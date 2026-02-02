La librería más antigua de Buenos Aires: reunió a próceres y fue salvada de convertirse en una hamburguesería

La Librería de Ávila es la más antigua de Buenos Aires y, ostenta su dueño, Miguel Ávila, “también es la más antigua del país y, según una investigación del escritor español Jorge Carrión, del mundo. Fue declarada Lugar Histórico Nacional y de Interés Cultural, y Patrimonio Histórico de la Ciudad de Buenos Aires”. Construida en 1785 con paredes de adobe y techo de paja, nació como botica y librería y, durante años, fue punto de encuentro de próceres como Manuel Belgrano y Mariano Moreno. Tuvo varios propietarios, entre ellos el Arzobispado. Hoy es un tesoro histórico de Buenos Aires que pertenece a Miguel Ávila, que a principios de los ’90 la salvó de convertirse en un local de comida rápida.

La librería Ávila se encuentra en Alsina y Bolívar, en el barrio de Montserrat Rodrigo Néspolo - LA NACION

Ávila se enamoró de esa esquina de Alsina y Bolívar que estaba abandonada hacía años y destinada a la demolición, y mudó su librería Fray Mocho, en Piedras al 100, a ese rincón de Buenos Aires, uno de los más antiguos de la ciudad, a metros de la Iglesia San Ignacio de Loyola. Librería de Ávila conserva todavía su espíritu colonial y se especializa en historia argentina y latinoamericana, con libros muy antiguos y rarezas culturales.

Fue fundada en 1785 por Francisco Salvio Marull, uno de los pocos boticarios que entonces vivía en el Virreinato del Río de la Plata. Ubicada frente al Colegio Mayor de San Carlos, que luego fue el Nacional Buenos Aires, Marull la bautizó como Botica y Librería del Colegio, porque además de libros vendía hierbas medicinales. Así, en esta ochava que en aquellos años formaban las calles San Carlos (Alsina) y Santísima Trinidad (Bolívar), se curaron los heridos de las invasiones inglesas en 1807.

Fue fundada en 1785 por Francisco Salvio Marull, uno de los pocos boticarios que entonces vivía en el Virreinato del Río de la Plata Rodrigo Néspolo - LA NACION

En 1801, fue el único lugar en vender el primer periódico porteño, El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata. “Fue testigo de nuestra historia y es lo único que queda en pie de todo el Imperio Español, desde el norte de México hasta Ushuaia, es esta librería”, cuenta Ávila sin disimular su orgullo.

Con el tiempo, fue la primera casa de la ciudad en tener dos pisos: en el primer piso vivía el dueño de turno y en la planta baja funcionaba la librería que vendía hierbas medicinales, charque, ginebra, azúcar y también objetos relacionados con el gauchaje como botas de potro y facones.

Conspiraciones y amores secretos

Fue la primera casa de la ciudad en tener dos pisos: en el primer piso vivía el dueño de turno y en la planta baja funcionaba la librería que vendía hierbas medicinales

La Librería del Colegio fue testigo de reuniones secretas de jóvenes como Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Mariano Moreno, Juan José Paso y otros que ya hablaban de revolución, inspirados en las ideas de la Revolución Francesa. “El lugar tuvo una estrecha relación con la Revolución de Mayo. Fue como un avispero del pensamiento de nuestros próceres porque era la que traía los libros de la Revolución Francesa… Aquí se gestó el germen de nuestra revolución”, cuenta Miguel Ávila.

Conserva todavía su espíritu colonial y se especializa en historia argentina y latinoamericana, con libros muy antiguos y rarezas culturales

La esquina es imponente y atrae el persistente olor a libros, y las mesas y estanterías que ofrecen ejemplares antiguos, textos de historia, filosofía, teatro. Tiene un enorme subsuelo y un entrepiso en los que se confunden turistas, curiosos, alumnos y ávidos lectores. Entrar a Librería de Ávila es un poco viajar en el tiempo. Un cartel, obsequio de la legislatura de la ciudad, reza: “Librería del Colegio, declarada sitio de Interés Cultural. Aquí funcionó la primera librería de Buenos Aires inaugurada en 1785”. Y otro ostenta: “La librería de Ávila, la más antigua del país, declarada Lugar Histórico Nacional bajo decreto presidencial 383/2011”. “Esta librería tiene un valor trascendental en la formación de nuestro país. Sarmiento, Alberdi, Mitre, Rafael Obligado, Avellaneda, Leopoldo Lugones, Roberto Arlt, José Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Victoria Ocampo fueron algunos de los clientes que la frecuentaban”, relata Ávila.

Entrar a Librería de Ávila es como viajar en el tiempo Rodrigo Néspolo - LA NACION

La librería fue testigo de muchos momentos de nuestra historia, pero también de amores furtivos, como el de Manuel Belgrano y su amante María Josefa Ezcurra, que vivía a unos metros de esa esquina. Dicen que Belgrano solía ir al Café de Marco y desde allí espiaba la habitación de su amada, con quien tenía un código secreto para los encuentros.

Muchos dueños, el mismo propósito

Sarmiento, Alberdi, Mitre, Rafael Obligado, Avellaneda, Leopoldo Lugones, Roberto Arlt, José Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Victoria Ocampo fueron algunos de los clientes que la frecuentaban Rodrigo Néspolo - LA NACION

A finales de 1820, Francisco Salvio Marull le vendió el negocio a un inmigrante alemán, Gustavo Halbach, que la manejó durante algún tiempo. Otro de los dueños fue un tal Steadman, y luego la compró Rafael Casagemas. Fueron propietarios pasajeros hasta que llegó a manos de Pablo Morta, un francés de ideas liberales que traía novedades de España y Francia, y convirtió la librería en un espacio de tertulias muy concurridas. En 1870, Morta le vendió el lugar a su empleado más antiguo, Juan Bautista Igon, que se asoció a sus hermanos Juan Urbano y Pedro Igon, y decidieron cambiar el nombre a Igon hermanos. El prestigio de la librería perduró y las tertulias, también. A principios del siglo XX, Eduardo J. Cabaut, Trajano Brea y Miguel García Fernández se hicieron cargo de la librería que pasó a llamarse Cabaut y Cía.

Miguel Avila, dueño de la librería y responsable de su legado Rodrigo Néspolo - LA NACION

Durante todos esos años el edificio se fue modificando, acorde a los tiempos. Hasta que en 1926 el Arzobispado se hizo cargo de la propiedad, el viejo local fue demolido y construyeron un edificio estilo Art Decó proyectado por el arquitecto Ángel Pascual y el ingeniero Luis Migone, que se conserva hasta hoy. Durante la segunda mitad del siglo XX llegó a tener cuatro plantas. Y en 1939 se fundó Editorial Sudamericana, que se asoció a la librería y luego la compró. En 1967, la editorial la vendió a una cooperativa de ex empleados, y en 1989 cerró sus puertas. Por años sólo quedó el cartel que fue testigo de su historia: Librería del Colegio.

Uno de los carteles que da cuenta del valor cultural de este espacio Rodrigo Néspolo - LA NACION

El corazón de Ávila

La esquina estuvo abandonada durante más de cuatro años hasta que un librero de la zona, Miguel Ávila, se enteró que el edificio sería demolido porque el predio iba a ser adquirido por una cadena de comidas rápidas. “Una tarde, mientras esperaba a que mi hija saliera del colegio, uno de los padres me contó esa noticia y me agarró un ataque de nacionalismo (risas). No iba a permitir que esa esquina se convirtiera en una hamburguesería”. Así, Miguel Ávila, antes propietario de la librería Fray Mocho (Piedras al 100), adquirió la Librería del Colegio en 1994, y la bautizó con su apellido, aunque manteniendo el tradicional estilo del local.

Un librero de la zona, Miguel Ávila, salvó al edificio de ser demolido y adquirido por una cadena de comidas rápidas Rodrigo Néspolo - LA NACION

Ávila le contó a Revista Lugares que buscó ayuda en un cura de la iglesia jesuita San Juan Bautista, el Padre Arce, que lo acompañó en las averiguaciones que terminaron en la compra del predio, en 1993. A Ávila le costó un año recuperar el espacio y al año siguiente abrió la flamante librería.

“A comienzos del siglo XX, la familia Espinosa vivía arriba del local, porque esta fue la primera casa de la ciudad con planta baja y primer piso. Un día escucharon el llanto de un bebé y encontraron a un niño abandonado en una canastita. Ese niño fue el Arzobispo (Mariano Antonio) Espinosa, quien acompañó al General Roca en la Campaña del Desierto. Por muchos años vivió en el primer piso de este edificio hasta que, ya muy grande, lo donó al Arzobispado. Este lugar tiene mucha historia y no podía permitir que terminara como una hamburguesería. Aquí se juntaban los jóvenes iracundos del 1800 porque llegaban ciertos libros prohibidos. Y venían a buscar los escritos de Montesquieu, Rousseau y todo el pensamiento francés. Se armaban debates hasta la madrugada. Este lugar fue testigo del pensamiento vivo de la revolución de Mayo”, dice con pasión.

"Este lugar tiene mucha historia y no podía permitir que terminara como una hamburguesería", dice su actual dueño Rodrigo Néspolo - LA NACION

“Siguiendo con el cuento, el Padre Arce me dijo ‘Dios cierra las puertas, pero siempre abre una ventanita’. Porque un alumno suyo era quien administraba todos los bienes inmobiliarios de la Curia. Me dio su número, lo llamé y nos encontramos. Era Cayetano Licciardo, que años después fue Ministro de Economía. Le dije que quería rescatar este lugar muy importante para nuestra identidad, y él no sabía ni de qué le hablaba. Le conté y se interesó tanto que me ayudó en la gestión de la compra. Y fue en ese entonces cuando conocí a quien fue después el Papa Francisco. Lo conocí en la inauguración de una fábrica, pero Jorge Bergoglio solía venir a la librería y charlábamos bastante. Una vez me dijo que se repetía que los españoles nos habían dejado como herencia el idioma y la religión. Pero él agregó que también nos dejaron el libro. Y cuánta razón tenía, ¿no?”.

La librería Ávila es considerada una de las diez mejores librerías del mundo Rodrigo Néspolo - LA NACION

Especializada en historia pre y post hispánica, en estos días se vendió uno de los libros de más valor histórico. “Es un libro sobre lengua aborigen que data del 1600 y cuyo autor, por supuesto, fue un jesuita. Y también vendimos hace poco la primera edición de Luna de enfrente, de Borges. No exagero cuando hablo de la importancia de este lugar porque en Europa la declararon una de las librerías más antiguas del planeta y está en el segundo puesto de las diez mejores librerías del mundo”, detalla Ávila.