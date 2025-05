La posada construida sobre túneles y galerías donde se busca oro artesanalmente

Bajo sus pisos se cruzan algunos túneles de una antigua mina. Enigmas de una frontera difusa, la impronta brasileña, inglesa y francesa, y recuerdos de las rocas que viajaban por el aire para convertirse en lingotes.

Pablo Donadio

La ruta desanda ondulantes campos que se ven de arriba y al rato se atraviesan por el centro, formando barrancas a sus lados. Colinas y cuchillas, valles y cañadas, se suceden en un paisaje agrícola, interrumpido cada tanto por puestos de madera con ovejas y la imagen distópica de unos enormes molinos eólicos.

El paisaje de colinas verdes y cuchillas de Minas de Corrales. Vera Rosemberg

Es la antesala de Minas d e C o rral e s, e l curi o s o p u e bl o uruguay o ubicad o a 90 kilóm e tr o s d e Riv e ra, una d e las fr o nt e ras e l e gidas po r tant o s arg e ntin o s c o n d e stin o a Brasil .

La calle principal, de unas seis cuadras, no parece desmesurada. “Ah…, pero fofoca (chisme, en portugués) tenemos, y de la buena”, asegura Edelweiss Oliver, en la puerta de la Posada del Minero, un h o s pe da je - e l únic o - qu e r e sum e la hist o ria lugar e ña y r e ci e nt e m e nt e fu e galard o nad o c o m o P yM E uruguaya d e l añ o .

El ritmo pueblerino de Minas de Corrales. Pablo Donadío

¿Minas de oro?

De manera intuitiva, uno podría decir “fútbol, asado, candombe” para hablar de Uruguay, pero nunca minería. “Sí, su e na rar o . Pe r o fu e muy int e nsa hasta hac e un o s añ o s. Inclus o h o y hay rum o r e s d e una po sibl e r e a pe rtura ”, cuenta Mercedes Viana, esposa y socia de Oliver en un sitio que tuvo tantas desventuras como el pueblo, y que, como éste, se sobrepuso ganando varios premios a la innovación.

Ruinas de la vieja usina hidroeléctrica Cuñapirú, donde se procesaba el oro proveniente de las minas San Gregorio y Santa Ernestina. Vera Rosemberg

“Estás en el único sitio del país con categoría de minero, que vivió del oro, y en parte del campo, hasta hoy”, cuentan. Según ellas, el propio ADN de los pobladores es minero y se expresa en gestos parcos e mucha introspección, pero también en la fuerza, en la tenacidad para resistir.

“ C o rral e s surg e hacia fin e s d e 1800 s o br e las p r opi as minas, sin p lanificación, ni p laza, ni o rd e n urban o algun o . S e traba j aba aba jo , y arriba s e armaban call e s, n e g o ci o s y vivi e ndas . Todo muy: aquí y ahora”, explican. El impulso inglés y luego francés, algunos personajes heroicos como la familia Davison, y la gran cantidad de niños y jóvenes que llenan la inmensa escuela estatal, pueblan sus intrincadas y desprolijas veredas.

El acceso a la Bocamina Ernestina. Pablo Donadío

Un viejo boleto de cambio de los tiempos en que funcionaba la mina Ernestina. Gentileza Posada del Minero

“Ojo, pese a lo que parece, Corrales tiene 3.600 habitant e s , que en este país es un montón. Son los vestigios del crecimiento minero. Incluso, e n la década p asada r e gistrábam o s l o s ingr e s o s más alt o s d e Uruguay, l o qu e e x p lica d e algún m o d o la p arsim o nia p ara e ncarar o tra c o sa qu e n o s e a la min e ría”, sostiene Oliver. Pero es una esperanza algo engañosa, que tiene a un lado el brillo del oro, todavía aferrado a las piedras y escondido en los arenales. Pero al otro, el letargo de la espera.

La búsqueda artesanal de oro en un arroyito de la zona. Pablo Donadío

Una posada temática

La posada tiene una gran piscina y un parque arbolado. Pablo Donadío

Abierta en 1887, la posada tuvo varios dueños y nombres emblemáticos como Hotel Artigas, en honor a los títulos originales de propiedad que estaban a nombre del hermano de José Gervasio, recibidos por donación real de Pedro II. E n 1930 ll e gó a man o s d e l o s Viana, tras décadas d e aug e y d e cliv e min e r o .

“Nosotras lo tomamos en 2011 cuando el padre de Mercedes se enfermó y ya no podía sostenerlo. Hicimos varios cambios, como acordar con proveedores de las mineras para alquilar permanente, y así darle otro enfoque, otro nombre y expansión. Fue un desafío en muchos aspectos, porque vivíamos en São Paulo, una ciudad con 18 millones de personas, y al rato estábamos acá”, agrega Oliver, cuyo oficio principal no es la hotelería, sino la programación informática.

Los cascos y las viejas maletas apiladas recuerdan los tiempos de esplendor de las minas. Gentileza Posada del Minero

Cartelería de la ruta del oro en la puerta de la posada. Pablo Donadío

En ese tiempo p asar o n d e cinc o a 22 habitaci o n e s, hoy distribuidas en galerías que rodean un amplio parque en forma de herradura. En ellas se sostiene la t e mática min e ra, d e sd e l o s r e s p ald o s d e camas antiguas y las luminarias d e l o s tún e l e s, a las vi ej as mal e tas a pi ladas f o rmand o un e scrit o ri o .

Tras la fachada antigua en madera y piedra está el salón donde se organizan peñas y espectáculos musicales. Es una su e rt e d e vi ejo b o d e gón, c o n una im po rtant e cava y vari o s j u e g o s d e m e sa e ing e ni o como “La Conspiración”, un desafío que suele involucrar a toda la familia en la búsqueda de pistas para conocer la vida del minero Arnoldo.

La galería de la posada invita al relax. Pablo Donadío

Al lado está su r e staurant e , que gana prestigio con una carta discreta pero muy buena, con platos caseros que homenajean la cultura minera, como su chivit o d e p an n e gr o activad o c o n carbón y chis p as d e oro . En medio del parque se impone una gran piscina, con una tina a un lado y un hidromasaje al otro. El quincho, la parrilla, la mesa de ping-pong, los sillones y las hamacas.

“ La fr o nt e ra si e m p r e fu e un t e ma acá. Al p unt o qu e e n un m o m e nt o n o s e sabía si e stabas e n Brasil o e n Uruguay. Aún hoy, para muchos uruguayos, todo lo que queda al otro lado del río Negro es algo más indefinido que lejano. Basta recordar, como dicen los lugareños, que a la región de Artigas se la vendió para pagar un faro en el sur”, recuerdan.

El restaurante de la posada tiene un plato "minero": chivito de pan negro activado con carbón y chispas de oro. Pablo Donadío

Lo que sí hubo con certeza fue, hacia mediados de siglo XIX, e l Tratad o d e Pe rmuta, qu e c o nt e m p laba un int e rcambi o d e t e rrit o ri o s: Brasil se haría con la zona de la actual ciudad de Rivera a cambio del Rincón de Maneco. Finalmente, el congreso uruguayo no ratificó el acuerdo, pero Brasil ocupó igual el territorio, que luego renegoció. Sin embrago, aún hoy el Rincón de Artigas (o Rincão de Artigas), una porción de 257 km2 lindante a Rivera, sigue figurando como límite “contestado”, lo que implica que ambos países aún no se han puesto de acuerdo en su demarcación.

La fiebre del oro

Ruinas de la vieja usina hidroeléctrica Cuñapirú, donde se procesaba el oro proveniente de las minas San Gregorio y Santa Ernestina. Vera Rosemberg

Según algunos documentos, el proceso minero lo inició el brasil e ñ o Jo sé S o ar e s, qu e a pi laba frasc o s c o n ar e na y pie dritas brillant e s ant e la mirada d e sc o nc e rtada d e sus v e cin o s . Así empezaron a llegar de manera desordenada otros brasileños, y después europeos, como Clemente Barrial Posada, un ingeniero asturiano que vino por encargo de la corona española. También él, sin buscarlo, despabiló al gobierno local cuando pidió un permiso de explotación en territorio donde nadie sabía que había oro. “La gobernación le paga un favor al militar José Gregorio Suárez y le entrega la zona que hoy es Minas de Corrales, y donde se inicia la mina San Gregorio bajo dirección inglesa. Por eso, e n t o d o e l pe rím e tr o d e l p u e bl o , inclus o e n las barrancas d e l arr o y o qu e l o atravi e sa, s e v e n b o caminas c o n tún e l e s qu e s e cruzan y f o rman galerías subt e rrán e as ”, cuentan las propietarias de la posada.

El acceso a la antigua mina es una de las principales atracciones turísticas del lugar. Pablo Donadío

Poco después, el desembarco fue de los franc e s e s , el otro imperio que sustentaba su moneda en oro. Son quienes compraron la otra gran mina a Barreal Posadas, y fundaron Santa E rn e stina, e l p u e bl o v e cin o qu e h o y e stá d e shabitad o , pe r o ll e gó a t e n e r 3000 habitant e s e n 1880 . Amos y señores, los galos montaron la primera represa hidroeléctrica de América del Sur, con generación de energía hidromecánica para mover una moderna planta de procesamiento de oro que incluía un aerocarril. “ Fu e la é po ca d e may o r riqu e za, c o n e m p r e sas d e 500 e m p l e ad o s y minas dand o oro po r décadas. Si miras cam po ad e ntr o aún s e v e n las t o rr e s d e l a e r o carril qu e atravi e san 12 kilóm e tr o s po r e l air e p ara transf o rmar r o cas e n ling o t e s ”, amplían.

Siempre con casco, se pueden recorrer los túneles y galerías de donde se extraía el oro. Pablo Donadío

Pero ese esplendor tenía su c o ntracara , y no sólo en el mal pago o las largas jornadas laborales. Basta citar una huelga reprimida de manera brutal, con más de 200 muertos que luego fueron declarados como resultado de un suicidio masivo según el documento oficial. Hacia afuera, sin embargo, ambas minas ofrecían un panorama brillante a la zona: era la más d e sarr o llada d e l n o rt e uruguay o , c o n tr e s h o t e l e s (un o d e e ll o s la actual Po sada d e l Min e r o ), ope raci o n e s quirúrgicas p r o gramadas c o n la luz d e la r ep r e sa, y hasta una sucursal d e la c o qu e ta c o nfit e ría La Giralda . En 1918, al concluir la Primera Guerra Mundial, las inversiones francesas se retiraron. Quedaron laboreos en minas menores, cerraron los otros dos hoteles y Santa Ernestina sufrió un gran éxodo. La vitivinicultura y el ganado retuvieron a unos pocos, apadrinados por el Dr. Davinson y su esposa -enfermera y partera local- que arman un trapiche gratuito y de uso social. Así comenzó a organizarse el actual pueblo, que vive del campo hasta 1996. “ Y e nt o nc e s ll e gan l o s inv e rsi o nistas canadi e ns e s, qu e curi o sam e nt e s e r e tiran e n 2018, 100 añ o s d e s p ués qu e l o s franc e s e s. Y qu e d ej an, c o m o e nt o nc e s, b o quiabi e rt o a t o d o e l p u e bl o ” , concluyen.

Garimpeiros

Javier Carreira recaló en Corrales hace unos 15 años y se hizo garimpeiro o buscador artesanal de oro. Pablo Donadío

La luz del oro iluminaba la mente y el alma, y para la alquimia -practicada hasta el siglo XVIII- era clave de la piedra filosofal, un elixir que prolongaba la vida. Sir Rawson seguramente no creyera en nada de eso, pero negocios eran negocios. E n la antigua L o ndr e s, una e m p r e sa l e as e guraba qu e , e n aqu e l rincón e rrant e po dría hac e rs e d e grand e s t e s oro s. “ E l ti po v e ndió t o d o , sacó e l p asa je y s e qu e dó c o n tr e s m o n e das d e oro e n e l b o lsill o . Al llegar con sus orgullosos papeles de propietario, se encontró con una explotación inexistente. Entonces, ni lerdo ni perezoso, compró el pasaje de vuelta a Europa, pero antes de embarcar fundió las monedas sobrantes como pepitas. Allá, consiguió un comprador al que además de títulos y una amplia descripción del paisaje americano del 1800, le entregó irrefutables pruebas”, cuenta Javier Carr e ira, y s e nt e ncia: “La ir o nía e s qu e e l oro sí e staba” . Montevideano de origen, con estudios en geología e historia, Carreira recaló en Corrales hace unos 15 años, escapando del bullicio citadino y fascinado por el halo misterioso del pago. Compró un establecimiento rural y dio rienda a su oficio de guitarrero, mientras merodeaba las quebradas con viejos buscadores. Así se hizo garim pe ir o , o buscad o r art e sanal d e oro . “A las chicas d e la po sada las c o n o cí po r la música, y al rat o andábam o s hurgand o rí o s y armand o salidas c o n l o s turistas, a los que les gusta el recitado y la guitarra, pero más el oro”, bromea. Según él, si se aplica algo de física, geología y sentido común, nada puede fallar. “No es cuento: a los garimpeiros los arroyos nos dan recompensa. Y para muchos significa una entrada real: si le metés unas cinco horas podés juntar medio gramo, que debe rondar los 40 dólares, un buen complemento de otras changas”.

Pepitas de oro en la pala recién filtrada del agua del arroyo. Pablo Donadío

E l t e rrit o ri o alb e rga, s e gún dic e , r e st o s min e ral e s d e d o s e ta p as, una d e 14 mill o n e s d e añ o s, y o tra más r e ci e nt e , d e cuatr o . “Para simplificar, al arrancar el magma y fundirse la arena y formarse el cuarzo, se le entrevera hierro y oro, y el tiempo lleva todo eso a la superficie, por los movimientos de placas de la zona. Luego la lluvia va lavando los campos, arrastrando todo hacia las cañadas. Por eso en un radio de 50 kilómetros encontrás cuarz o , p artículas d e ar e na, hi e rr o , y clar o … oro ” , dice. Valorado desde los confines del tiempo por ser un metal escaso en la naturaleza, asociarse a la prosperidad y contar con propiedades físicas ideales para la joyería (dúctil, brillante, estable), siempre se lo encuentra en estado puro. Esto ocurre, según varias teorías, gracias a su origen: las condiciones extremas en el núcleo colapsante de las supernovas. Es decir, entonces, que todo el oro de la Tierra simplemente vendría de otro planeta. “Pero basta de verso: vamos por el nuestro”, propone. Toma su pala y comienza a volcar arenisca del lecho de un arroyito sobre una zaranda de plástico verde. Le coloca agua y la mece como un bebé, y cada tanto, la hunde para que ingrese otro pequeño chorro. La gira con la derecha y salpica un poco más con la izquierda. D e a po c o , las pie dritas más grand e s s e ca e n, la ar e na s e lava y un o s fin o s hil o s d o rad o s e m pie zan a brillar. Sí, e l oro e stá allí, ant e n o s o tr o s .

Acceso a una de las minas. Pablo Donadío

La reconversión al turismo

El parque y el jardín de la posada están impecables. El responsable es J uli o Silva, e ncargad o d e l mant e nimi e nt o . E s min e r o , c o m o l o fu e su p adr e y su abu e l o . Llegó aquí cuando la empresa canadiense, la última, se retiró. No muy veloz, pero sí decidido, logra abrir un paquete de yerba brasileña y vuelca un polvo verde flúor algo intimidante. Hecha el agua en la inmensa calabaza, y ofrece. Por la seriedad de la escena no parece adecuado negarse al inmenso chimarrã o , e l mat e gauch o tí pi c o d e Ri o Grand e d o Sul que aquí también es rey. “Hay rumores de una posible vuelta a la mina. El pueblo está esperanzado, pero también paralizado, aguardando”. Y remata: “Lo peor es la espera…”.

Una postal agrícola de esta zona de frontera. Vera Rosemberg

La contaminación de las rocas que quedan tras las extracciones a gran escala, en contraste con la generación de empleos, son argumentos fuertes y atendibles a ambos lados de las mesas del restaurante. “ A mí, hay c o sas qu e m e du e l e n más qu e o tras. S o br e t o d o , cuand o ca e un ing e ni e r o o e m p r e sari o al h o t e l y s e l e ac e rcan l o s v e cin o s. Qui e r e n sab e r qué sab e , si va a hab e r traba jo ”, dice Oliver haciendo una larga mueca, y sonríe: “Estamos acostumbradas igual a los desplantes. Cada tanto nos acordamos ese día de 2017, como que te diga un lunes, cuando vino el responsable de la empresa que nos alquilaba casi todas las habitaciones y nos dijo: No hay más plata, el miércoles nos vamos. Fue como pestañar, y pasar del 100% de ocupación al 10%. Pe r o n o s r e c o nv e rtim o s al turism o : inc o r po ram o s salidas y j u e g o s t e mátic o s e n e l salón, armam o s sh o ws, m ejo ram o s e l r e staurant e , sacam o s p r o m o s p ara c o nting e nt e s e sc o lar e s y n o s p at e am o s la vida p ara qu e la po sada s e c o n o zca. Y acá estamos”.

Datos útiles

Posada del Minero