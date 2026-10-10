La historia del matrimonio polaco que escapó del comunismo y montó una chocolatería icónica de la Patagonia

“Mis abuelos se conocieron en un centro de refugiados y escaparon juntos a la Argentina. Tienen una gran historia de amor”, anticipa Faustina Villalba, nieta de Maia Ana Olszewska y José Zbigniew Fularski –Mamusia y Tatus–, los inmigrantes de Polonia que llegaron a Argentina en 1948 y con los años montaron Mamusia, la icónica chocolatería de San Martín de los Andes. Agrega que “mamusia” es “mamita” en polaco y que así la llamaban a Maia no solo en la familia, también en el pueblo patagónico.

Semana Santa es temporada alta de ventas en Mamusia. Belén Grosso

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Maia Ana Olszewska y José Zbigniew Fularski el día de su casamiento, en 1945. Belén Grosso

“Mi abuelo era boy scout y mi abuela enfermera. Eran de Cracovia y Sandomierz. Con 20 y 19 años se escaparon del comunismo y la ocupación rusa. Se fueron a Italia, siguieron por Inglaterra y de ahí podían ir a Estados Unidos, México, Brasil o Argentina. Casados desde 1945, con mi mamá –Hanusia– de dos años, se subieron a un barco y llegaron a Buenos Aires, donde los recibió la Embajada Polaca. Se instalaron en una pensión y Tatus se puso a trabajar de zapatero”, relata Faustina sin disimular la admiración que siente por sus abuelos.

Agrega que después de unos años, Mamusia vio en el diario el aviso de una búsqueda de ama de llaves para una familia polaca en Quillén, cerca de Aluminé, en Neuquén. “Se vino sola con mi mamá y al poco tiempo lo llamó a mi abuelo y le dijo: ‘A Buenos Aires no vuelvo. Me quedo en la Patagonia’. Era muy determinada. Mi abuelo la siguió. Gran buscavidas y hombre de trabajo, dijo que era contador y consiguió empleo como administrador de un campo”, cuenta. En ese entonces nació Yiya, la segunda hija de la pareja y la mamá de Dana Musso, prima de Faustina, que se suma a la charla.

El chocolate en rama está entre lo más vendido de la marca. Belén Grosso

Faustina y Dana están al frente de la empresa que montaron sus abuelos. Belén Grosso

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Los chocolates son artesanales y usan materia prima de primera calidad. Belén Grosso

Con la intención de escolarizar a sus dos hijas, los Fularski se mudaron a San Martín de los Andes en la década del 60. Entre la contaduría y una despensa, en 1972 Mamusia se puso a hacer los chocolates que eran tradición polaca. Había trabajado en una panadería, así que conocía el oficio. “Mi abuela era muy emprendedora y habilidosa con las manos. Los vendían desde una ventana de su casa”, apunta Dana. El gran paso lo dieron en 1981, cuando la chocolatería Mamusia compró la casa de la esquina de San Martín y Mariano Moreno, que es un edificio histórico y donde funcionan las oficinas y está el local a la calle. Claro que además se consolidaron y conocieron el éxito en los 90, con los bombones de dulce de leche como un boom que sigue vigente. “Mamusia supo fusionar lo polaco con lo argentino. Las barras de chocolate surtido también funcionaron muy bien siempre”, apunta Dana.

Con las hijas del matrimonio involucradas en el proyecto durante años, las nietas también hicieron su parte y hoy están al frente. Faustina, que es licenciada en Administración de Empresas, cuenta que se crió en la fábrica y, después de estudiar, se metió de lleno en 2001. Mientras Dana, que es licenciada en Trabajo Social, agrega: “siempre hacían falta manos, sobre todo en la previa a Semana Santa, cuando había que rellenar los huevos de Pascua”. Ella está en el negocio desde 2011. Entre tanto, y después de haber creado esta firma icónica, Mamusia murió en el 2000, a los 79 años. Y Tatus, quince años después, a los 95. “Los disfrutamos muchísimo”, coinciden las primas, que tienen cada una un hermano varón.

El salón de ventas está en el centro de la localidad. Belén Grosso

El chocolate en rama está entre lo más vendido de la marca. Belén Grosso

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Los creadores de la chocolatería: Maia Ana Olszewska (Mamusia) y José Zbigniew Fularski (Tatus). Belén Grosso

“Trabajamos artesanalmente con chocolate cobertura que fabrican especialmente para nosotros”, apunta Faustina. “No usamos baño de repostería, que es mucho más grasoso, tiene menos cacao y es más pegajoso y artificial”, acota Dana. Empoderadas y agradecidas por el legado –por el ejemplo– de sus abuelos polacos, lideran una empresa familiar que tiene 55 empleados. Me lo cuentan mientras caminamos hasta la fábrica, que está a tres cuadras, en la casa de la ventanita a la calle, donde todo empezó.

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