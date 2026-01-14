En el Norte: qué simbolizan las estrellas de piedra que dejaron los pueblos indígenas del siglo XV

Son geoglifos líticos que se aprecian muy bien desde lo alto

Lina Glück Escuchar Nota

Las figuras sorprenden por sus dimensiones Xavier Martín

Al noroeste de la provincia riojana, a sólo 3 km de San José de Vinchina, se hace visible el Parque Arqueológico Estrellas de Vinchina. En este territorio, protegido desde 2019, se destacan geoglifos líticos, y no son los únicos de la región: se estima que hay 29 estructuras de idénticas características, distribuidas en 12 sitios específicos de los departamentos de Vinchina y Antinaco; siete de ellas se concentran a 200 metros del cauce del río Bermejo –o Vinchina– y son las más conocidas.

Las pasarelas permiten ver las Estrellas desde arriba @turismolarioja

Según definición de la RAE, los geoglifos son “figuras de gran tamaño en laderas o grandes llanuras, especialmente de pueblos prehistóricos, grabadas directamente sobre el terreno o realizadas con piedras”.

A esta sucinta inmersión en el conocimiento lítico se suman las particularidades de las figuras estrelladas: un círculo rodeado de nueve puntas armadas con piedras blancas, rojizas, azules o negras seleccionadas con puntillosidad. Se presume que dichas estrellas pudieron haber funcionado como calendario agrícola y centro ritual para invocar la fertilidad.

Las Estrellas se pueden ver desde lo alto y desde las pasarelas Secretaría de Turismo de Vinchina

Según Ayelén Carrizo, directora del Museo Quyllur Ñan (Camino de Estrellas) –el único de la localidad, inaugurado en 2010– el sitio fue utilizado por diferentes pueblos entre los años 500 y 1300. De las siete estrellas de lugar, sólo se reconstruyeron tres. El centro de las figuras, actualmente vacío, tenía 1,20 metros de profundidad y se llenaba con el agua que llegaba por un canal, de manera que se formaba una cocha –lago–, donde se reflejaban el sol y la luna llena.

Las Estrellas de Vinchina son uno de los grandes atractivos de La Rioja Xavier Martín

Vista aérea de las Estrellas www.elindependiente.com.ar

Alfredo Rearte, estudioso del tema y vecino del pueblo, asegura que estos túmulos empedrados fueron hechos presumiblemente por los capayanes, un pueblo que habitó la zona entre los siglos X y XV de nuestra era. “Por esa función simpatética de que el agua atrae al agua, también se los conoce como conjuros pluviales”, dice.

La mejor manera de apreciarlas es desde arriba; por esta razón, y con el beneficio secundario de protegerlas de las pisadas, la Municipalidad de Vinchina hizo construir en 2020 dos pasarelas elevadas.