La otra Luján: la ciudad que espera al Papa, más allá de su emblemático santuario

Una terminal de hormigón icónica, la casa de los Ameghino, un edificio neocolonial junto al río, una abadía y panaderías con más de un siglo: un recorrido por la ciudad que recibe a León XIV el 11 de noviembre

Llegar a Luján es llegar con una imagen en mente: la Basílica, sus torres, las recovas, la plaza que se abre frente al templo y ese fervor que se siente en el aire cuando una peregrinación reúne a miles de personas. Esta vez, sin embargo, la escena tendrá un significado especial: la llegada del papa León XIV convertirá el encuentro en una jornada histórica para la ciudad y para quienes viajen hasta allí para participar de la celebración.

El restaurante 1800, icónica casa en la esquina de Rivadavia y Almirante Brown

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Pero Luján también merece descubrirse unas cuadras más allá del santuario. Allí aparece una terminal de hormigón que es una pieza singular de la arquitectura moderna argentina, una casa ligada a los orígenes de la paleontología, un antiguo paseo junto al río y comercios que conservan historias de varias generaciones. Son lugares que completan la visita y muestran otra cara de una ciudad cuya historia está signada por su vínculo con la fe.

La Basílica y los altares efímeros

Está previsto que el miércoles 11 de noviembre, a las 10, el Pontífice celebre una misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján, en el tramo final de su viaje apostólico por el país.

Para la misa de León XIV en Luján se proyecta un gran escenario frente a la Basílica, con un segundo espacio destinado al coro. La organización también contempla sectores delimitados en la plaza y a lo largo de la avenida Nuestra Señora de Luján, con corredores para ordenar la circulación de los asistentes. Así lo explicó el intendente Leonardo Boto al referirse a los preparativos del encuentro.

La nave central de la Basílica de Luján denota la clara inspiración en las catedrales neogóticas medievales francesas Guadalupe Faraj

Por estos días, la Conferencia Episcopal Argentina trabaja en la instalación del altar frente al templo. Gonzalo Moreira, integrante de la organización, adelantó: “El material aún no está definido del todo, pero será de madera con enchapado en fenólico sobre el cuerpo del único altar. El diseño es un rectángulo clásico, parecido al auténtico de la Basílica”.

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La historia de la Basílica se remonta al siglo XVII. Según la tradición, en 1630 una imagen de la Inmaculada Concepción quedó detenida a orillas del río Luján durante un traslado hacia el norte. Aquel episodio dio origen a una devoción que, con el paso de los siglos, convirtió al lugar en uno de los principales centros de peregrinación del país.

Consola y teclados del histórico órgano de la Basílica, pieza central del patrimonio litúrgico y musical del santuario nacional Guadalupe Faraj

Frente al templo, la plaza Belgrano y las calles que confluyen en ella forman parte de la vida cotidiana de la ciudad. En las grandes celebraciones, el movimiento cambia de escala: llegan contingentes de distintos puntos del país, se organizan los accesos y la circulación se adapta a una concurrencia que desborda el entorno inmediato del santuario.

La visita de León XIV trae también el recuerdo de otra jornada histórica. El 11 de junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, Juan Pablo II celebró una misa en Luján. La imagen de aquella convocatoria quedó asociada a la plaza de la Basílica, escenario de encuentros religiosos que también forman parte de la memoria argentina.

Perspectiva desde las torres neogóticas hacia la plaza Belgrano y la avenida Nuestra Señora de Luján, un eje de más de 900 metros proyectado para su renovación urbana de cara al tetracentenario de la ciudad en 2030 Guadalupe Faraj

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La preparación de la jornada también requiere coordinar los accesos peatonales, la circulación de los peregrinos y los servicios previstos para una convocatoria multitudinaria. La plaza y la avenida Nuestra Señora de Luján serán puntos centrales de ese operativo. Los detalles para asistir deben consultarse en los canales oficiales de la visita.

Fachada principal de la Basílica, frente a la cual la Conferencia Episcopal Argentina instalará un altar de madera enchapada para la misa del Pontífice Guadalupe Faraj

La terminal: la puerta de entrada a la ciudad

Para buena parte de quienes llegan a Luján, el primer contacto con la ciudad no es la Basílica, sino la terminal de ómnibus. Ubicada en Lezica y Torrezuri al 600, recibe a viajeros durante todo el año y tendrá un papel importante en las jornadas de mayor concurrencia.

Inaugurada en 1966, es una obra singular de la arquitectura moderna argentina. El proyecto de Juan Manuel Llauró y José Antonio Urgell, con asesoramiento estructural de Arturo Bignoli, se reconoce por su cubierta de hormigón y sus superficies curvas, que le dan una silueta inconfundible.

El edificio atraviesa una nueva etapa de recuperación. Los trabajos impulsados por Grosso arquitectos junto con la empresa Atlántida y el Municipio incluyen intervenciones sobre la cubierta y el hormigón, mejoras en sanitarios, pisos y plataformas, y la actualización de los espacios de espera y servicios. También contemplan accesibilidad y la incorporación de nuevos usos comerciales, gastronómicos y culturales.

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La arquitecta Mariana Quiroga, asesora patrimonial de la intervención, destaca el valor del edificio: “La Terminal de Ómnibus de Luján es una obra extraordinaria de la arquitectura moderna argentina”. Y agrega: “La estructura, la materia y la forma se integran con una potencia expresiva que merece ser reconocida y estudiada”.}

La arquitecta Mariana Quiroga, asesora patrimonial, supervisa la recuperación de la cubierta curva de hormigón de la Terminal, joya de la arquitectura moderna inaugurada en 1966

Su mirada también pone el foco en el sentido de la restauración. “Restaurar no significa reconstruir una imagen del pasado y detener el tiempo. Significa comprender qué hace valioso a un edificio, recuperar sus cualidades y encontrar la manera de que siga siendo útil”.

La terminal es, además, escenario de una iniciativa ciudadana que propone llevar el nombre del médico René G. Favaloro. La propuesta busca vincular el edificio con una figura reconocida por su trayectoria científica y su compromiso público; su eventual aprobación depende del tratamiento institucional correspondiente.

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La avenida que conduce a la Basílica

Desde la terminal, la avenida Nuestra Señora de Luján conecta los accesos urbanos con el entorno del santuario. Durante las peregrinaciones, el trayecto deja de ser una vía de circulación para convertirse también en un lugar de paso, espera y encuentro.

En abril de 2026, el Municipio y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires impulsaron un concurso para revitalizar un tramo de más de 900 metros de la avenida. La convocatoria propone trabajar sobre el espacio público, la movilidad, la accesibilidad y el patrimonio, con una mirada de largo plazo que contempla también el horizonte de los 400 años de Luján, en 2030.

Vista aérea de la avenida Nuestra Señora de Luján, objeto de un concurso impulsado por el Municipio y el Colegio de Arquitectos bonaerense para reorganizar el flujo de peregrinos y vecinos Ricardo Pristupluk

El proyecto abre una discusión que excede la organización de una jornada multitudinaria: cómo mejorar uno de los principales accesos al santuario sin perder de vista su uso cotidiano. La visita papal suma una exigencia inmediata a esa planificación, mientras los vecinos siguen transitando la avenida en su vida diaria.

Otros modos de descubrir Luján

Fuera del circuito de la Basílica, Luján conserva otros sitios que permiten acercarse a su historia: una casa ligada a los orígenes de la paleontología argentina, un antiguo edificio recreativo junto al río, una abadía y comercios que atraviesan generaciones.

En Las Heras 466 se encuentra la Casa Ameghino, vinculada a Florentino, Juan y Carlos Ameghino. Construida hacia mediados del siglo XIX y declarada Monumento Histórico Nacional en 2007, la vivienda conserva el vínculo con una familia fundamental para el desarrollo de la paleontología y las ciencias naturales en la Argentina.

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La casa estuvo vinculada a Florentino, Juan y Carlos Ameghino, figuras fundamentales de las ciencias naturales argentinas

La ribera cuenta otra parte de la historia local. En el Parque Ameghino, el edificio La Cúpula recuerda una época en la que el río era un lugar de paseo, recreación y encuentro social. Inaugurada en 1937 como parte de un proyecto que incluía un balneario y un embarcadero, la construcción de estilo neocolonial llegó a funcionar como restaurante. Hoy alberga el Museo Municipal de la Ciudad, dedicado a preservar la memoria local y desarrollar actividades culturales.

Junto al Parque Ameghino, el edificio recuerda el antiguo proyecto recreativo de la ribera y hoy alberga el Museo Municipal de la Ciudad

En Jáuregui, a pocos kilómetros del centro, la Abadía de San Benito propone una pausa lejos del movimiento del casco histórico. Rodeado de vegetación, el conjunto monástico está ligado a la vida contemplativa. Antes de acercarse, conviene consultar con la comunidad las condiciones de ingreso y los horarios disponibles.

En Jáuregui, a pocos kilómetros del centro de Luján, la Abadía de San Benito conserva su entorno de vegetación y silencio

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La gastronomía suma otras paradas. L’Eau Vive, en Constitución 2112, está ligado a las Trabajadoras Misioneras de la Inmaculada y ofrece una cocina de inspiración francesa. Su historia y su funcionamiento lo distinguen de los restaurantes del centro. Para organizar una visita, es conveniente consultar previamente los horarios y la disponibilidad.

En Constitución 2112, L’Eau Vive ofrece cocina de inspiración francesa y está ligado a la comunidad de las Trabajadoras Misioneras de la Inmaculada

En Lavalle 598, esquina Mariano Moreno, la Panadería Lucca conserva una tradición familiar que comenzó en 1875, cuando Ángel Lucca puso en marcha el negocio. A la elaboración de pan se sumaron otros productos, entre ellos las facturas y los sándwiches de miga, presentes en el mostrador. Reconocida por el Municipio como Sitio Significativo de Luján, la panadería forma parte de la vida cotidiana de varias generaciones.

Fundada por Ángel Lucca en 1875, la panadería mantiene una tradición familiar en el centro de Luján

Otra dirección es Restaurant 1800, en Rivadavia 705, esquina Almirante Brown. Instalado en una casona histórica, el restaurante acompaña su propuesta gastronómica con relatos vinculados al pasado del inmueble. Su historia institucional menciona la relación con los Blandengues y la presencia de una trampilla en el techo. Una comida aquí también puede ser una oportunidad para conocer esas historias que sobreviven en los edificios antiguos.

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En una casona histórica, Restaurant 1800 combina su propuesta gastronómica con relatos vinculados al pasado de Luján Guadalupe Faraj

Para profundizar en la historia regional, el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo reúne colecciones y edificios de gran valor patrimonial. El conjunto incluye el Cabildo, la Casa del Virrey y el Museo del Transporte, con objetos, documentos y vehículos que recorren distintos capítulos de la historia local y nacional. La visita puede complementar el paseo por la Basílica y el centro histórico. Antes de ir, conviene confirmar los horarios y las condiciones de acceso.

Fachada del histórico Cabildo de Luján en Lezica y Torrezuri 917, sede del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo junto a la Casa del Virrey y el Museo del Transporte Guadalupe Faraj

Una ciudad anfitriona

La visita de León XIV volverá a concentrar la atención en Luján, pero el movimiento de la ciudad no empieza ni termina con una celebración. La Basílica convive con una terminal que recibe viajeros, una avenida en proceso de renovación, edificios patrimoniales, museos y comercios que siguen abiertos todos los días.

Para asistir a la misa del 11 de noviembre, es importante consultar la información oficial sobre accesos, inscripción, estacionamiento, transporte y alojamiento. La organización informó que habrá restricciones de ingreso al área de la celebración y que la inscripción para participar y la reserva de estacionamiento son trámites diferentes. Las condiciones pueden actualizarse a medida que se acerque la fecha.

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La plaza Belgrano frente a la Basílica de Luján, donde el papa León XIV celebrará la misa el 11 de noviembre, rememorando la histórica convocatoria de Juan Pablo II en 1982 durante la guerra de Malvinas Guadalupe Faraj

Luján tiene una larga práctica de hospitalidad peregrina. Su historia se cuenta frente al santuario, pero también en la terminal que recibe a los visitantes, en la avenida que conduce a la plaza, en las instituciones culturales y en los comercios que continúan abiertos generación tras generación. La visita papal concentrará la atención en un solo día; el recorrido por la ciudad permite descubrir todo lo que permanece alrededor de ese acontecimiento.

Datos útiles

Basílica de Nuestra Señora de Luján San Martín 51, frente a la plaza Belgrano, Luján. La misa de León XIV está prevista para el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 10. Consultar la información actualizada sobre accesos, inscripción y circulación en el San Martín 51, frente a la plaza Belgrano, Luján. La misa de León XIV está prevista para el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 10. Consultar la información actualizada sobre accesos, inscripción y circulación en el sitio oficial de la visita y en Visitá Luján

Terminal de Ómnibus de Luján Lezica y Torrezuri 600, Luján. Consultar servicios y recorridos con las empresas de transporte correspondientes.

Proyección digital de las obras de recuperación de la Terminal de 1966 (diseñada por Juan Manuel Llauró y José Antonio Urgell), que sumará espacios culturales, comerciales y gastronómicos

Avenida Nuestra Señora de Luján Durante la visita papal habrá indicaciones especiales de circulación en el entorno de la Basílica y la Plaza Belgrano. Revisar los avisos oficiales antes de viajar.

Casa Ameghino Las Heras 466, Luján. De lunes a viernes, de 8 a 15. Para visitas grupales, consultar los teléfonos 02323 449198 o 02323 438397. Las Heras 466, Luján. De lunes a viernes, de 8 a 15. Para visitas grupales, consultar los teléfonos 02323 449198 o 02323 438397. Sitio oficial de turismo de Luján

Edificio La Cúpula / Museo Municipal de la Ciudad San Martín 28, Parque Ameghino, Luján. Antes de ir, confirmar horarios y apertura, ya que el edificio tuvo trabajos de remodelación. nota sobre las obras. San Martín 28, Parque Ameghino, Luján. Antes de ir, confirmar horarios y apertura, ya que el edificio tuvo trabajos de remodelación. Municipalidad de Luján

Abadía de San Benito Avenida Fray Manuel de Torres 2208, Jáuregui, partido de Luján. Antes de ir, consultar las condiciones de ingreso y los horarios directamente con la abadía. Avenida Fray Manuel de Torres 2208, Jáuregui, partido de Luján. Antes de ir, consultar las condiciones de ingreso y los horarios directamente con la abadía. Sitio oficial Tel. 02323 494459

Panadería Lucca Lavalle 598, esquina Mariano Moreno, Luján. Todos los días, de 7:30 a 20:30; miércoles y sábados, hasta las 21. Lavalle 598, esquina Mariano Moreno, Luján. Todos los días, de 7:30 a 20:30; miércoles y sábados, hasta las 21. Sitio oficial Tel. 02323 327000

L’Eau Vive Constitución 2112, Luján. De martes a viernes, de 12 a 14:30; sábados, domingos y feriados, de 12 a 15; cenas de jueves a sábado, de 20:30 a 22. Se recomienda confirmar por teléfono antes de concurrir. Tel. 02323 421774

Restaurant 1800 Rivadavia 705, esquina Almirante Brown, Luján. Rivadavia 705, esquina Almirante Brown, Luján. Sitio oficial Tel. 02323 433080

Casona histórica en Rivadavia 705 que aloja al Restaurant 1800, ligada en el pasado a los Blandengues Guadalupe Faraj

Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo Lezica y Torrezuri 917, Luján. De miércoles a viernes, de 11 a 17; sábados, domingos y feriados, de 10:30 a 18.

Papamóvil y vehículo de Juan Pablo II La exhibición de estos vehículos ha sido anunciada en el contexto de las actividades conmemorativas. Consultar al museo o al Municipio para confirmar si se encuentran expuestos y en qué fechas.

Recova de la Plaza de la Basílica de Luján Guadalupe Faraj

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