, dos cabañas divinas, para dos y cinco personas. Están casi sobre la rotonda de entrada. Son súper amplias, con techos alto, excelentes terminaciones, equipadas con cocina y un deck para disfrutar del verde –una tiene un jacuzzi afuera–. Comparten una piscina y el parque y están a minutos del centro. Desde la cabaña para dos. RP 39, Km 9,5. T: (11) 6131-7425 Carmine apart hotel En pleno casco urbano, esta típica casona histórica con patio central de calcáreos y habitaciones distribuidas a los lados, es ideal para descubrir el corazón de Capilla. Incluye desayuno y tiene un jardín con piscina. Los martes hay clases de tango y milonga. Desde $119.000 la doble. Irigoyen 591. T: (2323) 64-2816

En pleno casco urbano, esta típica casona histórica con patio central de calcáreos y habitaciones distribuidas a los lados, es ideal para descubrir el corazón de Capilla. Incluye desayuno y tiene un jardín con piscina. Los martes hay clases de tango y milonga. Desde la doble. Irigoyen 591. T: (2323) 64-2816 Quinta Loma Alta Leonardo Feeney atiende personalmente a sus huéspedes en su quinta con hermoso parque, piscina, doce habitaciones, una cocina común equipada y con despensa para quienes quieren cocinar, hamacas para descansar y bicicletas para ir al pueblo. Desde $81.900 la doble de lunes a jueves y desde $117.000 en fines de semana. Mateo Casco 1380. T: (11) 4195-7992.

Leonardo Feeney atiende personalmente a sus huéspedes en su quinta con hermoso parque, piscina, doce habitaciones, una cocina común equipada y con despensa para quienes quieren cocinar, hamacas para descansar y bicicletas para ir al pueblo. Desde la doble de lunes a jueves y desde en fines de semana. Mateo Casco 1380. T: (11) 4195-7992. La Martineta La familia Longarela dirige esta posada ubicaba sobre el camino a Diego Gaynor, pero a diez cuadras del centro. Son 5 hectáreas de parque con piscina, un espejo de agua y 12 habitaciones separadas del antiguo casco de estancia, hoy lobby y restaurante. Desde $222.500 la doble con desayuno. Camino a Diego Gaynor s/n. T: (11) 3882-1708

La Martineta Mario Cherrutti

Pulpería El Retorno Abierta hace poco en una esquina donde funcionó hace décadas una concesionaria Ford, Manuel Pereyra y Teo Lindner, los dos sub 30, aggiornaron la tradición de la pulpería con picadas y sándwiches originales elaborados con fiambres de primera calidad. Imperdible el de asado, gouda saborizado, rúcula, tomates y vinagreta en pan baguette y el de mortadela con pistachos, burrata y pesto casero en pan ciabatta. Algunos sábados, música en vivo. Ameghino esquina Casco.

Abierta hace poco en una esquina donde funcionó hace décadas una concesionaria Ford, Manuel Pereyra y Teo Lindner, los dos sub 30, aggiornaron la tradición de la pulpería con picadas y sándwiches originales elaborados con fiambres de primera calidad. Imperdible el de asado, gouda saborizado, rúcula, tomates y vinagreta en pan baguette y el de mortadela con pistachos, burrata y pesto casero en pan ciabatta. Algunos sábados, música en vivo. Ameghino esquina Casco. La Carreta del Gato A cinco minutos del pueblo es posible comer un asado en pleno campo. Mirando las vacas y el molino, el tanque australiano y una vieja carreta para que jueguen los más chicos, sirven parrillada libre con ensaladas y fritas a precio fijo de $35.000 , incluye postres clásicos (flan, budín de pan, helado). Suelen ir cantantes de folclore y los que saben, bailan una zamba, una chacarera. Para pasar el día. Mateo Casco y Tierra del Fuego.

A cinco minutos del pueblo es posible comer un asado en pleno campo. Mirando las vacas y el molino, el tanque australiano y una vieja carreta para que jueguen los más chicos, sirven parrillada libre con ensaladas y fritas a precio fijo de , incluye postres clásicos (flan, budín de pan, helado). Suelen ir cantantes de folclore y los que saben, bailan una zamba, una chacarera. Para pasar el día. Mateo Casco y Tierra del Fuego. La Casita Preferida por los más jóvenes –y no tanto– es el lugar para tomar las mejores cervezas artesanales, ya sea la local El Fruto, como las Strange Brewery y Sir Hopper en todas sus variedades para acompañar pizzas y empanadas. Suelen pasar vinilos, a veces hacen tatuajes. Los fines de semana al mediodía sirven carnes ahumadas al leño de frutales con papas rústicas y coleslaw, $50.000 el kilo (para 4). San Martín 1386.

Preferida por los más jóvenes –y no tanto– es el lugar para tomar las mejores cervezas artesanales, ya sea la local El Fruto, como las Strange Brewery y Sir Hopper en todas sus variedades para acompañar pizzas y empanadas. Suelen pasar vinilos, a veces hacen tatuajes. Los fines de semana al mediodía sirven carnes ahumadas al leño de frutales con papas rústicas y coleslaw, el kilo (para 4). San Martín 1386. Trevi Enrique Benzaquen abrió Trevi en 2011 frente a la plaza. Es el único que está abierto todos los días desde la mañana. Entre semana, al mediodía ofrecen un menú ejecutivo a excelente precio y platos de la carta más elaborados, como bondiola braseada con salsa BBQ y papines, ravioles de cordero o gambas al ajillo. Hay un patio con un roble añoso y una vereda, preferida por grupos de motociclistas que van a desayunar los fines de semana y estacionan sus motos de alta gama en la puerta. Mitre 339.

Trevi, frente a la plaza de Capilla del Señor Mario Cherrutti

La Fusta Un clásico abierto en 1964 que va por la tercera generación en manos de la familia Curone. Lugar de encuentro para hombres de boina y bombachas que comparten mesas en la vereda para un café por la mañana o un vermú con una picada a la tardecita. El salón está ambientado con fotos históricas y de vecinos ilustres como Félix Luna. Mitre esquina Rivadavia.

Un clásico abierto en 1964 que va por la tercera generación en manos de la familia Curone. Lugar de encuentro para hombres de boina y bombachas que comparten mesas en la vereda para un café por la mañana o un vermú con una picada a la tardecita. El salón está ambientado con fotos históricas y de vecinos ilustres como Félix Luna. Mitre esquina Rivadavia. Más info @capilladelsenorturismo