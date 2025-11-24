La historia del pigmeo y el patagón inmortalizados en una foto

La imagen se transformó en una postal que los visitantes llevaron como un recuerdo de las curiosidades que ofrecía la Feria Internacional de Saint Louis de 1904.

Los diarios de la época anunciaban con entusiasmo la exhibición de pigmeos en la feria St. Louis Post-Dispatch

Venían de tierras remotas y exóticas para “la cultura blanca” euro-centrista y norteamericana; uno de la selva africana, el otro de la meseta patagónica.

Aiwak (o Bonifacio) el adolescente tehuelche de 16 años había sido incorporado a la delegación argentina de “Los Gigantes de la Patagonia” por el tamaño de su cuerpo a sugerencia de un comisario de Santa Cruz.

Ota Benga había sido traído del Congo a la exposición de Missouri por el famoso explorador Samuel Verner, quien lo había comprado en el mercado de esclavos que auspiciaba el rey belga Leopoldo II.

El pequeño Ota Benga, de apenas 1,35 m y el gigantesco Bonifacio. Jessie Tarbox Beals

La estampa de Aiwak, llamó la atención no solo de los turistas, también de los integrantes del Departamento de Antropología de la Feria, y de varios empresarios de circos que le ofrecieron trabajo luego de terminada la muestra. Ota Benga, o “Bi” que en la lengua africana benga significa “amigo”, medía 135 c. Después de Saint Louis, fue exhibido en una jaula con monos en el zoológico del Bronx en Nueva York.

Äwaik, de nombre criollo Bonifacio Torres Sociedad Histórica de Missouri

Según un letrero afuera de la casa de los primates, Ota Benga, de 23 años, 1,50 cm de altura y 47 kg. de peso, traído del río Kasai, Estado Libre del Congo, África Sur Central, por el Dr. Samuel P. Verner, se exhibiría "cada tarde durante el mes de septiembre". Foto: Library of Congress

En 1910, Ota, gracias a la presión que realizan los sectores religiosos neoyorquinos recuperó su libertad en forma condicional, y fue a parar a un orfanato. Tiempo después trabajó como operario en una fábrica de cigarrillos en Lynchburg, Virginia, pero nunca pudo escapar a la mirada racista de sus contemporáneos.

Bonifacio de traje y corbata.

Una foto publicada por Lehmann-Nitsche en 1916, muestra a Aiwak, (ahora Bonifacio), vestido con traje, corbata y pelo corto; se pierden sus rastros en la inmensidad de la ciudad de Buenos Aires, no regresó jamás a la Patagonia.

Para esa misma época, febrero de 1916, el Boletín del Zoológico de Nueva York, narra el suicidio de Ota Benga. Deprimido, solo, lejos de su tierra y su pueblo, se había disparado un tiro al corazón.

10 años después de haber sido exhibido en la "Casa de los monos", Ota se suicidó

Osvaldo L. Mondelo es periodista diplomado (UNLP), ex docente universitario y autor del reciente libro Mulato (Chümjaluwun).