Escapada a un spa: hoteles con piscinas, masajes y saunas de primer nivel

De Salta a Tierra del Fuego, una selección de los sitios que se lucen por sus instalaciones de primer nivel y atención personalizada

El circuito de baños termales del Azur Real aprovechó la planta soterrada del edificio y usó ladrillos de demolición para los muros, arcos y bóvedas Jade Sivori

Para volverse infalible y resaltar entre los premiados, un hotel tiene que asegurar relax y muy buenos servicios. Piletas climatizadas en serio, masajistas dedicados, terapeutas con experiencia, ambientación siempre actualizada en tendencias e instalaciones con tecnología de punta. Que la atención sea eficaz, además de servicial, es fundamental para que el hotel asegure una experiencia de desconexión y disfrute que esté acorde con la propuesta integral del lugar.

Azur Hotel & Spa

En Córdoba capital, a metros de la Manzana Jesuítica, funciona en una antigua casa-comercio de dos plantas que fue divinamente refaccionada. Hotel boutique pionero en la zona, asegura atención bien personalizada. De la familia Rodríguez, tiene 16 habitaciones, un muy buen restaurante, terraza con vista sobre las cúpulas más antiguas de la ciudad y lleva ya 15 años recibiendo huéspedes.

La terraza con gazebos, tumbonas, camastros y una pequeña pileta (splash pool) es ideal para el atardecer y tiene una vista soberbia de la ciudad Jade Sivori

Los Baños de Azur, un circuito de bienestar inspirado en las antiguas termas romanas

Inaugurado en 2020, el spa Baños de Azur propone un circuito de bienestar inspirado en las antiguas termas romanas. Se proyectó en 12 estaciones. Hay piletas con sales naturales y burbujas de ozono, cuartos para experimentar los beneficios del vapor, camas de lluvia a distinta presión y temperatura, hidromasajes, pediluvios, un puesto con escamas de hielo, cascadas relajantes y camillas de mármol negro. El circuito insume dos horas y se recorre de manera individual, en pareja o grupos de hasta cuatro personas. Se puede complementar con masajes y más terapias corporales.

Azur Hotel & Spa. San Jerónimo 257, Córdoba. T: (351) 424-7133. IG: @azurhotel

Los Cauquenes Resort & Spa

Los Cauquenes asegura vistas al canal Beagle Xavier Martín

Dentro del exclusivo Barrio Bahía Cauquén, en Ushuaia, está a orillas del canal Beagle, con playa propia. Con 20 años de trayectoria, recibe en 54 habitaciones muy bien atendidas y se destacan por la coordinación de actividades a la medida de los huéspedes, además de la excelente gastronomía patagónica. Con vistas inmejorables, la piscina in-out es un spot privilegiado del spa. Además, cuenta con un jacuzzi interno y dos externos, que son de última tecnología. Hay sauna seco y finlandés, además de gimnasio muy bien equipado. No se queda atrás la carta de masajes, tratamientos corporales y faciales.

Los Cauquenes está situado sobre la costa del Canal Beagle

Los Cauquenes. De la Ermita 3462, Ushuaia. T: (2901) 44-1300. IG: @loscauquenes

Entre Cielos Wine Hotel & Spa

Rodeado de los viñedos en Luján de Cuyo, en Mendoza, es un hotel boutique de propietarios suizos. Con diseño exquisito, desde 2009 se destaca por su propuesta de wellness que incluye vinoterapia. De arquitectura y paisajismo vanguardista, las 24 habitaciones tienen a la cordillera de los Andes como cortina. Claro que la bodega y la propuesta gastronómica también están a nivel.

El hammam de Entre Cielos es una propuesta única en Argentina Gentileza

Sobre 650 m2, el spa es un santuario de relajación que honra los rituales tradicionales de bienestar del hamam (el baño público tradicional del mundo árabe). Detalles minimalistas y funcionales son un imán de este sitio con salas de vapor con diferentes temperaturas, otras de exfoliación corporal y piscina climatizada.

Una de las habitaciones con terraza sobre los viñedos

El clásico circuito guiado dura una hora y media. Se pueden sumar masajes de espuma, aceites naturales, arcilla volcánica y piedras calientes, aromaterapia, reflexología, mascarillas, sesiones de yoga y técnicas de bienestar oriental para gozar de los múltiples beneficios de la uva.

Entre Cielos Wine Hotel & Spa. Guardia Vieja 1998, Vistalba, Luján de Cuyo, Mendoza. T: (261) 554-6695. IG: @entrecielos

Termas Pismanta Hotel & Spa

Termas de Pismanta está entre los destacados del Noroeste Sofía López Mañán

Se encuentra en las cercanías de Villa Iglesia, en San Juan. Se construyó sobre la base del antiguo hotel provincial de la década de 1950. Los cuartos dan a un jardín que se continúa en la enorme piscina in-out. Además, para más intimidad, hay una gran suite y siete habitaciones que comparten otra piscina privada. Claro que el agua termal es omnipresente y se puede disfrutar incluso en el baño de la habitación. El hotel tiene dos ojos termales, agua rica en magnesio y sulfatos, con múltiples propiedades: reducen el estrés y la ansiedad, mejoran la calidad del sueño, promueven la relajación muscular y la desintoxicación, así como el alivio de los dolores osteoarticulares. El spa tiene, además, una gran piscina lúdica y varias piletas individuales, sauna seco y húmedo, salas de masajes y un menú muy variado de tratamientos que se organizan a través de cuatro circuitos.

La pileta de Termas de Pismanta Jade Sívori

Termas Pismanta Hotel & Spa. RN 150 s/n., Pismanta, San Juan. T: (2644) 45-1111. IG: @termaspismanta

House of Jasmines

House of Jasmines, en las afueras de la capital salteña Paula Teller

A las afueras de la capital salteña, es una antigua casona familiar que cambió definitivamente en 2005. Fue cuando el actor Robert Duvall conoció a la argentina Luciana Pedraza, se estableció en el NOA y compró esta estancia de 130 años. La preciosa casa convertida en hotel boutique fue manejada por Pedraza, primero, y ahora, es de la familia Fenestraz, hoteleros franceses. Miembro del grupo Relais & Châteaux, el casco mantiene su estructura original y emana en cada rincón el ambiente cálido del noroeste argentino. Con 14 habitaciones, se observan muebles de madera rústica, sofás donde predomina el blanco y mantas de tejidos locales. La piscina asegura vistas ininterrumpidas del campo y los cerros. En el sector de spa, que consta de 200 metros cuadrados, un equipo de profesionales está dedicada a la atención de los huéspedes. Hay salas de relajación, sauna seco y cabinas para tratamientos, además de espacio para masajes en pareja.

House of Jasmines se destaca por la amabilidad de su gente Paula Teller

House of Jasmines. RN 51, km 6, La Merced Chica, Salta. T: (3874) 972002. IG: @ houseofjasminesrelaischateaux

Las Dalias Ecoposada

Los masajes son un valor agregado en Las Dalias Sofía López Mañán

En Villa Las Rosas, Córdoba y a 900 msnm, es un referente en turismo detox. Abrió como hotel hace ya más de 25 años y se destaca por la propuesta de comidas moderadas, tiempos para la introspección, las clases de yoga, sesiones de meditación y los tratamientos de belleza. De Liliana Racauchi y Pepe Bidart, expertos en nutrición, hay espacio para el tai chi, las charlas de nutrición y clases de cocina saludable. La particular energía del valle de Traslasierra es escenario ideal, que se contempla desde las hamacas paraguayas entre molles y quebrachos. En consonancia con el entorno, las construcciones son de adobe que es aislante del frío y del calor. Todo en pos de reconectar cuerpo y alma.

Las Dalias se levanta entre cerros del valle de Traslasierra Sofía López Mañán - Lugares