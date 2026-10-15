Las Marías: la empresa familiar que pasó dificultades y hoy tiene un CEO de la cuarta generación

La historia de Virasoro, al oeste de Corrientes, está íntimamente ligada al establecimiento Las Marías. “En lo que hoy es la plaza Libertad estaba la casa de doña Concepción Navajas, tía del fundador de la yerbatera. En 1911 llegó el ferrocarril y doña Concepción, que era visionaria, loteó las primeras treinta manzanas de la villa Vuelta del Ombú”, relata Miriam Vigna, guía del área de Turismo de la ciudad mientras caminamos por la antigua manzana número 1, que tiene un eucalipto cedrón de más de cien años.

Localidad de tierra colorada y vida tranquila, nos aloja en el hotel Vuelta del Ombú, que es de Agustín Navajas y su padre, Fernando, ligados a la yerbatera. Y está cerca de un cartel que dice: “Centenario de la imposición del nombre Gobernador Ingeniero Valentín Virasoro”. Eso explica cómo en 1926 el nombre Vuelta del Ombú fue reemplazado por el de Virasoro, un ingeniero y exgobernador correntino que realizó importantes trabajos de agrimensura.

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La fachada de La Mayoría de Las Marías. Carolina Castagnola

Walter Martínez, gerente de calidad, en pleno testeo de yerba. Carolina Castagnola

Plantación de yerba mate. Carolina Castagnola

Con algo más de 37.000 habitantes, la ciudad giró durante años alrededor de la ganadería del cebú –por su resistencia– y de la yerba, pero ahora lidera el ranking la industria forestal de pinos y eucaliptos. Además, hay una empresa que genera energía eléctrica a partir de biomasa forestal.

Sin embargo, la historia de Virasoro está, sobre todo, ligada a Las Marías. El establecimiento se emplaza a unos siete kilómetros del centro del pueblo y recibe turistas ansiosos por ver cómo funciona. El centro de visitantes está pegado a La Mayoría –la casa principal– que data de 1921 y está en el logo de la marca. Aquí me reúno con Víctor, Adolfo y Stuart Navajas, que son primos y tercera generación de propietarios de Las Marías.

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“El abuelo Víctor tenía cuatro hijos: Adolfo, Pablo, Arturo y Víctor. Fundó esta empresa en 1924, con su hermano Cesáreo, que en la década del ’50 se separó. Hoy esa rama de la familia hace lo mismo y somos muy amigos. Al igual que ocurre con el tío Arturo, que se fue en los ’70”, comenta Víctor, a cargo del área de Industria y Abastecimiento, de Ganadería y miembro del directorio del grupo. Agrega que, si reúne ciertas condiciones, la cuarta generación también puede ser parte de la empresa. ¿Requisitos? Tener formación académica –preferentemente un posgrado–, hablar inglés y, fundamentalmente, haber pasado por otra compañía grande. “Trabajar con parientes tiene complicaciones, pero se puede. Todos los días buscamos consensos”, apunta. Y acota que, de hecho, Roberto Navajas, su sobrino segundo e hijo mayor de Stuart, es el CEO y el único miembro de la cuarta generación que trabaja para Las Marías. La firma hoy está integrada por 14 miembros del clan, de los cuales varios siguen activos, otros ya retirados o jubilados y algunos son solo accionistas.

Las Marías produce y envasa mate cocido. Carolina Castagnola

Establecimiento Las Marías conserva planos, fotos y elementos históricos. Carolina Castagnola

Los paquetes se elaboran en la fábrica. Carolina Castagnola

Adolfo es economista, hizo un MBA, trabaja en RSE y RRII, es miembro del directorio y presidente de la Fundación Victoria Jean Navajas y del Club Taragüí. Define como “un gran error” que su primer trabajo haya sido en Las Marías. Aclara que en aquella época no estaban las condiciones que Víctor acaba de enumerar. “Las creamos para la cuarta generación. Les pusimos la vara alta”, ríe. “Nosotros entramos por una necesidad funcional de la empresa y bastante bien nos portamos”, desliza antes de aclarar que las distintas generaciones de Navajas siempre fueron solapadas. En muchos casos hay menos diferencia de edad entre primos que entre hermanos.

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En relación con el nombre de la empresa, no hay un registro oficial. Pero se cree que “Las Marías” pueden haber sido Blanca María y María Salomé, las hermanas de los fundadores. Sobre los valores que la sostienen, Adolfo apunta: “Somos una empresa sólida porque hay paciencia. No pensamos a corto plazo en pos de la rentabilidad. El abuelo nos transmitió la importancia de cuidar a la comunidad que trabaja con nosotros y eso se hizo cultura”. Destaca que era un hombre de la industria, pero con gran sensibilidad para la poesía, las artes plásticas y la arquitectura.

Primer contacto de la yerba con el fuego. Carolina Castagnola

La Mayoría está junto al Centro de Visitantes. Carolina Castagnola

Momento de chequear las etiquetas en los saquitos de té. Carolina Castagnola

“El abuelo no hubiera podido hacer una empresa de semejante crecimiento sostenido si no hubiera tenido este capital humano. Nos dio el ejemplo. Nos enseñó que a la gente la tenés que capacitar y tener contenta. Ahora es un concepto que está de moda, pero acá siempre fue importante. Y, de hecho, cuando nosotros entramos a trabajar a la empresa, muchos de los empleados más antiguos nos transmitieron sus conocimientos”, coincide Víctor.

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La empresa, que nació como yerbatera, también tiene producción de té, ganadería y forestación, que están en franco crecimiento, a cargo de Stuart Navajas, presidente del área y vicepresidente del grupo. “Vamos a triplicar la capacidad de producción”, asegura el mayor de los primos que participa en la reunión. En memoria de su hermana, Victoria Jean Navajas, se creó la fundación que lleva su nombre desde 1965; por esos años también se levantó una capilla que Víctor insiste en que visitemos.

Retrato de Víctor Navajas con el poema En Paz del mexicano Amado Nervo. Carolina Castagnola

La Escuela Victoria funciona dentro del predio y es reconocida por la formación de sus alumnos. Carolina Castagnola

Sector de ventas de Las Marías. Carolina Castagnola

Hablando de booms, les pregunto por la invención del inolvidable Mate Listo Taragüi, en 1992. “En esa época empezaba a estar aceptado que la gente tomara mate en público. Ya no era algo tan vergonzoso, para tomar a escondidas o solo con los peones, en el monturero. El Mate Listo surgió cuando se empezaba a tomar en la plaza y en la playa”, contextualiza Adolfo.

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Entonces Víctor detalla: “Lo creó un equipo que trabajaba conmigo. Fue un producto netamente noventoso: de plástico y desechable. Resolvía el problema de cómo tomar mate cuando te lo olvidaste. Buscamos hacer algo digno por menos de un dólar... En tiempos en los que todo era barato en dólares. Queríamos que cueste lo mismo que un café en una estación de servicio. Por eso hicimos termo, mate, bombilla de plástico y telgopor. Además, montamos una red de 1000 expendedores de agua caliente por todo el país”.

En relación con el consumo en el exterior, los primos Navajas hablan del “mercado de la nostalgia”. “El mate creció mucho con quienes emigraron y lo extrañan. Además, ya a nadie le da vergüenza. Lo toman tanto futbolistas como polistas, que hicieron punta. Por eso vendemos tanta yerba afuera. Y tenemos a la comunidad siria y libanesa, que hace años lo adoptó”, apuntan.

Los primos Navajas están involucrados en distintas áreas del negocio familiar. Carolina Castagnola

El té que sale de Las Marías recibió premios internacionales. Carolina Castagnola

La capilla que recuerda a Victoria Jean Navajas. Carolina Castagnola

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Para conocer cómo trabajan, dejamos La Mayoría y, acompañadas por Fernanda Álvarez, que trabaja hace 30 años en el establecimiento y está a cargo de RRPP, recorremos el molino, es decir, donde se procesa la yerba mate. “Este cultivo no tiene varietales, cambia en función de la zona y si se cosecha en invierno o verano. Los catadores califican, evalúan y mezclan yerba de distintos lotes para lograr un producto parejo. Es decir, la planchamos con el blending”, señala Víctor mientras pasamos al área de calidad donde Walter Martínez, gerente de calidad, la está probando. Agrega que el mercado de la yerba mate en Argentina es bien amplio y competitivo, sin concentración.

Después de ver el fuego que quema las hojas durante el sapecado y las hojas ya secas que corren por la cinta, me fascina el sector de empaquetado. Observamos cómo se arman los paquetes de yerba y los saquitos de té, en fila y sin trabarse.

Finalmente, le hacemos caso a nuestros anfitriones y vamos a la capilla que está junto al cementerio jardín de Las Marías. Moderna y a la vez cálida, fue diseñada por Jordi Bonet i Armengol, arquitecto catalán que dirigió las obras de la Sagrada Familia entre 1985 y 2012. De piedra, concreto y hierro, con formas ondulantes, tiene lindísimos vitrales. Me conmueve pensar que la levantó un abuelo –el creador de este imperio– tras perder a su nieta de tres años en un accidente en una pileta. Y que semejante dolor se haya transformado en la Fundación Victoria Jean Navajas que tanto bien le hace a Virasoro.

Datos útiles

Establecimiento Las Marías Paseo fundamental de la región, ofrece visitas guiadas y hay sector de compras. Todos los días, de 8 a 17 hs. Visitas guiadas, solo de lunes a viernes, última salida a las 15.30. Dura una hora y 20 minutos. Gratis. RN 14 Km 739, Virasoro. T: (3756) 49-3000 . IG: @lasmariasok

Vuelta del Ombú . Son 17 habitaciones de un hotel de ruta bien atendido, con fácil acceso y estacionamiento. Desde $71.000 la doble con desayuno. RN 14 y Av. Lavalle, Virasoro. T: (3756) 48-2956/ 59-8364

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La habitación del hotel Vuelta del Ombú en Virasoro. Carolina Castagnola

Sapy’aite En el acceso al pueblo, food truck y delivery de comida rápida correntina de primera calidad. Miércoles a domingos, de 10 a 23 hs. RN 14 Km 991, Virasoro. T: (3756) 44-4327. IG: @sapyaite_ok