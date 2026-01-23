La cafetería que reversiona la merengada, la melba y otros sabores de la infancia

Ubicada en Palermo, busca rescatar los clásicos y poner en valor una costumbre que forma parte del ADN argentino

Diego Jemio

La Merengada en versión alfajor con coco, uno de los clásicos que replican

“No hay merienda si no hay capitán”, dice el Tema de Piluso. Fito Páez le dedicó esa canción al entrañable personaje que Alberto Olmedo interpretó en una serie infantil y que también funciona como un retrato fresco de una infancia marcada por las meriendas frente al televisor. Algo de esa dulce nostalgia intenta evocar Merienda, un bar y restaurante de Palermo que reversiona algunos de esos sabores de la infancia.

Para el interior se eligió replicar el estilo de los bancos escolares, con sillones de otros tiempos y pisos calcáreos

Además del café de especialidad, ofrecen alfajores, budines, cookies y otros productos de panadería muy bien elaborados

“El proyecto arranca en 2022 y abrimos en agosto de 2023. En ese momento, Palermo se estaba llenando de cafeterías pero con una propuesta gastronómica que podría definir como centroeuropea. ¿A qué me refiero? Había croissants, pain au chocolat, masa danesa… Me pregunté por nuestras meriendas y qué teníamos para decir sobre eso. Nosotros comíamos cosas riquísimas”, recuerda Facundo Elvadin, fundador de Merienda junto a su tío Carlos Fernández.

Además del café de especialidad, alfajores y budines, cookies y otros productos de panadería, el lugar reserva en su carta un pequeño rincón para la nostalgia. En las bebidas, dos clásicos que se destacan son la Chocolatada Melba y la Vainillada Lincoln, en honor a las clásicas galletitas dulces de nuestra infancia.

La Vainillada Lincoln lleva leche, vainilla y la clásica galletita, al estilo smoothie

“En los dos casos son creaciones nuestras. La Vainillada Lincoln lleva leche, vainilla y la clásica galletita. Todo hecho como un smoothie. Lo mismo con la chocolatada. Merienda tiene un valor especial para mí porque está a la vuelta de la casa de mi abuela Pilar y de mi tía Palmira, que hacían meriendas espectaculares. Me traían a jugar a la Plazoleta William Morris, acá al frente, o a la Plaza Armenia. Somos del barrio de toda la vida”, cuenta Elvadin, abogado que trabajó en el Poder Judicial durante 20 años antes de incursionar en la gastronomía.

La Tita artesanal, hecha con limón y chocolate

Las mesas en la vereda son muy codiciadas

Además de la pastelería, hay una buena variedad de platos fuertes y platitos para picar durante todo el día

Otros clásicos para completar la merienda son la Tita Artesanal, hecha con limón y chocolate, y la Súper Merengada con coco. Cuando el mozo la acerca a la mesa, dice que fascina tanto a adultos como a chicos que nunca la probaron. “Los grandes se enganchan con el sabor y la nostalgia; los más chicos, con la textura esponjosa del marshmallow”, dice. Y lleva algo de razón. Elvadin destaca que los clientes agradecen ese ejercicio de la nostalgia.

La clásica galletita Melba se ofrece en versión brownie y chocolatada

“Muchos de los clientes son vecinos y ya son parte de la casa. Traen a sus nietos o sobrinos y les cuentan la historia de la Tita, la Merengada o el postre vigilante. Nosotros hacemos nuestra Torta Vigilante, con queso y batata. Muchos también se llevan para casa la pastafrola o alfajores de maicena”, cuenta.

Croissant salado, relleno con huevos revueltos y panceta crispy

Otros guiños nostálgicos de la carta son los Brownies Melba y la “Frola” de membrillo, junto a una oferta variada de croissants rellenos de crema pastelera, dulce de leche y versiones saladas, con panceta y queso brie. Además hay una variedad de platitos para picar durante la tarde en una propuesta que abre a las ocho de la mañana y funciona durante todo el día.

Torta vigilante, con queso y batata

Milanesa a la napolitana con papas, una de las opciones para almorzar

Ubicado en la planta baja de un edificio nuevo, Merienda también remite a la infancia desde el espacio y el mobiliario: las sillas replican el diseño de los bancos escolares; los sillones evocan una Mar del Plata de otros tiempos y los calcáreos de la vereda están intervenidos como aquellos viejos manteles a cuadros. “Todo lleva a encontrarte con esos recuerdos. La idea fue hacer algo disruptivo y contracultural apelando a los valores argentinos, a nuestras tradiciones. La merienda es algo muy nuestro”.

Cookie de chocolate

Merienda

Uriarte 2106, Palermo

Abre todos los días: martes a sábados de 8 a 23.30; domingo hasta las 22 y lunes hasta las 21.