La Patagonia rebelde: qué visitar en dos pueblos famosos por sus historias de lucha, sangre y resistencia

A lo largo del siglo pasado, Santa Cruz fue escenario de revueltas, manifestaciones y fusilamientos

El Centro de Interpretación Estación Rural Fitz Roy se inauguró en 2022 Guadalupe Faraj

Fitz Roy y Jaramillo son dos localidades del departamento Deseado, separadas por veinte kilómetros de estepa patagónica, y a veces por ráfagas de viento que tornan aún más solitario el árido paisaje de Santa Cruz. Inaugurado en tiempos de bonanzas, el tren llegó hasta ahí haciendo posible la conectividad entre pueblos. Hubo un proyecto ambicioso que pretendió construir líneas férreas para unir localidades, pero el plan no solo quedó en el olvido, sino que los pocos ramales que estaban en funcionamiento desde 1909, y durante casi 70 años, se clausuraron hace más de 40.

El 15 de enero de 1978, por mandato del presidente de facto Jorge Rafael Videla, se interrumpieron las vías que iban desde Puerto Deseado a Coronel Las Heras, pasando por Jaramillo y Fitz Roy, el ramal de traslado de pasajeros considerado más austral del mundo. La noticia llegó por telegrama, un día antes, el 14 de enero: “Se decreta la clausura del ramal ferroviario para luego iniciar el proceso de desguace (desarme) total del material rodante”.

El Museo de Jaramillo habla de la vida rural, entre otras cosas Guadalupe Faraj

El ferrocarril tuvo su auge y su ocaso, y en esa última etapa los poblados que se habían levantado alrededor de las estaciones debieron migrar a otros sitios. Los hombres y las mujeres que habían resistido y protagonizado rebeliones históricas como las huelgas de 1920 y 1921, conocidas como Patagonia Rebelde o Patagonia Trágica, vieron interrumpida la posibilidad de futuro para las nuevas generaciones. Todo cambió por entonces.

Y como todo cambió, los habitantes de Fitz Roy y Jaramillo, hace pocos años tomaron una decisión. Si el tren no llega a destino, si las estaciones cierran puertas y los trabajadores se quedan sin su fuente de trabajo, la comunidad hace el camino inverso. Restaura paredes y pinta frentes, limpia ventanas y poda yuyales, rescata objetos y documentos, inaugura dos museos con el fin de preservar la identidad. “La comunidad es la guardiana del territorio”, dice Vilma Huentelican Hraste, directora de Patrimonios Culturales de Jaramillo y Fitz Roy.

La gente de Fitz Roy comparte la historia de su localidad Guadalupe Faraj

En el año 2021 se inauguró el Museo Facón Grande, en Jaramillo, y en el 2022 el Centro de Interpretación Estación Rural Fitz Roy, dos lugares únicos en la Patagonia por su tecnología de avanzada. Los sitios están inmersos en un espacio metaversial; a través de la aplicación Spatial (de Play Store) se puede ingresar desde cualquier lugar del planeta y en cualquier tiempo horario, visitarlos, recorrerlos y ver lámina por lamina. “Estamos orgullosísimos de tener estos dos muesos en estas localidades que no superan los 600 habitantes entre las dos”, asegura Vilma.

El Centro de Interpretación Estación Rural Fitz Roy es un recorrido por la historia de la ruralidad desde principios de siglo (1902) hasta el fin de la etapa productiva lanera más fuerte en la década del 70, cuando el tren dejó de circular. Ahí se pueden conocer las vidas de antiguos pobladores, sus labores y tareas, todo lo relacionado al trabajador rural y el productor lanero. “Se muestran las diferentes actividades que se realizaban con el ganado ovino en las estancias de la zona, los arreos, la señalada, la esquila y la cría de reproductores en las Cabañas”, cuentan. Comparte la enorme actividad que se desarrollaba alrededor de esa columna vertebral férrea que atravesaba el noreste, desde Puerto Deseado hasta Coronel Las Heras.

La cruz inaugural del Museo Jaramillo Guadalupe Faraj

El Museo Facón Grande –llamado así en honor a José Font, cabecilla de los huelguistas en la zona de Santa Cruz, fusilado junto con otros obreros en las cercanías de Jaramillo– está destinado por completo a las huelgas rurales de 1920 y 1921. La historia de la Patagonia Rebelde a través de Los Vengadores de la Patagonia Rebelde, los 4 tomos escritos por Osvaldo Bayer, historiador, escritor, periodista y militante anarquista argentino.

El museo despliega el relato histórico en laminas perfectamente iluminadas y a una altura visual cómoda para estudiantes de nivel primario. Este sitio de estética impecable no solo recibe al turista o visitante ocasional, además se concentra en el estudiantado primario, secundario y universitario, en las carreras de los profesorados de historia y tecnicaturas en turismo, de Santa Cruz y resto de universidades chubutenses. Ofrece guías especializados en diferentes turnos horarios, que no solo relatan hechos históricos, sino que informan acerca de lo que ocurre en la actualidad: muchas causas entraron en proceso de judicialización en el año 2023. “Cuando hablamos de huelgas rurales hablamos de nuestros peones, nuestros vecinos, nuestros abuelos, los bisabuelos de nuestros vecinos. El Museo Facón Grande es muy cercano a nuestros sentimientos. No estamos contando una historia de extraños. Teníamos que ser nosotros los responsables de esa difusión histórica”, aseguran desde el museo.

En el museo hay una cruz de madera que fue encontrada hace 20 años en la estancia San José, en la localidad de Gobernador Gregores. El dueño de la propiedad se la llevó a Osvaldo Bayer a El Tugurio, aquel sitio en el barrio de Belgrano donde Bayer hacia sus investigaciones, pero Bayer la devolvió a Jaramillo. En el 2009 se la entregó a la comisionada de fomento de aquel entonces, Ana María Urriselqui, diciéndole que la cruz sería la primera pieza del museo que se inauguraría 12 años después. Otra de las cosas más impactantes es el fusilamiento de un huelguista escenificado con esculturas, y que se puede ver en el sector externo. Desde el 2017, los dos museos son parte de la Mesa Provincial por Huelgas Patagónicas y de la Comisión Provincial por la Memoria.

En plena estepa, el Museo Jaramillo Guadalupe Faraj

Justo en frente, a una calle de distancia, está la Casa Matera “Don Francisco”. Es un sitio que rescata muebles y objetos que estuvieron en esa histórica casa, a través de los años, desde principios de siglo hasta la década del 70. En el centro del ambiente principal hay una mesa comunitaria para que el turista pueda sentarse, hacer preguntas acerca de los recorridos realizados, aprender a tomar mate si es extranjero, probar tortas fritas, buñuelos y la deliciosa torta 80 golpes. “Es un espacio acogedor que permite parar un rato en ese transito como turista, relajarse, abrir mapas, ver cómo sigue la ruta”, dice Vilma.

Datos útiles

Centro de Interpretación Estación Rural Fitz Roy. Belgrano s/n, esquina Gral. Lavalle. T: (297) 526-0636 (sólo whatsapp). IG: @Turismofitzroyjaramillo

Museo Facón Grande. José Font s/n. T: (297) 476-4700. IG: @Patrimonios_Jaramillo.Fitzroy y FB: /PatrimoniosJaramilloyFitz Roy