En el Norte: qué simbolizan las estrellas de piedra que dejaron los pueblos indígenas del siglo XV

Son geoglifos líticos que se aprecian muy bien desde lo alto
- 2 minutos de lectura'
Al noroeste de la provincia riojana, a sólo 3 km de San José de Vinchina, se hace visible el Parque Arqueológico Estrellas de Vinchina. En este territorio, protegido desde 2019, se destacan geoglifos líticos, y no son los únicos de la región: se estima que hay 29 estructuras de idénticas características, distribuidas en 12 sitios específicos de los departamentos de Vinchina y Antinaco; siete de ellas se concentran a 200 metros del cauce del río Bermejo –o Vinchina– y son las más conocidas.
Según definición de la RAE, los geoglifos son “figuras de gran tamaño en laderas o grandes llanuras, especialmente de pueblos prehistóricos, grabadas directamente sobre el terreno o realizadas con piedras”.
A esta sucinta inmersión en el conocimiento lítico se suman las particularidades de las figuras estrelladas: un círculo rodeado de nueve puntas armadas con piedras blancas, rojizas, azules o negras seleccionadas con puntillosidad. Se presume que dichas estrellas pudieron haber funcionado como calendario agrícola y centro ritual para invocar la fertilidad.
Según Ayelén Carrizo, directora del Museo Quyllur Ñan (Camino de Estrellas) –el único de la localidad, inaugurado en 2010– el sitio fue utilizado por diferentes pueblos entre los años 500 y 1300. De las siete estrellas de lugar, sólo se reconstruyeron tres. El centro de las figuras, actualmente vacío, tenía 1,20 metros de profundidad y se llenaba con el agua que llegaba por un canal, de manera que se formaba una cocha –lago–, donde se reflejaban el sol y la luna llena.
Alfredo Rearte, estudioso del tema y vecino del pueblo, asegura que estos túmulos empedrados fueron hechos presumiblemente por los capayanes, un pueblo que habitó la zona entre los siglos X y XV de nuestra era. “Por esa función simpatética de que el agua atrae al agua, también se los conoce como conjuros pluviales”, dice.
La mejor manera de apreciarlas es desde arriba; por esta razón, y con el beneficio secundario de protegerlas de las pisadas, la Municipalidad de Vinchina hizo construir en 2020 dos pasarelas elevadas.
Más notas de Lugares
- 1
Cómo es el paraíso patagónico que puede quedar destruido por los incendios
- 2
Desde el monte santiagueño: hace mesas, sillas y muebles de altísima calidad que llegan al mundo entero
- 3
Bariloche: seis restaurantes consagrados y novedosos para comer muy bien entre lagos y montañas
- 4
La ciudad brasileña que es famosa por una historia que nunca ocurrió y un negocio que ya no existe