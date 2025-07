Iberá sin gente: claves para recorrer el portal sin ruido de motores y repleto de ciervos, yacarés y aves

Es uno de los accesos a los esteros por el oeste y está a dos horas y veinte de la ciudad de Corrientes.

LA NACION Ana van Gelderen Escuchar Nota

Yacaré negro a orillas del arroyo Carambola. Guido Piotrkowski

San Nicolás es uno de los portales de acceso a los Esteros del Iberá por el oeste. Antigua estancia de 110.000 hectáreas, fue comprada por el conservacionista Douglas Tompkins –creador de Fundación Rewilding Argentina– a fines de los años 90 y donada a Parques Nacionales en 2017. Se encuentra a 27 kilómetros de San Miguel y a un poco más de Colonia Mboy Cuá, donde está la Posada Mbareté. Lo recorremos con Rocío González y Hernán Canteros de la agencia La Tata en Yverá, quienes además son pareja. Ella es licenciada en turismo, de Buenos Aires pero con familia de la zona, y él es guía baqueano, nacido y criado en San Miguel. Mientras charlamos, un primer ciervo de los pantanos se deja ver a lo lejos, mimetizado entre la paja colorada.

Sendero La Cañada en el portal San Nicolás del Parque Nacional Iberá. Guido Piotrkowski

Ciervo de los pantanos entre el pajonal, desde el auto y al costado del camino. Guido Piotrkowski

Verdón entre las plantas. Guido Piotrkowski

Nos llevan en una camioneta 4x4 por un camino público muy arenoso que atraviesa campos privados. Vamos abriendo y cerrando tranqueras entre parcelas forestadas, la mayoría con pino ellioti para extracción de resina. Rocío explica que Gran Iberá es una reserva –así declarada en 1986– que abarca 1.300.000 hectáreas de Corrientes. Está integrada por campos privados habilitados para la ganadería, agricultura y forestación; por parques provinciales que conservan el humedal; por localidades como San Miguel, Carlos Pellegrini y Loreto; y por el Parque Nacional, declarado como tal en 2018.

“El agua es jurisdicción de la provincia y las tierras, de Nación”, me explica Rocío cuando nos subimos a una canoa a botador para desandar el arroyo Carambola en dirección al sur. Estamos en el único portal de Iberá que no permite navegación a motor para turistas. Sin gente y sin ruidos, la calma es total.

Nicolás Amarilla es segunda generación de canoeros. Guido Piotrkowski

El yetapá de collar es emblema del Parque Nacional Iberá. Guido Piotrkowski

Palo borracho amarillo en flor. Guido Piotrkowski

Carpincho al costado del camino en Iberá. Guido Piotrkowski

El sol está radiante, la temperatura ambiente no supera los 20º y el arroyo –muy bajo por la falta de lluvias– corre suave y lleno de vida. Nicolás Amarilla, segunda generación de canoeros, suele trabajar para Rocío y Hernán. Impulsa el bote con una tacuara que en la punta tiene una horquilla. Como si remara, la apoya en el lecho del arroyo y nos impulsa, de un lado a otro. Cuenta que puede hacerlo porque la profundidad máxima es de cuatro metros; ahora ni siquiera llega a tres. Agrega que la madera de la canoa no se pudre porque es timbó, liviana y elástica.

A nuestro alrededor, teros –el real es una belleza–, garzas, tuyuyús, biguás, chajás, jacanas y cuervillos muestran la cara más genuina de Iberá. Entonces hablamos de un jabirú que no vemos, pero Nicolás lo describe como “el autonomista del parque”, por su cuello rojo. Y cada vez que menciona el árbol “ambay” pronuncia la “a” como una “e”, bien nasal y netamente guaraní.

Claro que además de aves, a orillas del Carambola hay yacarés. Muchos más ejemplares del negro que del overo, cuyo cuero lo convirtió en presa fácil. Y entonces vemos otro ciervo de los pantanos. Confiado y manso, es el cérvido más grande de Sudamérica y está en peligro de extinción.

Antes de encarar la tarde, el almuerzo es en la zona de uso público del portal, donde Hernán se luce con un pacú a la parrilla. Rocío nos cuenta sobre las creencias de la nación guaraní, mientras tomamos vino y dan ganas de una siesta.

Yacarés a orillas del arroyo carambola. Guido Piotrkowski

Benteveo, un clásico de la región. Guido Piotrkowski

Rocío y Hernán guían y comparten su saber guaraní desde La Tata en Yverá. Guido Piotrkowski

Para terminar, el sendero La Cañada atraviesa pastizales y representa poco más de una tercera parte de los 10 kilómetros de sendero que hay en este portal del Parque Nacional. Un yetapá de collar va de paja en paja, minúsculo y a la vez vistoso. La pluma de la cola lo ayuda en el cortejo de las hembras. Ave emblema del parque, a no confundirlo con la tijereta.

El sendero termina en un monte, que acá son siempre “islas” en medio del pastizal y no selvas en galería, como en Iguazú. Lapachos, timbós y laureles nos regalan sombra entre bromelias y tacuaras. Los arañazos de un puma sobre el tronco de un árbol sangre de dragón dan cuenta de que alguna vez estuvo aquí. Y de pronto, ¡otro ciervo de los pantanos! Ahora, a menos de diez metros. Es una hembra que come hojas de un árbol y avanza hasta encontrarse con su cría. “No nos ve porque tienen poca visión, pero muy buena audición y olfato”, me susurra Rocío. Después de haberlo visto desde la camioneta y desde la canoa, nos emociona descubrirlo a pie, en igualdad de condiciones, en el hábitat que compartimos.

Chajás en vuelo. Guido Piotrkowski

El yetapá de collar macho tiene una pluma larga en la cola. Guido Piotrkowski

Cría de ciervo de los pantanos en el monte del sendero La Cañada. Guido Piotrkowski

Datos útiles

La Tata en Yverá. Para entrar a los esteros por el portal San Nicolás, guían Rocío Gonzalez y Hernán Canteros. La propuesta incluye navegación, almuerzo con vino, trekking con avistaje de fauna y aves. Didácticos y aquerenciados, transmiten las curiosidades de Iberá. De abril a septiembre ofrecen la experiencia de 8 a 16 horas, y en verano la salida es por la tarde. Desde $120.000 por persona en base doble. Niños hasta 4 años no abonan y de 5 a 11 años, solo el 50%. Av. Dolores Godoy y Bension Pischik. T: (3781) 41-2253. IG: @la_tata_en_yvera

Posada Mbarete. En el Parque Iberá, Máximo Balderiote y Milagros Fernandez reciben huéspedes en cinco 5 habitaciones (2 dobles, 2 triples y 1 cuádruple). Divinamente atendida por sus dueños, sirven desayuno. Opcional almuerzo y cena con menú fijo. Desde $75.000 por persona en base doble, con desayuno y merienda. Calle s/n, paraje Mboy Cuá, San Miguel. T: (3781) 46-1414. IG: @mbareteposada

Kiko Damasco Cabalgatas. Con una muy buena tropilla de 30 caballos mansos, Kiko Damasco y su hijo Agustín hacen salidas por la zona rural, en el Parque Iberá. Con experiencia y don de gentes, encarnan el espíritu correntino. Desde $20.000 por persona la salida de una hora y media. T: (3781) 40-0153. IG: @kikodamasco y @agusdamasco