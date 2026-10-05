El restaurante que es un clásico de San Martín de los Andes: se incendió y reabrió en la casa de la dueña

Betty Casanova es oriunda de General Roca, Río Negro, donde su familia tenía viñedos. Docente de piano, a San Martín de los Andes llegó en 1974, ya casada con Guillermo Fortina, cordobés que tenía un pequeño restaurante en la ciudad. Se llamaba Cheval, vivían arriba del salón y servían comidas que giraban alrededor de la trucha y los hongos de pino. “Los primeros años no fueron fáciles. San Martín de los Andes era una aldea y yo no le caía bien a todo el mundo porque no era de acá. Saludaban a mi marido, pero a mí no”, rememora la gastronómica, que con los años se convirtió en todo un personaje de la localidad.

San Martín de los Andes convoca en invierno y verano. Belén Grosso

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La fondue de Betty es de primera calidad. Belén Grosso

Juntos mudaron el restaurante a un hotel, donde llegaron a atender cien personas. Cansados de semejante ritmo, y con dos hijas de 9 y 10 años, en 1986 volvieron al formato personalizado y abrieron La Fondue de Betty, sobre la avenida San Martín, que pronto se convirtió en un clásico. “Siempre fui muy sociable y, además de cocinar, me acercaba a las mesas y charlaba con la gente que venía a San Martín de los Andes a esquiar o a recorrer en verano. Así hice muchos amigos”, recuerda.

El éxito fue tal que enseguida se mudaron a la calle General Villegas, donde permanecieron más de veinte años, y después a Obeid, donde el restaurante funcionó siete años más. Ese local, que era patrimonio arquitectónico de la ciudad, se incendió por un cortocircuito a fines de 2024 y quedó destruido. “Yo estaba en mi casa por almorzar cuando empezó el incendio. No estaba en el restaurante. Me avisaron los vecinos. Y los bomberos llegaron antes que yo. Perdimos obras de arte… Teníamos vajilla italiana y española. Durante mucho tiempo no quise volver a pasar por ahí”, recuerda con algo de dolor.

En el salón de lo de Betty. Belén Grosso

La fondue que ofrece es bien completa. @bettyc.fondue

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Resiliente, Betty abrió Ave Fénix en 2025, en su propia casa. “Quería salir adelante. Vendí libros, corrí la biblioteca y armamos espacio”, detalla. Y agrega: “No somos chicos y pesa, pero nos gusta cocinar, charlar con la gente y que se sientan como en casa. Es un servicio personalizado”.

Siempre secundada por Guillermo, sigue apostando a la fondue. La empezó a hacer porque su marido desciende de suizos, pero además porque se autodefine “queso-adicta”. La ofrece en la versión clásica y también la de carne –con doce salsas diferentes– y la de chocolate con frutas. Ella la prepara con gruyere, fontina y gouda y la lleva a la mesa sobre un calentador, con pan, pero también con salchichas y verduras.

El antiguo local de Betty Gentileza Secretaría de cultura San Martín de los Andes

Betty siempre está interesada en charlar con la gente. @bettyc.fondue

“La fondue es a base de vino blanco seco, los tres quesos en tercios y maduros, a temperatura ambiente porque si no, no se funden. Pongo a hervir el vino con pimienta negra y nuez moscada, hasta que se evapore el alcohol después de diez minutos. Entonces, bajo el fuego al mínimo, agrego los quesos y revuelvo con cuchara de madera dibujando ochos hasta que se forme el hilo”, detalla dando muestras de su generosidad.

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Feliz con el disfrute de sus comensales, asegura que la fondue es una comida social porque no se enfría y propicia la distensión. Interesante para la charla, Betty tiene don de gentes y su restó crece impulsado por el boca a boca. Asegura tener cuatro generaciones de comensales en su haber: aquellos que en los 80 venían gateando y hoy vuelven con sus hijos.

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