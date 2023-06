Loros barranqueros. Son monógamos e integran la colonia más grande del planeta

Hacen sus nidos sobre los acantilados que nacen de El Cóndor, sobre la RP1, a 30 kilómetros de Viedma.

Ana van Gelderen LA NACION

Los loros barranqueros vuelan en masa. Xavier Martin

“Es la colonia más grande del planeta y ¡por mucho! Tiene 19 kilómetros, desde el faro Río Negro hasta Playa Bonita”, asegura el biólogo Mauricio Failla, que es guía Patagoning Turismo Natural, la agencia de turismo de interpretación ambiental que recorre la RP 1. Estamos en la Segunda Bajada de los Loros –poco después del Faro Río Negro que data de 1887– y frente a los loros barranqueros que viven sobre los acantilados, en la localidad de El Cóndor, a media hora de Viedma, en Río Negro.

Los loros son monógamos y permanecen en sus nidos hasta que se rompen. Xavier Martín

La escena es movida, además de colorida. Desde un mirador se ve dónde nace el acantilado, que está agujereado como un queso gruyere, y repleto de loros con sus crías. “En el mundo hay 400 especies de loros. Estos, los barranqueros, se llaman así porque hacen sus nidos en estos barrancos y dejan huecos que están uno al lado del otro y que cuando se rompen, quedan abandonados. Se calcula que acá hay 35.000 parejas de loros que se instalan para reproducirse. Cada una tiene tres o cuatro pichones, que crecen y aprenden a volar muy rápido”, agrega Mauricio, que vive en El Cóndor y lleva años estudiando el fenómeno que representa esta colonia (entendida como el conjunto de aves que se afinca en un lugar).

El turquesa de sus alas solo se aprecia cuando las estiran para volar. Xavier Martin

Según cómo les pegue el sol, los loros se ven más o menos coloridos y brillantes. Son de color verde, amarillo y turquesa, con la panza roja. “En los machos, la panza es más roja y eso sirve para distinguir su sexo. Nosotros no lo vemos a simple vista, pero ellos sí pueden distinguirse porque ven ultravioleta”, señala Mauricio. Entonces agrega: “Son loros monógamos, fieles a su pareja de por vida y al sitio. Siempre se creyó que la monogamia era común en naturaleza, pero luego se comprobó que no tanto. Y menos aún en las aves”. ¿Otra de las curiosidades? Como son territoriales y la reproducción es todo un arte, los viudos y jóvenes tienen que dejar la colonia durante la noche e irse a la ciudad. Por eso se los suele ver en los cables de luz de El Cóndor, que así se llama por un antiguo naufragio dinamarqués.

La colonia de loros barranqueros de El Cóndor atrae a biólogos del mundo entero.

Mientras cantan y vuelan en masa, el guía comenta que para estudiarlos se recurre a anillos de seguimiento que son muy difíciles de diseñar. Porque, para no cambiar el comportamiento del animal que se analiza, los anillos no pueden pesar más que el 5 por ciento de lo que pesa cada uno; que en el caso de los loros es 300 gramos. Dice que los barranqueros son una especie chilena y argentina (que está en Cuyo y en Córdoba) y que suelen vivir más de 20 años, aunque no se sepa con exactitud cuántos.

La colonia queda frente al mar argentino. Xavier Martin

Además, tras años de estudiar lo que defecan, llegaron a la conclusión de que se alimentan de brotes de plantas nativas, como piquillín y chañar. Hacen entre dos y tres viajes por día para obtener comida. “Notamos que no tienen parásitos internos –cosa excepcional en el mundo animal– y que por eso tienen una inmunidad muy alta. Durante años fueron cazados como mascota o porque, erróneamente, se creía que dañaban los cultivos”, agrega Mauricio mientras con binoculares los vemos picotearse y jugar.

Datos útiles

Patagoning Turismo Natural. Son especialistas en interpretación de turismo ambiental. El biólogo Mauricio Failla guía muchas de las salidas por la RP 1 a la colonia de loros barranqueros, a la ANP Punta Bermeja y demás atractivos de la zona. T: +54 9 (2920) 41-7574. IG: @patagoning

Turismo El Cóndor. Atienden por la mañana. Conviene consultarlos, por ejemplo, antes de tomar la RP1, para chequear su estado. Si no se puede consultar en la página de vialidad de la provincia. Costanera y Calle 69. T: +54 9 (2920) 36-9651.

El apart Costa del Faro es una muy buena opción para alojarse en El Cóndor. Xavier Martín

Apart Hotel Costa del Faro. Son departamentitos muy bien equipados para dos, tres, cuatro o cinco personas. Algunos tienen vista al mar y están a nuevo. Los dueños tienen gran tradición recibiendo huéspedes. Ofrecen desayuno seco. J. Massini 1465. T:+54 9 (2920) 44-5938. IG: @costadelfaro