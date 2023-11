Disponible en AppleTv+, The Reluctant Traveler With Eugene Levy es una docuserie de turismo con una premisa muy diferente: alguien que odia viajar y es invitado a los hoteles más lujosos del mundo.

Quienes amamos viajar y, de alguna manera, nos identificamos con aquel concepto millennial del viajero (en contraposición con la idea del turista), mucha veces pecamos en la generalización de sentir que conocer destinos nuevos es súper importante para todas las personas del mundo. Más allá de saber que el hecho de viajar nos enriquece culturalmente, nos abre la cabeza y nos permite tener experiencias nuevas, también es verdad que hay personas que sus vacaciones las piensa al 100% en modo relax y para quienes quedarse en casa disfrutando de ese tiempo libre es un gran plan.

Eugene Levy es parte de este grupo de personas. Conocido por su enorme carrera como comediante, el actor canadiense conquistó un nuevo nivel de fama internacional con el dramedy Schitt’s Creek (disponible en Paramount+), es de las personas que abiertamente confiesa que viajar no es para ellos y que prefiere quedarse en la comodidad de su hogar. Es justamente de este espíritu antiviajero en el que se inspira su docuserie The Reluctant Traveler, en la cual tiene el placer de visitar algunos de los hoteles más lujosos del mundo. Ahora bien: ¿cuáles son y cuánto cuesta hospedarse ahí?

Fundado por la pareja Ilkka Länkinen y Katja Ikäheimo (a quienes conocemos en la docuserie), como tantos otros hoteles de lujo Arctic Treehouse busca proponer una experiencia diferencial a sus húespedes y es por esto que no solo se trata de quedarse a dormir, sino de vivir al 100% la cultura de Finlandia: desde sus baños en agua congelada hasta su interesantísima historia alrededor de determinadas bebidas alcohólicas típicas. Con cabañas de grandes ventanales para poder observar de cerca a la naturaleza -y, especialmente, la aurora boreal-, el complejo también incluye un restaurante de alta gastronomía en donde se pueden disfrutar de los platos tradicionales finlandeses.

Inspirados en el tradicional concepto “pura vida” de Costa Rica (el cual, durante la docuserie es súper explorado y explicado a Eugene Levy), toda la propuesta del Nayara Tented Camp Hotel gira alrededor de poder lograr que sus húespedes se conecten de una manera especial con la naturaleza. Con un fuerte enfoque conservacionista (tanto porque el hotel es sustentable como por su trabajo activo en la reforestación de la zona), este hotel de lujo también ofrece una experiencia inmersiva: desde la gastronomía a cargo de chef Yanir Elnasi hasta proponer avistamientos de fauna local (¡insectos incluídos!)

Parte de la propuesta de The Luxury Collection del Marriott, Gritti Palace está ubicado al lado del Gran Canal. Construído en 1475 y hospedaje de la nobleza más importante de Italia (así como también de algunas de las celebrities más pochocleras de la actualidad), este punto céntrico de Venecia es el lugar ideal para observar como nunca antes Punta della Dogana y la Basílica de Santa Maria della Salute hasta la Colección Peggy Guggenheim. Con propuestas que incluyen tanto habitaciones de súper lujo (en donde hay mobiliario con muchísima historia) y una experiencia culinaria de altísima calidad, todo en este hotel cinco estrellas busca combinar el estilo veneciano con una mirada más moderna.

Ubicado en el medio del desierto de Utah (de hecho, Eugene Levy llega en helicóptero hasta el lugar), la estructura de Amangiri Hotel hace pensar -un poco- en la película de Denis Villeneuve, Dune. Con una propuesta turística que busca ofrecer diferentes actividades de wellness y de hecho hasta se lo piensa como un lugar para disfrutar de un estilo de retiro, dentro de sus paquetes también ofrece muchas actividades de recorte familiar. Con habitaciones de megalujo, una excelente gastronomía y actividades en plan de tours privados, son muchos los espacios del hotel que están pensados para el relax y la observación del ecosistema alrededor de las instalaciones.

Elegido siempre como uno de los hoteles de lujo más impresionantes del mundo y el spot que todos soñamos algún día conocer, Kudadoo Resort está ubicado en una isla privada de Maldivas y toda su propuesta se basa en una frase que -durante el episodio de la docuserie escuchamos constantemente-: “Cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar”. Asignándote una especie de asistente personal, este lugar paradisíaco contempla unas 15 exclusivas residencias, gastronomía de alta calidad y tours actuáticos (ya sea de deportes como de avistamiento o buceo). ¿La joya del lugar? Sus cápsulas submarinas en donde podés disfrutar de experiencias de relajación y meditación.

Una de las propuestas más locas dentro de la lista de hoteles que Eugene Levy visitó durante la docuserie, la estructura del Kruger Shalati es -básicamente- la de un viejo tren. Con una visión única desde el puente Selati sobre el río Sabie (¡Sí! El hotel está en altura), este spot fue elegido ya que es el lugar en el que se permitieron las primeras visitas al parque durante la década del 20. No apto para personas que sufren de vértigo, el complejo tiene unas 31 habitaciones -algunas hasta tienen pileta-, su inivtación está conectada al relax, el contacto con la naturaleza y la buena gastronomía.

“Hay varias razones por las que no te gusta viajar. Hoy en día, simplemente pasar por un aeropuerto es suficiente para que quieras quedarte en casa. Así que no diría que soy ningún tipo de ejemplo y no creo que pueda darle a nadie ningún consejo de viaje porque no estaba organizando nada. Pero si estás dispuesto a hacer todo eso y te gusta explorar el lugar al que vas, es posible que te sorprendas con el hecho de que es posible que realmente te encante. Pero no puedo prometerlo. Esa es toda la bola de cera ahí para viajar. Así que si realmente quieres vivir una gran experiencia viajando, ¡conseguí tu propio programa de viajes! Esa es la manera de hacerlo” - Eugene Levy