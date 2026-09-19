La ciudad con costanera que nació dos veces y puso en valor su barrio histórico

En la costanera de la ciudad hay una roca a la que muchos le dicen, por error, “el meteorito”. Es un gran bloque de basalto que emula la piedra que el sacerdote jesuita Roque González de Santa Cruz usó para atar un cabo y amarrar su canoa en lo que luego –mucho más tarde– sería Posadas.

Ciudad de dos nacimientos, la capital de Misiones surgió como misión jesuítica en 1615 y resurgió a mediados del siglo XIX, tras la reorganización del territorio después de la Guerra de la Triple Alianza. Entre medio, doscientos años de páginas en blanco: sin población estable. “Por las características del suelo, en estos márgenes del río Paraná no prosperó la misión de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa y se mudó enfrente, con el nombre de Nuestra Señora de la Encarnación de Itapúa. Eso explica nuestra ligazón con los vecinos paraguayos”, relata Damián Ramos, guía de la dirección de turismo local, después de saludar con un beso en cada mejilla, como suele suceder en buena parte del noreste argentino.

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El edificio de la gobernación misionera. Ignacio Arnedo

Desde la costanera, el puente que comunica Posadas con Encarnación, en Paraguay. Ignacio Arnedo

Edificios restaurados del barrio Bajada Vieja en Posadas. Paula Teller

El Bodegón es una muy buena propuesta que impulsó Gunther Moros. Ignacio Arnedo

En la plaza 9 de Julio, el guía cuenta que Posadas se llama así en honor a Gervasio Antonio de Posadas, Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Frente a la plaza está la gobernación, otrora casa de Rudecindo Roca, el primer hombre a cargo de Misiones, que recién logró la jerarquía de provincia en 1953. La casa está junto a la catedral de San José, que tuvo mil reformas y se ve neogótica y románica desde 1931, gracias a la intervención del arquitecto Alejandro Bustillo.

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La plaza está a diez cuadras de la bellísima costanera de la ciudad, que tiene varios kilómetros sobre el río Paraná y una gran escultura de acero inoxidable –obra del escultor Gerónimo Rodríguez, inaugurada en 2013– que homenajea a Andresito, prócer misionero. Andrés Guacurarí y Artigas fue un líder guaraní que luchó por la autonomía de los pueblos misioneros y por el proyecto federal de José Gervasio Artigas. Llegó a ser comandante general de la provincia y la gobernó entre 1815 y 1819. Se enfrentó a las invasiones portuguesas que buscaban avanzar sobre el territorio.

El barrio Bajada Vieja tiene rincones muy bonitos. Paula Teller

Todo el año la costanera convoca para caminatas. Ignacio Arnedo

La Catedral de San José, sobre la plaza 9 de Julio. Ignacio Arnedo

La bóveda de la Catedral de San José fue pintada por Sergio Ortiz, un artista local. Ignacio Arnedo

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Frente a la costanera está el barrio Bajada Vieja, con la calle del mismo nombre. Son cuatro cuadras fundacionales que en 2000 fueron puestas en valor. De los jesuitas no quedó nada, pero sí hay un monumento al mensú, personaje clave de Misiones. El término es un apócope de “mensualero” y designaba a peones conchabados para recibir una magra remuneración mensual por su trabajo en los campos de yerba mate o la extracción de madera –sobre todo cedro, lapacho y palo rosa– a fines del siglo XIX. Muchas veces eran reclutados en los bares y prostíbulos de la Bajada Vieja. Recibían un adelanto que gastaban ahí mismo y viajaban –ya endeudados– a internarse y trabajar duro en el Alto Paraná. Convertido por Horacio Quiroga y otros autores en símbolo de la explotación en la selva, su figura representa uno de los capítulos más duros de la historia social misionera.

Datos útiles

Hotel Grand Lago. Muy buena ubicación, recepción eficiente las 24 horas y habitaciones funcionales. Desde $55.000 la doble con desayuno. San Lorenzo 2208, Posadas. T: (3764) 80-1536. IG: @hotelgrandlago

El Hotel Grand Lago está muy bien ubicado. Ignacio Arnedo

El Bodegón. Abrió hace un año y medio. Con la asesoría del reputado chef local Gunther Moros, ofrece platos clásicos –algunos para compartir– en versiones contemporáneas. Muy buena la milanesa de bife de chorizo, la tortilla de mandioca y las empanadas de osobuco. Abre todos los días, mediodía y noche (domingos, solo al mediodía). Félix de Azara 2056, Posadas. T: (3765) 54-2023. IG: @elbodegonposadas

En El Bodegón, tortilla de mandioca, un clásico de la región. Ignacio Arnedo

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La Rueda. Sobre la costanera, conveniente para probar el galeto, plato tradicional de Posadas. Consiste en un pollo deshuesado, asado a las brasas y servido en un gran pinche. Su versión más famosa es el galeto gratinado, cubierto con queso fundido, panceta y tomate. También sirven pescados de río, carnes y comida regional. De lunes a sábado de 11.45 a 14.45 y de 19.45 a medianoche; domingos, de 11.45 a 14.45. Alfonso de Arrechea 835, Posadas. T: (3764) 43-5689. IG: @larueditapss